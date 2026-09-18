Как и многие другие китайские пикапы, Changan Hunter Plus в своё время заезжал в нашу страну на бензине. Но в итоге и рыночная практика победила, и справедливость восторжествовала — автомобиль обрел дизель. Делимся первыми впечатлениями от новой модификации.

Такой же, но другой

Напомним: Changan Hunter Plus — это наследник Changan F70, который являлся плодом совместных усердий концерна Stellantis и компании Changan. У международного партнера в его модельной линейке пикап обозначался, как Peugeot Landtrek и Fiat Titano.

Актуальная версия Хантера выпускается в Китае с 2022 года, а к нам она прибыла в 2023-м. Как уже было сказано, в модификации с бензиновым ДВС. При размерах 5350х1980х1875 мм и с 3180 миллиметрами колесной базы автомобиль имеет весьма незаурядную по вместительности грузовую платформу. На первый взгляд, она примерно такая же, как у подавляющего большинства других пикапов, официально продающихся на российском рынке. За исключением, может быть, наиболее крупных образцов. Реальные замеры подтверждают предположение: что в длину, что в ширину платформа лишь на несколько миллиметров больше, чем у конкурентов - 1640×1595×530 мм. А расстояние между колесными арками — 1220 мм. Однако эти ничтожные миллиметры имеют решающее значение, поскольку благодаря им на платформе можно разместить не одну, как у прочих, а сразу две европаллеты (1200х800 мм). Кроме того, можно без хитрых премудростей перевозить и листовые стройматериалы (гипсокартон, например, и прочие) в стандартной формовке. Для практичного автомобиля, позиционируемого как бизнес-помощник, такие возможности дорогого стоят.

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Эту вместительность вместе со всем внешним и внутренним антуражем оформления дизельная модификация Changan Hunter Plus целиком и полностью переняла у бензиновой. То есть почти полностью. Поэтому если вы увидите дизельный Хантер в потоке, догадаться о том, что едет рядом, будет непросто: на кузове нигде нет даже классического шильдика “Diesel”.

Однако наличие за кабиной черной дуги безопасности для фиксации груза — верный признак того, что этот пикап оснащен двигателем на тяжелом топливе. Также определить его можно по цвету: только дизельные Хантеры окрашиваются (по крайней мере, пока) в цвета "Оливковый зеленый" и "Огненный оранжевый". Третья особенность, которую по сравнению с первыми двумя заметить сложнее, это подготовка под фаркоп тягово-сцепного устройства с розеткой. На всех дизельных модификациях сзади установлена силовая балка, к которой можно крепить буксировочный крюк с разъемом “под квадрат” — пикап может тянуть прицеп с тормозами массой до 2500 кг. Правда, крюк придется покупать отдельно, а розетка тут 13-контактная, поэтому понадобиться переходник под российскую 7-контактную.

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Четвертое отличие заметят лишь самые внимательные и только если они очень пристально присмотрятся: у новой версии сзади зависимая рессорная подвеска. Её использование позволило на 100 кг увеличить грузоподъемность автомобиля, которая тут составляет 975 кг.

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С 2026 года все пикапы идут с черной решеткой радиатора без хрома. К тому же с этого же года салон избавился от светлых тонов в угоду практичности — отделка интерьера всех автомобилей только черная. А отличие от бензиновой версии только одно — кнопка контроля полосы переехала с центрального тоннеля на кнопочный модуль слева от рулевой колонки. Теперь она соседствует с кнопкой активации принудительного прожига сажевого фильтра. В принципе, появление последней тоже можно считать отличием, но без нее с дизелем никуда.

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Давние знакомые

А дизель у пикапа, надо сказать, не безвестный. Это 2,5-литровый рядный 4-цилиндровый мотор Isuzu JE4D25Q6A, который знаком по пикапам японского бренда. Он выпускается уже около десятка лет и оснащается топливными форсунками Bosch, осуществляющими впрыск под давлением 2000 бар. На других рынках этот движок идет с форсунками под 2700 бар и, как говорят, все отлично работает. То есть весьма приличный запас прочности тут есть.

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С запасом подобрана и коробка передач. В дизельном Changan Hunter Plus, так же, как и в бензиновом, используется гидромеханический автомат 8НР50 от ZF. Как несложно догадаться по индексу, она рассчитана на крутящий момент до 500 Нм. А 2,5-литровый мотор выдает на пике 400 Нм, которые доступны уже с 1800 об/мин. Максимальная мощность — 146 л.с. на 3400 об/мин.

Еще один важный агрегат силовой линии — раздаточная коробка, тоже не новичок в спорте высоких внедорожных достижений. Пикап оснащается продукцией BorgWarner с электронно управляемой муфтой и передаточным отношением 2,48:1. Система по нынешним временам фактически стандартная — Torque-On-Demand. На выбор водителя предлагается три варианта режим: 2Н, Auto и 4L. Переключения осуществляются шайбой на центральном тоннеле. Повторимся еще раз: все внутреннее пространство и все органы управления (помимо вышеназванных кнопок) в дизельном Changan Hunter Plus точно такие же, как в бензиновом.

