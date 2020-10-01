Практичная асимметрия: новый Fiat 500 получит дополнительную боковую дверь

Культовый итальянский автомобильчик в новом поколении стал электромобилем и получил обозначение 500e. На данный момент он предлагается с кузовами двухдверный кабриолет и трёхдверный хэтчбек, но уже в октябре к ним присоединится третья, наиболее практичная модификация — хэтчбек с дополнительной пассажирской дверью, открывающейся против основного хода.

Fiat решил провернуть с новым «пятисотым» тот же трюк, что сделала марка Mini с универсалом Clubman первого поколения — снабдить его дополнительной дверью со стороны обочины (то есть по правому борту на леворульной версии или по левому борту на праворульной). Это должно упростить посадку пассажиров на заднее сиденье и добавить облику Fiat 500e эксцентричности. Разница состоит в том, что у Клабмана багажная дверь была распашная, двустворчатая, то есть британская машина формально пятидверная, а у Фиата всего будет четыре двери — багажная «калитка» останется подъёмной, как у хэтчбека. Новая модификация, скорее всего, получит название Trepiuno — в честь концепта 2004 года, предшествовавшего серийному бензиновому Fiat 500, который дебютировал в 2007-м и выпускается по сей день в польском городе Тыхы.

Mini Clubman первого поколения 1 / 3 Mini Clubman первого поколения 2 / 3 Mini Clubman первого поколения 3 / 3

По данным издания Automotive News Europe, полученным из источника внутри итальянской компании, премьера четырёхдверного Fiat 500e состоится уже в середине октября, и по цене он будет дороже исходного хэтчбека, но дешевле кабриолета. Дополнительная дверь увеличит массу автомобиля примерно на 30 кг и будет открываться против основного хода, то есть центральной стойки кузова на той стороне, где смонтирована эта дверь, не будет. Снабдят ли дополнительную дверь собственной наружной ручкой, пока неизвестно.



Fiat 500е

Похожая конструкция дверей была также у японского купе Mazda RX-8, причём с обеих сторон кузова. Эту же схему можно встретить на некоторых пикапах с полуторной кабиной — например, у бразильского Fiat Strada прошлого поколения. Новый Strada получил полноценную двойную кабину с традиционными четырьмя дверьми, Mini во втором поколении Клабмана тоже применила обычные боковые двери. То есть короткие боковые «калитки», открывающиеся против основного хода, широкого распространения не получили. Отсутствие центральной стойки ослабляет жёсткость кузова, боковую защиту при ударе обеспечить сложнее, но Fiat тем не менее захотел использовать это непопулярное решение на новом «пятисотом».



Fiat 500е

Добавим, что хотя заказы на Fiat 500е в Европе принимаются с марта, поставки готовых машин клиентам с завода Мирафьори в Турине пока не начались — придётся подождать до начала следующего года.



Fiat 500е Cabrio

Fiat 500е оснащён единственным электромотором мощностью 88 кВт (120 л.с.) и может разогнаться до 100 км/ч за 9 с. Полного заряда литий-ионной батареи ёмкостью 42 кВт·ч хватает на 320 км пробега по циклу WLTP. Хэтчбек в стартовом исполнении la Prima стоит от 34 900 евро, кабриолет — от 37 900 евро.

