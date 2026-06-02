Кнопка R, активный спойлер и два литра спорта: экспресс-тест обновленного Changan Uni-V 2.0T

Changan решил дать настоящего спорта! Для этого наиболее подходящий автомобиль в линейке – уже заявлявший о своих амбициях лифтбек Uni‑V – преобразили визуально и оснастили двухлитровым двигателем, работающим в паре с гидромеханическим автоматом. Благодаря этим изменениям автомобиль стал еще более азартным и усилил свое околоспортивное позиционирование машины для поклонников скоростных удовольствий. Как едет обновленная модель и что в ней самое интересное, мы узнали во время ее динамической презентации.

Прыжок через рестайлинг

Лифтбек Changan Uni‑V стал третьей моделью в сублинейке Uni следом за кроссоверами Changan Uni-K и Changan Uni-T. Он создан на платформе Changan MPA (Modular Platform Architecture) и был впервые представлен в 2021 году на автосалоне в Гуанчжоу. До России автомобиль доехал год спустя и продается у нас до сих пор, хотя в 2024 году в Китае уже появился первый рестайлинг модели. До нас он по каким-то причинам так и не добрался.

Вместо него здесь сразу презентовали уже второе обновление (также именуемое вторым поколением), анонсированное в Китае летом 2025 года. Эта модификация действительно «вкуснее» за счет более мощного двухлитрового бензинового турбомотора, который при 5500 оборотах в минуту выдает 235 л.с. мощности и 390 Нм крутящего момента на 1900-3500 оборотах.

Пару ему составляет классическая и очень хорошо известная на рынке 8-ступенчатая АКП Aisin TG-81SC. Привод – исключительно передний. Обе подвески независимые: сзади – многорычажная, спереди – стойки Макферсон.

Новые мотор и коробка в совокупности с пониженным с 0,34 до 0,27 Сх позволили заметно улучшить разгонные показатели машины. Теперь лифтбек достигает 100 км/ч всего за 6,3 с вместо 7,5 с у дореформенной машины с 1,5-литровым мотором.

Из других изменений, которые можно выразить цифрами, – визуально едва заметное увеличение длины на 60 мм (до 4740 мм). Ширина и высота в 1838 и 1430 мм соответственно, колесная база (2750 мм) и дорожный просвет (152 мм) остались прежними. Каким-то образом дизайнерам из этих ничтожных миллиметров удалось выжать весьма приличное увеличение объема багажного отделения – с 380 до 465 литров. Длина пола при сложенных сиденьях второго ряда – 1,8 метра.

Возросла и полная масса – с 1795 до 1895 килограммов. Как это сказалось на расходе топлива и сказалось ли вообще, сказать трудно. Производитель не приводит информации о потреблении горючего Changan Uni‑V 1.5Т, но в отношении двухлитровой модификации уверяет, что по NEDC оно составляет 8 литров на 100 километров. Правда, не совсем ясно, в каком цикле.

Остается добавить, что оба автомобиля по крайней мере до конца текущего года будут продаваться вместе.

Новые салон и телематика

Обновленный Changan Uni‑V – щеголеватый красавчик с замашками модных нынче электромобилей. На это недвусмысленно намекает замена традиционной радиаторной решетки на глухой заостренный «клюв», и только в нижней его части все-таки нашлось место для крупных воздухоприемных сот.

Из других ярких визуальных штрихов модели, сразу бросающихся в глаза, стоит выделить единый фонарь со светящимся логотипом, спортивный диффузор и четыре настоящих патрубка выхлопной системы.

Не обошлось в дизайне и без такого важного атрибута почти спортивных автомобилей, как активный спойлер, который при заданных условиях автоматически поднимается. Производитель утверждает, что он обеспечивает 265 ньютонов прижимной силы на 200 км/ч (максимальная скорость – 215 км/ч) и протестирован 80 тысяч раз, что эквивалентно 234 тысячам километров пробега.

Изменения экстерьера Changan Uni‑V развивают обновления в интерьере, которых гораздо больше. По сути, у машины вообще новый салон, подчеркивающий ее спортивные амбиции ярким оранжевым цветом сидений и некоторых элементов отделки в сочетании с прострочкой того же оттенка. Теперь практически все управление функциями автомобиля и вывод абсолютно всей доступной информации обеспечивается двумя дисплеями: 14,6-дюймовым экраном мультимедиа и 10-дюймовой приборной панелью. Впрочем, небольшое количество физических клавиш все же осталось. Они расположены под головным устройством и отвечают за климатическую систему. Рядом – кнопка пуска двигателя.

Отрадно, что у машины появилась беспроводная синхронизация по Android Auto (протокол Apple Carplay поддерживался и раньше). К тому же теперь в лифтбеке используется обновленная мультимедиа, в которую интегрированы сервисы Яндекс Авто: музыка и карты. Плюсом идет фирменный телематический сервис Changan Connect, предусматривающий онлайн-обновления и управление некоторыми функциями. Среди них – дистанционный запуск двигателя, мониторинг показателей, контроль местоположения, управление центральным замком и климат-контролем. В дальнейшем список доступных опций будет расширяться.

