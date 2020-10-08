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  • Jeep анонсировал новый кроссовер: семь мест, только турбомоторы. И это не растянутый Compass

Jeep анонсировал новый кроссовер: семь мест, только турбомоторы. И это не растянутый Compass

08.10.2020 752 0 0

Главным рынком для нового паркетника американской марки станет Бразилия, там же и наладят его производство, хотя эксклюзивом модель не будет. Пусть SUV и не является трехрядным Compass, но платформу, по предварительным данным, он разделит именно с этой моделью.

 

Это в России Jeep без локализации производства плетется почти в самом конце рейтинга продаж марок: по данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе-сентябре 2020-го у нас реализован 1231 экземпляр (-10%,). В Бразилии же бренд стабильно входит в ТОП-10, хотя в ковидном году спрос, конечно, снизился (70 390 единиц за девять месяцев, -25%, согласно статистике Autoo.com.br). Кассу Джипу на бразильском рынке делают две модели – кроссоверы Compass и Renegade, выпуск которых налажен на местном заводе концерна FCA. А в следующем году на предприятии «пропишется» новый семиместный паркетник Jeep. Об этом было объявлено в рамках пресс-конференции, посвященной запуску «реалити-шоу» Jeep Challenge Brasil (на самом деле, это просто маркетинговый ход, дабы взбодрить продажи).

Вообще о грядущем трехрядном кроссовере Jeep мы знаем уже давно, замаскированные прототипы не раз попадались во время испытаний. Зато теперь представители латиноамериканского подразделения марки окончательно развеяли слух, что к премьере готовится семиместный вариант Компаса (он же на заглавном фото). Кстати, СМИ ранее даже придумали новинке название Grand Compass. Но нет, это будет отдельная модель, хотя ее имя пока не раскрывается. В компании утверждают, что кроссовер полностью разработан в Бразилии, его в Jeep считают «высокотехнологичным» и относят к D-сегменту, причем это якобы будет «единственный SUV» такого класса, созданный в стране. Официально объявлено, что паркетник предложат только с турбомоторами. Какими именно – не уточняется.

Актуальный Jeep Compass
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Актуальный Jeep Compass
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Актуальный Jeep Compass
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По неофициальной информации, в основе кроссовера лежит платформа Small Wide 4x4, на которой также базируются тот же Compass, пикап Fiat Toro, паркетники Jeep Renegade и Fiat 500X. Еще есть версия, что специально для будущего SUV «тележку» модернизируют: у новинки, возможно, окажутся свои подвеска и рулевой механизм. Что же касается моторов, то местные медиа прочат кроссу 1.3 Firefly, способный работать как на бензине, так и на этаноле, и турбодизель 2.0 MultiJet (мощность не названа). 

На бразильский рынок новинка выйдет во второй половине 2021 года. Эксклюзивом семиместный кроссовер Jeep не будет: его собираются поставлять и в другие страны Латинской Америки. Также не исключено, что SUV появится и в остальных регионах.

Между тем Jeep готовится запустить в продажу еще одну трехрядную модель – дорогой полноразмерный внедорожник, для которого возродили имя Grand Wagoneer. В виде концепта новинку показали в начале сентября, серийная версия ожидается также в 2021-м. Ближайшим родственником вездехода станет рамный пикап Ram 1500.

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