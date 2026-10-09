Взаймы у брата, подстаканники в борту и новая коробка: тест-драйв Sollers ST8 с автоматом

Не так давно Sollers выпустил новую версию пикапа ST8 с автоматической коробкой передач. Причем у этого грузовичка новая не только коробка, но и вся силовая линия. Взяли ее у старшего брата – пикапа Sollers ST9. То есть, двухлитровый бензиновый двигатель, который идет в паре с механической коробкой передач на одном из китайских прообразов российского пикапа и на его младшеньком братишке Sollers ST6, – это совсем другой двухлитровый агрегат, а не тот, который стали ставить сейчас. Запутались? Ничего страшного. Распутаемся в ходе экспресс-теста модели.

Такого даже у Майкла Джексона нет

Эта история с пасьянсом агрегатов действительно занятная. Она лишний раз подтверждает нетривиальную политику «Соллерса» в отношении инжиниринга и взаимодействия с так называемыми «восточными партнерами». Дело в том, что, в отличие от подавляющего большинства новых российских автобрендов (да, почитай, всех новых брендов), Sollers не просто копирует иностранную технику, определенным образом адаптируя ее под российские условия эксплуатации и перевешивая шильдики. Для того, чтобы выпускаемые машины лучше соответствовали представлениям российских автомобилистов о прекрасном, компания нередко отваживается на очень смелые (и не всем понятные) шаги, внося довольно серьезные изменения в конструкцию. Sollers ST8 с автоматом – хороший тому пример.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Интрига состоит в том, что ни на российском, ни на домашнем рынке у восточного партнера отродясь не было родственного пикапа с такой конфигурацией силовой линии. Это сугубо отечественное ноу-хау, отразившееся в том числе и на внутреннем оформлении автомобиля. Но давайте по порядку.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Первым делом – двигатель. Это двухлитровый турбированный четырехцилиндровый рядный агрегат N20TG, развивающий на пике 224 л.с. мощности и 390 Нм крутящего момента. Этот мотор знаком российским автомобилистам не только по пикапу Sollers ST9: гораздо большее распространение в нашей стране он получил благодаря автомобилям под маркой Changan. Его ставят на такие модели, как CS75 Plus и CS95, UNI-K и UNI-V, а также пикап Hunter Plus. И все потому, что выпускает этот агрегат Харбинский автомоторный завод (Harbin Dongan Auto Engine) – дочернее предприятие China Changan Automobile Group.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Так что получить представление о том, что ждет будущего владельца «восьмерки» с этим движком, несложно. Достаточно полазить по форумам «чанановодов», и все сразу станет ясно. Небольшой спойлер: ничего драматичного не ждет. Это вполне стандартный современный двигатель с чугунным блоком и цепным приводом ГРМ. Он не являет собой образец эталонной надежности, но и беспокоить по мелочам не станет. Впрыск – прямой, фазорегулятор – DVVT. Но гидрокомпенсаторов нет, поэтому, скорее всего, в некоторой перспективе потребуется регулировка теплового зазора клапанов.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

С коробкой передач тоже не все так просто, как обычно бывает, хотя во многих источниках можно найти громкие заявления о том, что это – детище знаменитого семейства 8НР от ZF. Детище-то оно детище, но не совсем единокровное. И даже не двоюродное, а скорее сводное. Впрочем, судите сами, насколько близки эти родственные связи.

По факту в паре с бензиновым мотором работает 8-ступенчатый гидромеханический автомат A8R50 от Huanghai, который является лицензионной копией АКП A8TR1 от Hyundai. И вот как раз A8TR1 представляет собой агрегат, который инженеры южнокорейского автоконцерна разработали (а не списали под копирку) на основе одного из представителей того самого знаменитого семейства 8НР. То есть где-то совсем рядом, но не один в один.

1 / 2 2 / 2

Говорят, что немцы их даже консультировали и помогли избежать собственных ошибок, допущенных прежде. Но это уже что-то из области автомобильного мифотворчества, хотя как знать. Коробка-то в целом получилась довольно неплохая. Опять же – неидеальная, но и по любому поводу головную боль испытывать не позволяющая.

А что касается собственно 8НР, то она используется на дизельной версии «девятки», какой бы прописки она ни была.

Тихо и уверенно

Появление селектора АКП вместо рычага переключения передач МКП привело к тому, что центральный тоннель, а вместе с ним и «бороду» мультимедийной системы с экраном 10,4 дюйма пришлось переделывать. Центральную консоль тоже взяли у Sollers ST9, а «бороду» и общее оформление всего модуля немного перефразировали в угоду модным тенденциям и избавились от лишнего. Причем монитор специально смонтировали не строго вертикально, а под небольшим углом, да еще и антибликовое покрытие нанесли.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Встало это хозяйство как влитое – без позорных свищей и непотребных щелей. Как будто здесь всегда и стояло. Рулевое колесо стало моднее и смотрится ярче. Немного поколдовали и с 7-дюймовой цифровой приборной панелью, которая немного изменилась, вдобавок появился климат-контроль – пикапам с механической коробкой доступен только кондиционер.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