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И это, в общем-то, хорошо, потому что сохранилось достаточно большое количество физических клавиш, которые позволяют управлять основными функциями автомобиля, не прибегая к помощи 12,3-дюймового экрана мультимедийной системы. Среди них — климатическая система, подогревы стекол и прочие. Кнопки управления этими функциями находятся на панели как раз под дисплеем.

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А рядом с шайбой располагается включение блокировки дифференциала (самоблок, который осуществляется электромеханическим способом) и выбор одного из четырех режимов движения: "Эко", "Комфорт", "Спорт" и "Снег". Причем “Снег”, судя по всему, представляет собой некий универсальный внедорожный режим, который за счет настроек уровня проскальзывания наделяет пикап дополнительными способностями на пересеченной местности.

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Впрочем, во время теста автомобиль и в “Комфорте” тянул весьма неплохо даже без использования понижайки — легко стартовал с влажного и довольно приличного уклона, уверенно взбираясь в крутую горку.

На рессорном ходу

Естественно, появление рессор заметно отразилось на манерах Changan Hunter Plus. Пикап стал более упругим, и в сочетании с добротными низами дизельного двигателя это сделало машину более скоординированной и прагматичной. Если вы имеете дело с регулярными перевозками грузов, вы наверняка отлично понимаете, о чем идет речь.

Предлагая дизельную модификацию, производитель подает четкий сигнал: тем, кому нужен мягкий, комфортный пикап с повышенной динамикой и управляемостью, тому полагаются бензин и пружины. Ну а тот, у кого условия эксплуатация более жесткие, кто регулярно сталкивается с большими нагрузками, получает дизель и рессоры. Справедливо? Безусловно!

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Спору нет, у бензинового ДВС масса достоинств. Однако для пикапов не зря выбирают дизель, который позволяет уверенно выдавать крутящий момент во всем диапазоне самых ходовых оборотов. Он очень понятен и тяговит, и Changan Hunter Plus лишний раз подтверждает это незыблемое правило. Его тест проходил в условиях внедорожного парка, и на преодолеваемых препятствиях преимущества дизеля прекрасно ощущались. Жаль только, что подвела сухая солнечная погода: только в нескольких местах грунт оставался достаточно мокрым, чтобы проверить полный привод Хантера в должном объёме.

Впрочем, далеко не на каждой машине получится ехать по утрамбованному сухому песочку на крутых склонах парка так, как на Changan Hunter Plus. Причем большинство даже самых резких подъемов удавалось брать в автоматическом режиме, то есть без необходимости активации систем, усиливающих проходимость пикапа. Само собой, это можно делать в любом из предустановленных режимов движения за исключением “Эко”, который полностью отрубает передний мост.

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Дизельный Changan Hunter Plus отнюдь не спортсмен. Правда, и гонять на нем никто не собирается, а его динамики с лихвой хватает, чтобы не краснеть при старте на светофоре даже с прилично загруженным кузовом. А большего пикапу и не надо, потому что ему важны тяга как таковая и грузоподъемность. Судя по тому, что удалось почувствовать во время теста, и первое, и второе у Changan Hunter Plus есть. Дальнейшее покажут время и опыт эксплуатации, который очень индивидуален.

Когда “Люкс” дешевле “Стандарта”

Дизельный Changan Hunter Plus представлен в двух комплектациях — "Стандарт" и "Комфорт". Несмотря на свои скромные названия, в иерархии они располагаются выше и стоят дороже единственной бензиновой версии, которая гордо именуется “Люкс”. Их стоимость составляет 4,13 и 4,25 миллиона рублей соответственно.

Однако даже при такой диспозиции у дизельных машин нет подогрева рулевого колеса и лобового стекла. Дистанционный запуск двигателя с ключа тоже отсутствует. К тому же их задний борт лишен интегрированной ступеньки, а разъем USB-А в салоне только один, хотя у бензиновой модификации их три. Но тут дизель добирает свое двумя разъемами USB-С, которых у машин на легком топливе нет вообще.

При этом общий уровень оснащения этих пикапов довольно высок и вполне конкурентен на рынке. Из наиболее важного стоит выделить наличие систем помощи при спуске и подъеме, беспроводного Apple Carplay и Android Auto, а также целого комплекса электронных помощников. До полноценного ADAS он не дотягивает — во всех Хантерах круиз-контроль лишен адаптивности, но предлагает, например, систему предотвращения опрокидывания, систему стабилизации прицепа и контроль рыскания, камеру кругового обзора с “прозрачным шасси” и предупреждение о смене полосы движения. Еще есть видеорегистратор с четырьмя камерами, аудиосистема с шестью динамиками и однозонный климат-контроль.

В “Комфорте” добавляются электрорегулировка сидений водителя и пассажира, подогрев передних кресел, боковые подушки безопасности спереди, электрический замок заднего борта и некоторые декоративные “допы”. Но главное, что у нее появляется блокировка заднего межколесного дифференциала, которая существенно прибавляет машине внедорожного потенциала. А это для пикапа важнее, чем наличие всех разъемов USB-А и USB-С вместе взятых.