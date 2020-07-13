В преддверии появления конкурента: Jeep может расширить моторную гамму Wrangler

Компания Jeep выпускает Wrangler с 1986 года. Внедорожник актуального, четвёртого, поколения был представлен в 2017 году, его производство началось в ноябре того же года. После смены поколения продажи SUV в США заметно выросли: судя по данным Carsalesbase, за 2018-ый дилеры реализовали 240 032 машины (+26%), что, кстати, является рекордом за всю историю модели. По итогам прошлого года показатель немного снизился, до 228 042 шт. (-5%).



На фото: концепт Jeep Wrangler Rubicon 392

В моторной линейке актуального Jeep Wrangler есть пара бензиновых двигателей: 2,0-литровая «турбочетвёрка» I4 с отдачей 272 л.с. (крутящий момент – 400 Нм), а также Pentastar V6 объёмом 3,6 литра мощностью 289 л.с. (352 Нм). Также в гамме есть 264-сильный 3,0-литровый турбодизель V6 (599 Нм). В пару к ним предлагаются шестискоростная «механика» и 8АКП.



Имеющуюся линейку, возможно, пополнит мотор V8. Во всяком случае, Jeep решил опробовать эту идею с помощью концепта Jeep Wrangler Rubicon 392, который он рассекретил сегодня. Автомобиль оснастили восьмицилиндровым двигателем объёмом 6,4 литра с отдачей 456 л.с. (крутящий момент – 610 Нм). Отметим, числовая приставка к названию говорит о рабочем объёме мотора (указан в кубических дюймах). У концептуального внедорожника двигатель работает в тандеме с восьмиступенчатым «автоматом». На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) такому Wrangler нужно менее пяти секунд (более точное время производитель не указывает).



На фото: Jeep Wrangler Rubicon

У концепта по-прежнему остались рамная конструкция, подключаемый полный привод, и блокировки дифференциалов. Jeep Wrangler Rubicon 392 поставили на большие внедорожные шины (внешний диаметр – 37 дюймов, размер колёсных дисков – 17 дюймов), а его дорожный просвет увеличили на 50 мм. Это позволило автомобилю преодолевать брод до 864 мм.



В экстерьере Jeep Wrangler Rubicon 392 заметны бронзовые детали, а также воздухозаборник, интегрированный в капот, защита моторного отсека и стальные бамперы. А в салоне концептуального SUV имеются спортивное рулевое колесо и красные кожаные сиденья с золотой контрастной прострочкой.



Компания пока официально не объявила, что намерена запустить Wrangler с мотором V8 в серию. Если соответствующее решение будет принято, то гамму модели расширят, вероятно, в течение ближайших нескольких лет. В российской линейке Wrangler есть, правда, у нас он представлен только с младшим бензиновым мотором. Стартовый ценник – 3 435 000 рублей.

Любопытно, что в Jeep решили показать свой концептуальный внедорожник Wrangler Rubicon 392 незадолго до премьеры конкурента – Ford Bronco. Американский производитель заявил о планах по возрождению модели ещё в 2018 году. С тех пор премьеру новинки несколько раз переносили (в том числе и из-за пандемии коронавируса). До недавнего времени Форд продолжал дразнить поклонников Бронко тизерами и видеороликами, хотя дизайн был раскрыт ещё в начале весны текущего года.

