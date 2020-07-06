Ford показал две версии нового рамного внедорожника Bronco и кроссовер Bronco Sport

Американский производитель выпустил первые пять поколений Ford Bronco в период с 1966 по 1996 годы, после чего решил убрать SUV из модельного ряда. Позднее в компании задумались о возрождении легендарной модели, официально возвращение Bronco было анонсировано ещё осенью 2018 года. Форду пришлось несколько раз переносить премьеру, но недавно дату всё-таки назначили: автомобили дебютируют в следующий понедельник, 13 июля. А пока что Ford продолжает дразнить поклонников с помощью очередного видео.



На этот раз в кадр вошли двухдверный и четырёхдверный рамные внедорожники Bronco шестой генерации, а также «младший брат» – кроссовер Bronco Sport. Пока что производитель позволил рассмотреть лишь их силуэты, хотя ранее внешность автомобилей уже рассекретили фотошпионы. Ранее компания публиковала другое видео, демонстрирующее переднюю часть внедорожника. Она оформлена в ретро-стиле с круглыми фарами, напоминающими головную оптику «первого» Бронко, но нынешняя оптика светодиодная и имеет поворотники, интегрированные в решетку радиатора. В её центре вместо слова Ford располагается надпись Bronco.



Помимо этого, ранее Форд опубликовал несколько снимков – на них запечатлены левый и правый края новинки с кузовом жёлтого цвета и контрастными чёрными деталями, «объединённые» с центральной частью «старого» внедорожника. На этих фото видны зеркала заднего вида «шестого» Бронко, часть узкого переднего бампера, пластиковые расширители колёсных арок, «зубастые» внедорожные шины с высоким профилем.



На фото: короткобазный Ford Bronco 1 / 2 На фото: короткобазный Ford Bronco 2 / 2

​В Ford отметили, что у всех трёх автомобилей будет полный привод. Официальной информации о линейке двигателей Ford Bronco и Bronco Sport пока нет. По предварительным данным, базовую версию внедорожника могут оснастить 274-сильной бензиновой «турбочетвёркой» EcoBoost объёмом 2,3 литра (максимальный крутящий момент – 420 Нм), которая идёт в паре с семиступенчатой «механикой».



На фото: длиннобазный Ford Bronco 1 / 2 На фото: длиннобазный Ford Bronco 2 / 2

Также в гамму Bronco может войти бензиновая «битурбошестёрка» EcoBoost объёмом 2,7 литра с отдачей 330 л.с. (542 Нм). Этот двигатель есть в линейке самого популярного автомобиля в США – Ford F-150 (недавно было представлено четырнадцатое поколение пикапа). В пару к этой версии, вероятно, предложат десятиступенчатый «автомат».



На фото: Ford Bronco Sport 1 / 2 На фото: Ford Bronco Sport 2 / 2

​Ещё один вариант для рамного внедорожника – 3,0-литровый турбомотор V6, который сейчас есть в гамме кроссоверов Ford Explorer и Lincoln Aviator. У них отдача этого мотора составляет 400 л.с., а максимальный крутящий момент – 562 Нм. Вероятно, им оснастят модель в топовой версии Raptor, которая, предположительно, выйдет примерно через год после «обычного» Бронко.



Базовой в линейке кроссовера Bronco Sport может стать 1,5-литровая «турботройка» EcoBoost с отдачей 182 л.с. (240 Нм). Также в неё, вероятно, войдёт 253-сильный 2,0-литровый EcoBoost (372 Нм). Оба мотора агрегатируются с восьмиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач. Не исключено и появление у обеих моделей гибридных версий.

Ранее Ford сообщил, что клиенты в Штатах смогут забронировать Bronco 2021 модельного года за 100 долларов. Пока что компания держит цены новинок в секрете. Производство рамного внедорожника наладят на заводе компании в Мичигане (здесь же собираются пикапы Ranger), тогда как кроссовер будет сходить с конвейера мексиканского предприятия компании, расположенного в городе Эрмосильо. Ранее сообщалось о том, Ford может выделить Bronco в отдельный суббренд, хотя производитель эту информацию пока не подтверждает.

