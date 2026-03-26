  • Ещё одна победа традиционных ценностей: Chevrolet Equinox избавят от вариатора в США

Ещё одна победа традиционных ценностей: Chevrolet Equinox избавят от вариатора в США

26.03.2026 607 0 0
Ещё одна победа традиционных ценностей: Chevrolet Equinox избавят от вариатора в США

Американские покупатели компактного кроссовера Chevrolet Equinox четвёртого поколения невзлюбили переднеприводную версию с вариатором, поэтому в 2027 модельном году его заменят на классический 8-ступенчатый гидромеханический «автомат».

Chevrolet Equinox четвёртого поколения дебютировал в 2024 году, продаётся он весьма бодро: в 2025 году в США реализовано 274 356 шт. (+32,1% по сравнению с продажами в 2024 году). Но можно лучше: Toyota RAV4 в прошлом году разошёлся в США тиражом 479 288 шт. (+0,9%), Honda CR-V — 403 768 шт. (+0,2%). Рыночный потенциал «четвёртого» Chevrolet Equinox сдерживает вариатор, который General Motors из соображений экономии ставит на переднеприводную версию кроссовера в сочетании с 1,5-литровым бензиновым турбомотором (177 л.с., 250 Нм).

Вариатор у Chevrolet Equinox собственный, джи-эмовский, клиноцепной, разработанный в конце прошлого десятилетия и известный под индексами VT40/CVT250, производится он в Мексике, как и сам Chevrolet Equinox для США. Вариатор этот получился не слишком надёжным, но главная проблема в том, что езда с ним раздражает владельцев монотонным гудением бензинового двигателя. В теории можно воспользоваться ручным режимом переключения квазипередач (фиксированных передаточных отношений), но мало кому хочется с ним возиться, не для того люди покупают недорогой двухпедальный кроссовер.

Полноприводный Chevrolet Equinox оснащается тем же мотором, но в сочетании с 8-ступенчатой «гидромеханикой», при этом максимальный крутящий момент «турбополторашки» увеличен до 275 Нм. На переднеприводной версии с вариатором момент искусственно ограничен на 250 Нм, потому что больше этот вариатор переварить не может, что, собственно, и отражено в его индексе CVT250.

Так вот, поскольку клиентам этот вариатор не нравится, то руководство General Motors приняло решение с 2027 года оснащать переднеприводный Equinox тем же 8-ступенчатым «автоматом», что и полноприводную версию. Аналогичная замена произойдёт и на родственном кроссовере GMC Terrain. Цены после такой замены если и вырастут, то вряд ли значительно. Сейчас базовый переднеприводный Chevrolet Equinox стоит в США от 30 795 долларов, GMC Terrain — от 32 690 долларов.

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi A5 II (F5) с пробегом: очень надёжная ходовая часть и редкие, но безумно дорогие V6 В первой части публикации о купе Audi A5 второго поколения мы рассказали о том, что кузов этой пока ещё не старой машины обычно сохраняется хорошо, салон может выглядеть отлично при большом... 772 0 1 25.03.2026
Статьи / Мнение без фильтров Культурное вождение или езда «по понятиям»: каков твой выбор? От редакции: уже второй раз в этой рубрике мы с удовольствием и практически без правок публикуем отклик нашего читателя под ником Seriberiezhka. Почему бы и нет, если тема действительно инте... 1217 47 1 23.03.2026
Статьи / Тесты Синьор из Турина: тест на знание марки Fiat За свою длинную историю компания Fiat выпускала самые различные автомобили – от крошечной «чинквеченто» до крупного коммерческого транспорта, не забывая о спорткарах с темпераментом, характе... 1505 1 0 21.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47811 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18668 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 9064 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
47 Культурное вождение или езда «по понятиям»: каков твой выбор?
9 Belgee X50+ стартует в России: дешевле дореформенного кроссовера
9 Jaguar Land Rover наконец-то подтвердила увольнение исчезнувшего главн...
Новые комментарии
