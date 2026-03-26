Ещё одна победа традиционных ценностей: Chevrolet Equinox избавят от вариатора в США

Chevrolet Equinox четвёртого поколения дебютировал в 2024 году, продаётся он весьма бодро: в 2025 году в США реализовано 274 356 шт. (+32,1% по сравнению с продажами в 2024 году). Но можно лучше: Toyota RAV4 в прошлом году разошёлся в США тиражом 479 288 шт. (+0,9%), Honda CR-V — 403 768 шт. (+0,2%). Рыночный потенциал «четвёртого» Chevrolet Equinox сдерживает вариатор, который General Motors из соображений экономии ставит на переднеприводную версию кроссовера в сочетании с 1,5-литровым бензиновым турбомотором (177 л.с., 250 Нм).

Вариатор у Chevrolet Equinox собственный, джи-эмовский, клиноцепной, разработанный в конце прошлого десятилетия и известный под индексами VT40/CVT250, производится он в Мексике, как и сам Chevrolet Equinox для США. Вариатор этот получился не слишком надёжным, но главная проблема в том, что езда с ним раздражает владельцев монотонным гудением бензинового двигателя. В теории можно воспользоваться ручным режимом переключения квазипередач (фиксированных передаточных отношений), но мало кому хочется с ним возиться, не для того люди покупают недорогой двухпедальный кроссовер.

Полноприводный Chevrolet Equinox оснащается тем же мотором, но в сочетании с 8-ступенчатой «гидромеханикой», при этом максимальный крутящий момент «турбополторашки» увеличен до 275 Нм. На переднеприводной версии с вариатором момент искусственно ограничен на 250 Нм, потому что больше этот вариатор переварить не может, что, собственно, и отражено в его индексе CVT250.

Так вот, поскольку клиентам этот вариатор не нравится, то руководство General Motors приняло решение с 2027 года оснащать переднеприводный Equinox тем же 8-ступенчатым «автоматом», что и полноприводную версию. Аналогичная замена произойдёт и на родственном кроссовере GMC Terrain. Цены после такой замены если и вырастут, то вряд ли значительно. Сейчас базовый переднеприводный Chevrolet Equinox стоит в США от 30 795 долларов, GMC Terrain — от 32 690 долларов.