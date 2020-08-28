В ожидании дебюта: Jeep показал внедорожник Grand Wagoneer на новых фото

Американская компания Jeep начала выпускать классический Wagoneer ещё в 1963 году: тогда это был один из первых гражданских внедорожников с привычным сейчас пятидверным кузовом. Впоследствии производитель несколько раз модернизировал автомобиль и менял его название: в период с 1983-го по 1991 год модель продавалась под именем Grand Wagoneer. Наряду с этим, наименование «Wagoneer» с 1983-1990 годах использовалось и для топового исполнения Jeep Cherokee, а в 1992-1993 годах самое дорогое исполнение Grand Cherokee именовали Grand Wagoneer. Теперь же компания, судя по всему, возрождает отдельную модель Wagoneer с её топовой версией – Grand Wagoneer.



Предполагалось, что новинки представят ещё пару лет назад, но итало-американский концерн FCA, которому принадлежит марка Jeep, отложил дебют. Недавно в компании объявили, что официальная премьера намечена на 3 сентября. Позже появилась информация о том, что представят пока только концепт роскошного внедорожника Grand Wagoneer. Товарную версию мы увидим позже, ожидается, что она поступит в продажу не ранее второй половины следующего года.



Ранее в Jeep опубликовали несколько тизеров будущей новинки, а также видеоролик, в котором был запечатлён силуэт внедорожника. Теперь марка опубликовала на своих страницах в соцсетях новые фотографии концепта Grand Wagoneer. Но одной из них – вид на автомобиль сверху. Видна полупрозрачная крыша, на которую будто наложена карта: в зарубежных СМИ предполагают, что это карта Детройта (либо её зеркальная версия).



Судя по снимку, посадочная формула у роскошного внедорожника – 2+2+3. Второй ряд сидений представляет собой пару капитанских кресел, между которыми располагается широкая консоль (она чуть уже, чем та, которая разделяет кресла водителя и переднего пассажира). Третий ряд представляет собой диван, рассчитанный на троих седоков. Второй тизер показывает декор интерьера концептуального внедорожника: видны вентиляционные отверстия, а также торец передней панели, на котором имеется гравировка с силуэтом автомобиля и фразой «EST. 1963 год» (отсылка к первому классическому Jeep Wagoneer).

На опубликованных ранее снимках была запечатлена часть решётки радиатора будущей новинки Jeep: вероятно, это будет фирменный хромированный «гриль», состоящий из семи секций. Также в FCA ранее показали кнопку запуска двигателя в салоне и шайбу для управления мультимедийной системой (предположительно с 12-дюймовым тачскрином).



По предварительной информации, серийный рамный полноразмерный внедорожник, длина которого составит примерно 5 метров, позаимствуют платформу у пикапа Ram 1500 (этот бренд тоже принадлежит FCA). Не исключено, что моторная гамма ему тоже достанется от этой модели: в этом случае в неё войдут 309-сильный V6 объёмом 3,6 литра (максимальный крутящий момент – 364 Нм) и 400-сильный V8 объёмом 5,7 литра (556 Нм). Оба двигателя работают идут в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом».



Также в линейку внедорожника Jeep может войти и гибридная версия. Её система, вероятно, будет от Jeep Wrangler 4xe (тот, в свою очередь, позаимствовал её у Chrysler Pacifica). Напомним, в основе установки подключаемого гибрида бензиновый двигатель V6 объёмом 3,6 литра и коробка передач со встроенным электромотором (или электромоторами).

Как стало известно ранее, производство новинки американского бренда наладят на заводе FCA в Уоррене (США, штат Мичиган), здесь же с конвейера сходят автомобили бренда Ram. Внедорожнику прочат в конкуренты Mercedes-Benz GLS, Range Rover Velar и Lexus LX 570. На американском рынке самым успешным из них является GLS: за 2019 год дилеры продали 22 223 шт. (правда, прирост символический – всего 1,1%).

