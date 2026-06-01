Раскоронованные: дальнобойщики больше не короли дорог

01.06.2026 635 1 0
По статистике, водители больше всех не любят самокатчиков. На втором месте в рейтинге ненависти оказались мотоциклисты, на третьем – велосипедисты. Отчасти согласен, но я бы сюда добавил ещё одну категорию – водителей фур. Не всех, конечно, только некоторых, но сути дела это не меняет. В конце концов, и среди мотоциклистов есть хорошие люди и водители. Наверное, и среди самокатчиков тоже, но это наукой не доказано. Наука пока не в курсе, так сказать.

Ещё не так давно водители грузовиков и таксисты заслуженно считались элитой среди водителей. Даже не водителей, а шофёров, потому что шофёр – это звучало гордо. Про таксистов промолчу, там всё понятно, но что у нас происходит с водителями грузовиков? 

Наверняка вы понимаете, о чём речь. Да, я про их стремление любой ценой вклинить свою фуру аккурат перед вами, когда вы идёте на обгон или опережение. И про стремление влететь без тормозов на встречную полосу и раскатать на перегруженном самосвале несколько легковушек. И то, и другое давно стало нормой. Почему? Есть и объективные причины, и субъективные.

Объективные – это сама сфера грузоперевозок, которая становится всё менее доходной. Точнее, она потихоньку скатывается в убыточность, если всё делать по уму и по правилам. Самосвалы не могут себе позволить ездить без перегруза – это себе в убыток. Поэтому в них надо грузить столько, сколько влезет в кузов, а не выдержат тормоза и ходовая часть. Как оно потом поедет, а главное – остановится, никому не интересно, даже водителю. Дорожно-транспортное происшествие, может, и не произойдёт, а вот денег иначе не заработать. Видели стоимость грузовиков и условия практически загнувшегося в России лизинга коммерческой техники? То-то и оно: выживать приходится любой ценой. Даже ценой жизни водителей и других участников дорожного движения.

С тягачами с полуприцепами (фурами, если по-простому) ситуация приблизительно та же самая. Каждый разгон приводит к весьма заметному росту расхода топлива, а солярка по 80 с лишним рублей – это в некоторых регионах уже норма. Да и тормозные колодки надо поберечь, поэтому ехать нужно максимально экономно. То есть на круиз-контроле и не трогая педалей. Разумеется, скорость обгона и опережения в этом случае может находиться в пределах погрешности этого самого круиза, и разница в скоростях в пять или даже два километра в час между обгоняемым и обгоняющим – это тоже стало нормой. Как и дикие перестроения в левый ряд в попытке не трогать тормоз и газ и совершить манёвр на текущей скорости. Для остальных водителей это выглядит хамством и скотством, для сидящих за рулём фур – жизненной необходимостью.

С натяжкой эти причины весьма спорного поведения водителей грузовиков можно считать объективными. А каковы же субъективные? А они ещё проще и очевиднее: безнаказанность и отсутствие культуры управления. Или вообще культуры. Что с этим делать? Думать, что такое на самом деле «опасное вождение». Само собой, играть на дороге общего пользования в шашечки, дрифтить или заниматься прочей подобной ерундой опасно, а заниматься этим может только полный идиот. Но ползти на фуре со скоростью 89 км/ч на обгон или красться на 40-тонном перегруженном китайском самосвале, со страхом поглядывая на манометр тормозного контура, тоже очень опасно. Но почему-то это никого не беспокоит. Зря, между прочим.

Или всё же не зря, потому что если за всё это постоянно наказывать, сферу грузоперевозок можно добить окончательно? Может, кто-то об этом догадывается, а? Мол, пусть хоть как-то, но живут. Симулировать здоровье – это тоже искусство. Хотя мы им, кажется, уже овладели.

1 комментарий
01.06.2026 08:31
Петя Иванов

Еще в 2016 г. заливал бетон на объекте в Москве. Водитель объяснил, технолог с завода подтвердил, почему при объеме миксера 7,5 м3, привозят максимум 5. За перегруз на ось одну из заводских машин штрафанули на 1,5 млн. руб. Так что, все не так просто.