«Зажигалка» на колесах

Как все лифтбеки, Changan Uni‑V довольно низкий автомобиль, однако даже очень высоким водителям садиться в него несложно. Я при росте 188 см довольно легко справился с этой задачей даже в шлеме (обязательное условие при проведении заездов на треке, где проводилась динамическая презентация). Только надо заранее опустить кресло в нижнюю позицию и на достаточное расстояние сдвинуть его назад. Полностью откидывать спинку кресла в полулежачее положение (так же, как и открывать шторку панорамной крыши) не приходится. Даже с небольшим углом отклонения спинки голова в потолок не упирается, а руки занимают правильную позицию на руле.

Как раз на руле и располагается заветная кнопка выбора режимов движения (всего их четыре, а на 1,5-литровой машине их было только три), позволяющая активировать самый зажигательный. Это «Трек» или Super Race, от названия которого, по всей видимости, и появилась на этой кнопке буковка «R». После ее нажатия сразу же меняется оформление приборной панели и рабочего стола на экране головного устройства. Появляется возможность измерять ускорение от 0 до 100 км/ч и время прохождения драг-рейсинговой дистанции 402 м. Включается характерный, благородно урчащий за счет регулируемой заслонки выхлоп (но его можно активировать и отдельно).

Естественно, меняются и настройки силовой линии. Как утверждают представители марки, педаль акселератора становится острее, передачи переключаются быстрее, при этом коробка дольше держит обороты, чтобы ускорить разгон.

Динамическая презентация позволила прочувствовать происходящие с автомобилем перемены в реальной жизни. Не то, чтобы они были радикальными, а машина моментально становилась гоночным болидом. Это не совсем так, однако жара в ней действительно прибавлялось. Во многом он, конечно же, был обусловлен более поздним переключением передач, которое очень хорошо ощущается, но динамики не портит. В «гражданских» режимах эти переходы не чувствовались вообще.

Uni‑V очень энергично набирает скорость на прямой. Судя по произведенным замерам, рубеж в 100 км/ч мне удалось преодолеть за 7,1 секунды. Но это с учетом того, что рядом со мной сидел инструктор, а протяженность прямого участка была жестко ограничена, и чтобы лишний раз не рисковать, на последних метрах дистанции давление на педаль газа пришлось снизить. Поэтому не будет большим допущением предположить, что в более благоприятных обстоятельствах, не искаженных двумя описанными факторами, лифтбек смог бы без особых проблем продемонстрировать заявленную производителем цифру в 6,3 секунды.

С не меньшей напористостью Changan Uni‑V проходит и зигзагообразные участки. Хотя беснующийся в крови адреналин стоит временами осаживать – у машины довольно мягкая подвеска, из-за чего крены могут достигать весьма существенных значений. Особенно в затяжных поворотах: график перегрузок, который также отображается на экране головного устройства при активации «R», в этих случаях убегает в граничные зоны.

Естественно, в таких ситуациях от подвески хочется большей «спортивности». Однако не стоит забывать, что это все-таки гражданский автомобиль. Такая мягкость в обычных режимах эксплуатации позволяет лифтбеку успешно проглатывать даже очень приличные неровности. Поэтому производителю пришлось идти на определенные компромиссы, учитывая также и финальную стоимость автомобиля: оснащение машины дорогостоящими амортизаторами переменной жесткости значительно повысило бы ее цену. Как при покупке, так и при обслуживании.

Один в поле

В отличие от 1,5-литровой машины, которая предлагается в четырех комплектациях, двухлитровый Changan Uni‑V имеет только одну версию. Вполне закономерно она называется «Спорт», а её цена, что тоже логично, превышает стоимость 1,5-литровых собратьев: за нее просят 3,5 миллиона рублей. Правда, если приобретать лифтбек в кредит, можно получить скидку в 300 тысяч рублей.

Оснащение этой единственной версии включает полный комплекс электронных ассистентов движения вместе с адаптивным круиз-контролем и камерами кругового обзора, панорамную крышу, двойное остекление не только спереди, но и сзади, аудиосистему с 10 динамиками и прочие блага цивилизации. Отдельно стоит выделить подготовку для российских условий эксплуатации. В нее входит не только банальный пакет обогревателей всех сидений, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя, ветрового и заднего стекол, но и дополнительная антикоррозионная обработка кузовных панелей. В их числе – внешние панели капота, дверь багажного отделения, боковые панели, крылья, внутренние усиления дверей.

При этом изначально все детали кузова вместе с крышей (что редко) подвергаются оцинковке. Так что, по всей видимости, вредное влияние отечественного климата и едких реагентов новому Changan Uni‑V будут не страшны. Впрочем, подтвердить или опровергнуть верность этого предположения мы сможем спустя хотя бы пару зим активной эксплуатации лифтбека. Ну а о прочих особенностях его поведения на дорогах можно будет рассказать только после полноценного теста, который, надеемся, скоро состоится.