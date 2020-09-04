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  • Jeep показал внедорожник Grand Wagoneer, который породнится с пикапом Ram 1500

Jeep показал внедорожник Grand Wagoneer, который породнится с пикапом Ram 1500

04.09.2020 319 0 0

Новинка пока что представлена в статусе концепта. Серийный SUV американского бренда, вероятно, покажут в следующем году.

 

Выпуск классического Jeep Wagoneer был налажен в 1963 году, этот автомобиль стал одним из первых гражданских внедорожников с обычным для нас пятидверным кузовом. В течение последующих лет американский производитель несколько раз модернизировал этот автомобиль и менял его название, так, в 1983-1991 годах модель продавалась под именем Grand Wagoneer. Кроме того, наименование «Wagoneer» с 1983-го по 1990 год использовалось также для топового исполнения Jeep Cherokee, а в 1992-1993 годах наиболее дорогой Grand Cherokee назывался Grand Wagoneer.

Теперь компания Jeep решила возродить свой полноразмерный внедорожник: его предвестником стал шоу-кар Grand Wagoneer. Ожидается, что серийный SUV будет иметь мало отличий от представленного концепта. Внешность показанного автомобиля имеет ряд узнаваемых фирменных элементов, в их числе радиаторная решётка, состоящая из семи секций. Сейчас этот элемент подсвечивается, также как и надпись «Wagoneer», находящаяся над решёткой. 

Компания позиционирует автомобиль в качестве «американского премиума», кузов концепта оформили с помощью декора из алюминия и тикового дерева (такие вставки есть в рейлингах на крыше), а также «посадили» на 24-дюймовые колёсные диски, напечатанные на 3D-принтере. Концепт Jeep Grand Wagoneer также получил «заквадраченные» колёсные арки и пару «вписанных» в дизайн буксировочных крюков на передней части. Головная оптика, задние фонари и «противотуманки» у шоу-кара светодиодные. Под пятой дверью с электроприводом имеется тонкий диффузор.

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Салон концептуального внедорожника подчёркивает принадлежность модели к премиальному классу. Он рассчитан на семь посадочных мест: первый и второй ряды состоят из так называемых «капитанских» кресел, а на заднем диване могут разместиться ещё трое. В качестве материалов для отделки Grand Wagoneer в компании использовали шпон дерева, искусственную замшу, стекло, алюминий и т.д.

У этого автомобиля двухспицевое мультифункциональное рулевое колесо, четырёхзонный климат-контроль, а традиционный рычаг коробки передач заменён на селектор трансмиссии в виде шайбы. В салоне есть семь экранов, из них четыре располагаются в передней части, оставшиеся три – сзади. При этом у виртуальной приборной панели диагональ составляет 12,3 дюйма, у основного дисплея информационно-развлекательной системы – 12,1 дюйма, а у дополнительного тачскрина (в центральной консоли) и экрана для переднего пассажира – 10,25 дюйма. Для сидящих сзади 10,1-дюймовые экраны встроили в спинки впереди стоящих кресел и подлокотник между сидениями второго ряда.

Как мы сообщали ранее, длина рамного внедорожника составит примерно 5 метров. Он позаимствует платформу у пикапа Ram 1500 (этот бренд, как и Jeep, принадлежит концерну FCA). При этом в компании отметили, что моторная гамма моделей будет разниться, правда, подробности пока не уточнили. Известно лишь, что у нового полноразмерного SUV будет подзаряжаемая гибридная версия. Есть вероятность, что систему позаимствуют у Jeep Wrangler 4xe (которому она, в свою очередь, досталась от Chrysler Pacifica): её основе бензиновый двигатель V6 объёмом 3,6 литра и коробка передач со встроенным электромотором. Но не исключено, что для внедорожника разработают и другую силовую установку.

Выпуск новинки американского бренда наладят в 2021 году на заводе концерна FCA в Уоррене (США, штат Мичиган), здесь же с конвейера сходят автомобили Ram. Ожидается, что в следующем году станут известны и цены новинки, продажи, вероятно, начнутся во втором полугодии. Новому SUV марки Jeep прочат в конкуренты Mercedes-Benz GLS, Range Rover Velar и Lexus LX 570.

внедорожник новинки Jeep Jeep Grand Wagoneer

 

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