На этом механические и визуальные отличия «автоматизированного» ST8 от «механизированного» исчерпываются. Во всем остальном оснащении, а также по своему функционалу пикапы идентичны. Машины обладают жестко подключаемым полным приводом, работающим в режимах 2Н, 4Н и 4L, и блокировкой дифференциала заднего моста. Кроме того, предусмотрен выбор режимов движения. Их четыре: «Эко», «Нормальный», «Спорт» и «Снег». Впрочем, разительных отличий между ними в поведении автомобиля не наблюдается: машина примерно одинаково разгоняется что в спортивном, что в экономичном режимах.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

А вот что действительно поражает, причем в хорошем смысле слова, так это то, что, несмотря на свою «пикапистую» рессорную сущность, Sollers ST8 дорогу держит очень хорошо даже на довольно большой скорости. Необходимость в каком-либо подруливании или улавливании автомобиля отсутствует в принципе. Поэтому в пробеге на дальняк запросто можно включить круиз-контроль и забыть про рулевое колесо. Правда, забыть не полностью, потому что у Sollers ST8 нет адаптивной функции и всех этих разудалых электронных ассистентов.

Единственное, чем располагает пикап, это системой динамической стабилизации, которая вполне уверенно помогает удерживать автомобиль на выбранной траектории, и системой помощи при старте в гору. На этом передовые электронные изыски заканчиваются. Хотя и без них пикап едет неплохо, и что тоже непривычно для машины такого типа – довольно тихо.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Непонятно, что там сделали с шумоизоляцией в Ульяновске, но в плане акустического комфорта «восьмерка» производит очень благоприятное впечатление. Даже при резком разгоне в салоне не особо слышно характерных завываний силовой установки.

И крены у машины вполне умеренные. Совсем не скажешь, что это рессорный пикап. Аттракционы в горизонтальной плоскости начинаются лишь на очень крутых виражах, с которыми и стандартные подвески легковушек порой справляются так себе.

Но забывать, что собой представляет Sollers ST8, не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Поэтому значительно скидывать газ перед проездом лежачих полицейских надо обязательно – иначе добротного прыжка не избежать. Однако по-другому и быть не может: пикап, как ни крути, обладает определенными нюансами в силу особенностей конструкции, и их непременно надо учитывать во время движения.

Что дальше?

Пока сложно загадывать, куда дальше заведет инженерная мысль конструкторов «Соллерса», но произошедшие изменения наталкивают на мысли о том, что уже в следующем году должна появиться и дизельная версия Sollers ST8 с автоматом. Правда, не совсем понятно, зачем нужны два примерно одинаковых пикапа с разными бензиновыми двигателями: это лишняя нагрузка и на производство, и на сервисное обслуживание. По-хорошему, остаться должен только один, и кто окажется этим счастливчиком, почти очевидно. Когда на одной чаше весов лежит уже устаревший агрегат, а на другой – гораздо более современный и эффективный, выбор кажется очевидным и без официальных деклараций. К тому же и раскручивается двухлитровый мотор по ощущениям легче и приятнее, и работает тише, не тарахтя, как старая дизельная калоша, с которой нередко путают 2,4-литровый бензиновый движок.

Поэтому, по всей видимости, в конечном итоге линейка оформится следующим образом: дизель в сочетании с МКП, дизель с АКП и новый бензиновый двигатель с АКП. Но это будет когда-нибудь, а пока имеем то, что имеем.

Поработать и отдохнуть по-человечески

С ценой, стартующей от 3,3 миллиона рублей за комплектацию «Люкс», Sollers ST8 оказывается самым доступным по стоимости пикапом с автоматической коробкой передач. За эту сумму владельцу предоставляют мощную силовую установку, достойную дозу комфорта и грузовой отсек 1520×1520×470 мм с покрытием-напылением, которое в народе именуется «Раптор», обладающим очень высоким защитным потенциалом. Нанесено оно не только на внутренние поверхности, но и на верхние кромки бортов. Так что поцарапать их теперь даже при очень настойчивом желании не получится.

Если подкинуть еще 100 тысяч рублей, можно стать обладателем комплектации «Премиум». Ее отличает наличие автоматически складывающихся боковых зеркал заднего вида, камеры кругового обзора и люка с электроприводом. Плюс вне зависимости от комплектации придется доплатить за цвет металлик и дополнительно к этому – за эксклюзивный оранжевый цвет, если вы захотите такую же машину, как та, что участвовала в тест-драйве. Доплаты потребуют и шины АТ – это будут отечественные Pirelli Scorpion All Terrain Plus 265/60 R18. На них, конечно же, прыгать по буеракам и метаться по делам нелегким гораздо сподручнее.

Ну а закончив трудовую вахту, можно откинуть задний борт и организовать себе экспромтом небольшой пикничок. Благо в оформлении борта, рассчитанного на нагрузку до 200 кг, используются подстаканники и продолговатые то ли салатники, то ли селедочницы, но в любом случае некие полезные емкости, в которых очень удобно размещается какая-нибудь закусочка. И это, пожалуй, одна из ключевых опций пикапа – уникальная и недоступная ни одному из конкурентов.