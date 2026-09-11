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  • «Четвёртый» Chevrolet Equinox добрался до Узбекистана в версии, которой нет на домашнем рынке

«Четвёртый» Chevrolet Equinox добрался до Узбекистана в версии, которой нет на домашнем рынке

11.09.2026 321 0 0
«Четвёртый» Chevrolet Equinox добрался до Узбекистана в версии, которой нет на домашнем рынке

В соседней стране кроссовер Шеви четвертой генерации представлен в виде подзаряжаемого гибрида. На выбор доступны две комплектации.

Кроссовер Chevrolet Equinox актуального, уже четвертого по счету поколения дебютировал в родных для марки США еще в 2024 году. Но лишь сейчас такой SUV добрался и до соседнего с нами Узбекистана. Причем там доступен подзаряжаемый гибрид PHEV, которого нет в Штатах (на родине продают только «традиционный» кроссовер). К слову, как сообщили в UzAuto Motors, это первый гибрид бренда на местном рынке. Судя по всему, в Узбекистан Equinox PHEV поставляют из Китая – именно в этой стране изначально был представлен бензоэлектрический кроссовер, там он носил приставку Plus. Поднебесную марка Chevrolet вот-вот покинет, но производство автомобилей на заводе SAIC-GM для экспорта, очевидно, продолжается.

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Силовая установка переднеприводного Chevrolet Equinox PHEV включает бензиновый турбомотор 1.5, электродвигатель и двухступенчатую гибридную трансмиссию DHT. Суммарная отдача составляет 369 л.с. и 565 Нм. В Узбекистане кроссовер доступен в двух версия, которые отличаются батареей. Базовый Equinox предложен с аккумулятором емкостью 17 кВт*ч, с ней в электрорежиме паркетник проедет 80 по циклу WLTC. Версия подороже получила батарею на 24 кВт*ч, заявленный запас хода «на электричестве» — 120 км.

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В Узбекистане Chevrolet Equinox PHEV представлен только во «внедорожном» исполнении Activ, его фишки – оригинальная радиаторная решетка, черные эмблемы, дополнительная вставка на переднем бампере.

В списке оборудования кроссовера значатся: 19-дюймовые колеса, светодиодная оптика, электропривод багажной двери, панорамный люк, виртуальная приборка и мультимедийная система (каждый экран диагональю 11 дюймов), подогрев и вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Рекомендованная цена Chevrolet Equinox PHEV с младшей батареей – 463,5 млн сумов (около 3,3 млн рублей по текущему курсу), со старшей – 478,5 млн сумов (3,4 млн рублей).

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