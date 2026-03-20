Belgee X50+ стартует в России: дешевле дореформенного кроссовера

Паркетник с приставкой представляет собой самую свежую версию Geely Coolray. Кроссовер получил новый дизайн и другой мотор. Кроме того, он стал богаче. А вот цены по сравнению с предшественником снижены.

Обновленный белорусский кроссовер Belgee X50+ для России официально анонсировали в начале марта, на прошлой неделе был раскрыт состав комплектаций. Теперь же местное подразделение марки полностью рассекретило модель. Как и предполагалось, за основу для Плюса взяли самую свежую версию Geely Coolray, которая так и не добралась до РФ (в Китае это Binyue L; у исходного кроссовера было множество рестайлингов). Напомним также, что «просто» Belgee X50 – это «первый» Coolray, то есть модель образца 2018 года.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Если сравнивать с предыдущим паркетником белорусского бренда, то другими стали бамперы, радиаторная решетка, фары и задние фонари. На корме еще красуется светящаяся перемычка. Внутри Плюс тоже повторил свежий Coolray: в салоне появились новые передняя панель, приборка и мультимедиа, центральный тоннель.

Длина Belgee X50+ равна 4380 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1615 мм. Размеры дореформенного Belgee X50: 4330/1800/1609 мм. Колесная база не изменилась (2600 мм), прежним остался и объем багажника (330 литров). А вот паспортный дорожный просвет для Belgee X50+ слегка увеличили: 182 мм против 180 мм у «просто» Belgee X50.

Дореформенный кроссовер доступен с бензиновой турботройкой 1.5 мощностью 150 л.с. (255 Нм). Плюс же предложен с четырехцилиндровым турбомотором аналогичного объема, он выдает 147 л.с. и 270 Нм. Коробка прежняя – семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод все так же только передний.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Как и паркетник без приставки, Belgee X50+ представлен в трех комплектациях, при этом они стали богаче. В базовой версии Актив/Active теперь есть однозонный климат-контроль (предшественнику в аналогичной версии положен обычный кондиционер), виртуальная приборка на 8,8 дюйма вместо 7-дюймового экрана, подогрев всех сидений (дореформенный кроссовер имеет подогрев передних кресел) и четыре подушки безопасности вместо двух. Хотя экран базовой мультимедиа стал меньше – 8 дюймов вместо 10,25 дюйма у «просто» X50. Зато начиная со «средней» версии Стиль/Style появляется планшет на 14,6 дюйма. Обновки для топового Belgee X50+ Престиж/Prestige: электропривод багажной двери, обогрев лобового стекла, солнцезащитные козырьки из затемненного стекла, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон, предупреждения наезда сзади, помощи при выезде задним ходом.

В остальном наполнение комплектаций в целом такое же, как у дореформенного Belgee X50. Разве что панорамный люк теперь идет только в топовой версии, тогда как у прежнего паркетника он появляется во втором исполнении. В арсенале базового Плюса еще значатся: 17-дюймовые диски, обогрев зоны покоя стеклоочистителей и форсунок омывателя, обычный «круиз». Belgee X50+ Стиль/Style – это также 18-дюймовые колеса и система бесключевого доступа. Топовый паркетник дополнительно имеет атмосферную подсветку интерьера.

Belgee X50+ уже доступен к покупке, и он дешевле предшественника. Базовая версия Актив/Active без учета акций стоит 2 319 990 рублей, за кроссовер в комплектации Стиль/Style просят 2 505 990 рублей, а цена топ-версии Престиж/Prestige – 2 675 990 рублей. Дореформенный Belgee X50 пока в строю, он стоит 2 479 990 – 2 690 990 рублей.