Нашумевшая премьера Bronco не даёт покоя: Jeep опубликовал видеотизер с гибридным Wrangler

Выпуск Jeep Wrangler был налажен в 1986 году, а внедорожник актуального, четвёртого, поколения бренд представил в 2017-ом. Отметим, после смены генерации продажи модели в США ощутимо выросли. По информации Carsalesbase, за 2018 год дилеры сумели реализовать 240 032 экземпляра, что соответствует прибавке на 26%. Этот результат – рекорд за всю историю Wrangler. Однако по итогам прошлого года показатель снизился на 5% (до 228 042 шт.). А тут ещё и презентация прямого конкурента Ford Bronco, которая наделала немало шуму в Штатах. Неудивительно, что Jeep хочет привлечь внимание покупателей к своей продукции.



Вероятно, по этой причине компания недавно опубликовала короткое видео с участием гибридной версии Jeep Wrangler. В ролике автомобиль движется по бездорожью, где в том числе показаны лошади, пасущиеся в поле. Согласно слогану в видео, новинка от Jeep окажется «настолько тихой, что не потревожит во время отдыха».

Компания по-прежнему пока не раскрывает подробностей о силовой установке гибрида. Известно лишь, что такая версия получит прибавку 4xe к названию. Кстати, гибридный Jeep Wrangler дебютировал ещё в начале текущего года: электрифицированного рамного внедорожника в январе показали на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Предполагалось, что бренд раскроет характеристики plug-in гибридной установки в рамках автосалонов в Женеве, Нью-Йорке и Пекине, но их отменили из-за пандемии коронавируса.



По предварительным данным, Wrangler позаимствует гибридную систему у Chrysler Pacifica. В этом случае в основу силовой установки может войти бензиновый двигатель V6 объёмом 3,6 литра, а также коробка передач со встроенным электромотором (или электромоторами). Запаса хода при движении в чисто электрическом режиме может хватать на 50 км.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, в дальнейшем обозначение 4xe получат также полностью электрические версии моделей марки Jeep. Ранее в компании планировали, что в 2022 году в линейке их будет насчитываться не менее четырёх.



На днях Jeep также показал концепт рамного внедорожника Wrangler Rubicon 392, который оснастили восьмицилиндровым двигателем объёмом 6,4 литра мощностью 456 л.с. (крутящий момент – 610 Нм). Этот мотор агрегатируется с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) такому Wrangler понадобится менее пяти секунд. Компания пока официально не объявила, что намерена запустить SUV с мотором V8 в серию, однако такая вероятность есть.



На фото: Jeep Wrangler Rubicon 1 / 3 На фото: Jeep Wrangler Rubicon 2 / 3 На фото: Jeep Wrangler Rubicon 3 / 3

Напомним, в моторную линейку актуального Jeep Wrangler входят два бензиновых двигателя: 2,0-литровая «турбочетвёрка» I4 с отдачей 272 л.с. (крутящий момент – 400 Нм), а также Pentastar V6 объёмом 3,6 литра мощностью 289 л.с. (352 Нм). Кроме того, в гамме есть 264-сильный 3,0-литровый турбодизель V6 (599 Нм). В пару к ним предлагаются шестискоростная «механика» и 8АКП.

У главного конкурента рамного внедорожника Jeep – Ford Bronco – в гамме числятся пара бензиновых моторов: 273-сильная бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost объёмом 2,3 литра (420 Нм), которая идёт в паре либо с семискоростной «механикой», либо с 10АКП; а также «битурбошестёрка» EcoBoost объёмом 2,7 литра с отдачей в 314 л.с. (542 Нм), ему в комплект предлагается только десятиступенчатый «автомат». В продажу на американском рынке новинка поступит весной 2021 года.

