Новинки ×
  • Ford показал две версии нового рамного внедорожника Bronco и кроссовер Bronco Sport

Ford показал две версии нового рамного внедорожника Bronco и кроссовер Bronco Sport

06.07.2020 179 0 0

Американская компания опубликовала очередной видеотизер за неделю до премьеры новинки. Форд решил одновременно рассекретить нескольких представителей возрождённого семейства Bronco.

 

Американский производитель выпустил первые пять поколений Ford Bronco в период с 1966 по 1996 годы, после чего решил убрать SUV из модельного ряда. Позднее в компании задумались о возрождении легендарной модели, официально возвращение Bronco было анонсировано ещё осенью 2018 года. Форду пришлось несколько раз переносить премьеру, но недавно дату всё-таки назначили: автомобили дебютируют в следующий понедельник, 13 июля. А пока что Ford продолжает дразнить поклонников с помощью очередного видео.

На этот раз в кадр вошли двухдверный и четырёхдверный рамные внедорожники Bronco шестой генерации, а также «младший брат» – кроссовер Bronco Sport. Пока что производитель позволил рассмотреть лишь их силуэты, хотя ранее внешность автомобилей уже рассекретили фотошпионы. Ранее компания публиковала другое видео, демонстрирующее переднюю часть внедорожника. Она оформлена в ретро-стиле с круглыми фарами, напоминающими головную оптику «первого» Бронко, но нынешняя оптика светодиодная и имеет поворотники, интегрированные в решетку радиатора. В её центре вместо слова Ford располагается надпись Bronco.

Помимо этого, ранее Форд опубликовал несколько снимков – на них запечатлены левый и правый края новинки с кузовом жёлтого цвета и контрастными чёрными деталями, «объединённые» с центральной частью «старого» внедорожника. На этих фото видны зеркала заднего вида «шестого» Бронко, часть узкого переднего бампера, пластиковые расширители колёсных арок, «зубастые» внедорожные шины с высоким профилем.

На фото: короткобазный Ford Bronco
1 / 2
На фото: короткобазный Ford Bronco
2 / 2

​В Ford отметили, что у всех трёх автомобилей будет полный привод. Официальной информации о линейке двигателей Ford Bronco и Bronco Sport пока нет. По предварительным данным, базовую версию внедорожника могут оснастить 274-сильной бензиновой «турбочетвёркой» EcoBoost объёмом 2,3 литра (максимальный крутящий момент – 420 Нм), которая идёт в паре с семиступенчатой «механикой».

На фото: длиннобазный Ford Bronco
1 / 2
На фото: длиннобазный Ford Bronco
2 / 2

Также в гамму Bronco может войти бензиновая «битурбошестёрка» EcoBoost объёмом 2,7 литра с отдачей 330 л.с. (542 Нм). Этот двигатель есть в линейке самого популярного автомобиля в США – Ford F-150 (недавно было представлено четырнадцатое поколение пикапа). В пару к этой версии, вероятно, предложат десятиступенчатый «автомат».

На фото: Ford Bronco Sport
1 / 2
На фото: Ford Bronco Sport
2 / 2

​Ещё один вариант для рамного внедорожника – 3,0-литровый турбомотор V6, который сейчас есть в гамме кроссоверов Ford Explorer и Lincoln Aviator. У них отдача этого мотора составляет 400 л.с., а максимальный крутящий момент – 562 Нм. Вероятно, им оснастят модель в топовой версии Raptor, которая, предположительно, выйдет примерно через год после «обычного» Бронко.

Базовой в линейке кроссовера Bronco Sport может стать 1,5-литровая «турботройка» EcoBoost с отдачей 182 л.с. (240 Нм). Также в неё, вероятно, войдёт 253-сильный 2,0-литровый EcoBoost (372 Нм). Оба мотора агрегатируются с восьмиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач. Не исключено и появление у обеих моделей гибридных версий.

Ранее Ford сообщил, что клиенты в Штатах смогут забронировать Bronco 2021 модельного года за 100 долларов. Пока что компания держит цены новинок в секрете. Производство рамного внедорожника наладят на заводе компании в Мичигане (здесь же собираются пикапы Ranger), тогда как кроссовер будет сходить с конвейера мексиканского предприятия компании, расположенного в городе Эрмосильо. Ранее сообщалось о том, Ford может выделить Bronco в отдельный суббренд, хотя производитель эту информацию пока не подтверждает.

внедорожник кроссовер авторынок новинки Ford Ford Bronco Ford Bronco Sport

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как и когда нужно пропускать пешеходов и какое наказание грозит за нарушение О приоритете пешеходов на переходах знают все водители. Но что именно означает это преимущество? Когда пешеходов нужно пропускать, а когда у них нет приоритета? И уж тем более не все помнят,... 350 0 0 06.07.2020
Статьи / История Как на вездеходе ЗИЛ-5901 в конце 60-х впервые в мире появились дисковые тормоза на трансмиссии Хотя эксперименты с дисковыми тормозами на коммерческих тяжелых грузовиках начались еще в 80-х, массово они стали использоваться сравнительно недавно - в Европе с середины “нулевых”, а в США... 1459 1 4 05.07.2020
Статьи / Тесты От Гарри Поттера до Цукерберга: угадываем автомобили мировых знаменитостей Многие мировые поп-звезды известны своим дурным вкусом при огромном состоянии, который проецируется и на автомобили. Но не все ездят на золотых Rolls-Royce и бриллиантовых Ferrari – к пример... 4712 1 11 04.07.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 32435 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 30531 63 18 23.03.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 29256 5 10 21.02.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings