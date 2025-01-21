Самый эффектный китайский кроссовер? Ну если и не самый, то один из них – уж точно. И, что приятно, в отличие от младшего брата Uni-T , эта модель Changan получила менее вычурный облик. И от этого только выиграла! Но не обошлось без сюрпризов.

Знакомая стилистика

Наверное, таким бы могло быть очередное поколение Porsche Cayenne Coupe. Или даже Lamborghini Urus – мнения публики на сей счёт расходятся, но именно эти два кроссовера упоминаются чаще всего. И неспроста – яркий Uni-K нарисован вовсе не китайцами с их, давайте уж честно, порой весьма своеобразными представлениями о прекрасном, а итальянцами в европейской студии дизайна Changan в Турине.

Особенно дизайнерам удался стремительный профиль автомобиля и симпатичная корма с хитроумным спойлером на багажной двери. А эти вопиюще нескромные выхлопные патрубки? Дерзко! Фонари красивы – на первый взгляд ну вылитый Кайен. Вот к передней части машины стилисты явно подустали: то ли фары слишком узкие, то ли «безрамочная» решётка радиатора чересчур огромная. А эти «трёхлучевые» ходовые огни а-ля Ламборгини в бампере – откровенный перебор.

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Эргономический хаос

После столь удачной «европейской» внешности не такого, конечно, ожидаешь от интерьера. Едва ли Porsche или Lamborghini когда-нибудь решатся на подобные эксперименты с эргономикой. Странноватый на первый взгляд восьмиугольный штурвал требует привыкания – пожалуй, даже более длительного, чем стандартный недельный тест. Плоская верхняя часть так и призывает положить на неё запястье и рулить эдаким вальяжным образом. Подогрева руля, кстати, нет, так что держаться за обод зимой и впрямь неохота.

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Конечно, всё это задумано ради необычной компоновки передней панели. Решение не новое, но мейнстримом оно так и не стало – вероятно, из-за сомнительного удобства. С водительского кресла Uni-K открывается вид на целый иконостас из дисплеев – три под ветровым стеклом и один поближе, под рукой. Приборная панель, таким образом, представляет собой набор из экранчиков диагональю 3,5 + 9,2 + 10,25 дюйма, смотреть на которые нужно не сквозь руль, а поверх него.

Левый экран в этом кластере показывает давление в шинах и работу полного привода – это, конечно, полезно, но всё же не на постоянной основе. По центру – бортовой компьютер, цифровой спидометр и индикаторы ассистентов. Справа – тахометр, акселерометр или индикатор экономичности (в зависимости от режима движения), указатель запаса хода и индикатор температуры двигателя. А ещё на этот дисплей можно вывести изображение с камеры под козырьком спойлера на двери багажника.

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Тачскрин диагональю 12,3 дюйма раздражает медлительностью откликов, причём непредсказуемой. То нажмётся с первого раза, то вдруг не хочет исполнять команду и с третьего. Графика, кстати, вполне себе хороша, но символы почему-то необъяснимо мелкие, хотя свободного места на дисплеях полным-полно. Интерфейс мультимедийки довольно лаконичный, но к логике расположения тех или иных разделов и вкладок здесь порой возникают большие вопросы. Нужные пункты меню чертовски тяжело найти, а уж быстро запомнить, где они находятся, почти нереально.

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Управлять климатом в салоне можно не только через центральный дисплей, но и с помощью сенсорных кнопок на передней панели. Правда, днём значков на кнопках почти не видно из-за бликующего пластика, покрытого к тому же паутиной микроцарапин. Подогрев ветрового стекла можно включить только вместе с обдувом – привет GAC GS8. Центральная консоль незатейлива: беспроводная зарядка, селектор автоматической коробки передач, флажок выбора режимов работы трансмиссии и россыпь из нескольких второстепенных клавиш. Настоящее украшение – шайба переключения режимов движения. Да и на ощупь она очень приятна.

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А что ещё в интерьере Uni-K радует, так это передние кресла. Они здесь неожиданно мягкие – в них буквально проваливаешься, но при этом чувствуешь себя комфортно и… уютно. Однако удлинить подушку им явно не помешало бы – в затяжных столичных пробках начинают уставать бёдра, которым не хватает поддержки. На втором ряду неожиданно просторно – пространства для ног здесь не меньше, чем в ином представительском седане. Обратная сторона медали – маленький багажник. Впрочем, для стандартного набора пакетов из супермаркета его более чем достаточно.

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Неоправданные надежды

Под капотом Changan Uni-K, который представлен у нас на тесте в «обычной» версии (бывает ещё и гибридная), бензиновый 2,0-литровый турбомотор JL486ZQ5 линейки Blue Core. Он работает в тандеме с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin TG-82SC. За полный привод отвечает многодисковая электромагнитная муфта BorgWarner Nextrac на задней оси. Водитель вправе выбрать три режима работы трансмиссии: автоматически подключаемая задняя ось (Auto), постоянный полный привод с замкнутой муфтой (4WD Lock) и, наоборот, передний привод с разомкнутой муфтой (2WD).

Несмотря на более-менее стандартную технику, от столь агрессивной внешности и отсылок к Cayenne и Urus невольно ожидаешь приличной динамики, ну или как минимум неплохой. Увы, Uni-K порадовать этим не может: даже в «спортивном» режиме силовой агрегат весьма задумчив и неизменно выдерживает театральную паузу перед разгоном. В «нормальном» диссонанс между экстерьером и темпераментом увеличивается ещё больше, а «экономичный» невозможно выдержать даже ради эксперимента.

Цифры разгона кроссовера до сотни Changan не озвучивает. По ощущениям, здесь вряд ли меньше десяти секунд – по крайней мере, зимой и без особого «зацепа». Дело скорее в коробке передач: кажется, заставить её переключаться шустрее невозможно. Впрочем, и мотор слегка флегматичен, зато его почти не слышно даже на предельных оборотах. В отличие от колёсных арок, в которых неожиданно громко заявляет о себе буквально каждая песчинка или камушек.

Да и шустрить Uni-K, честно говоря, не провоцирует: каждый раз после превышения планки в 120 км/ч из динамиков раздаётся довольно неприятный звуковой сигнал и загорается соответствующий индикатор на панели приборов. Отключить предупреждение собственными силами невозможно – сделать это можно только у дилера. «Официалы» говорят, что в автомобилях для российского рынка не сертифицирована система распознавания дорожных знаков, а потому в меню и нет соответствующего пункта для отключения этого оповещения. Как говорится, невероятно, но факт.

На небольших скоростях кроссовер кажется откровенно жёстким – подозреваю, что в первую очередь дело в красивых, но тяжеленных 21-дюймовых колёсах, которые с грохотом падают в каждую ямку или гулко бьются о стыки на эстакадах. На средних скоростях Uni-K будто обретает упругость – неровности вроде заплаток асфальта или ледяных наростов на грунтовке пролетаются играючи. А вот на автомагистрали кроссовер внезапно начинает страдать от продольной раскачки, хотя на курсовую устойчивость грех жаловаться: прямую он держит исправно, пока под колеса не попадётся колея. Вот тогда – крепче за баранку держись, шофёр. А реактивное усилие на руле, к слову, ощущается нарочито искусственным.

Продающая внешность

Changan Uni-K – автомобиль очень яркий и неординарный снаружи, неожиданно просторный для своих размеров и при этом довольно комфортный, но не особо выдающийся с точки зрения удовольствия от вождения. Не то чтобы это было каким-то недостатком – в целом модель вышла весьма сбалансированной, в том числе и по цене.

Базовая версия Comfort стоит 3 969 900 рублей и может похвастать диодной оптикой, двухзонным климатом, бесключевым доступом, датчиками света и дождя, системой кругового обзора, встроенным видеорегистратором, подогревом кресел и ветрового стекла, электроприводами водительского сиденья, панорамной крышей, приводом двери багажника, музыкой Sony и 20-дюймовыми колёсами. Не будет только полного привода.

Комплектация Luxe AWD с полноприводной трансмиссией обойдётся уже в 4 399 900 рублей. Вдобавок к муфте предлагается адаптивный круиз-контроль и беспроводная зарядка для смартфона. Наконец, за топовую версию Tech AWD придётся выложить 4 549 900 рублей – здесь появляются 21-дюймовые колёса, двойные передние стёкла, видеокамера заднего обзора с передачей данных на дисплей, вентиляция передних кресел, динамики в подголовнике водительского сиденья, набор водительских ассистентов и прочие полезные штуки.

Но едва ли кто-то дочитывает список опций до конца, потому что Uni-K покупают явно не за комплектацию, а за эффектную внешность. Не могу никого за это порицать – ведь если нравится, то почему бы и нет?