Стартовали продажи Geely Coolray L с новым дизайном

Компактный кроссовер Geely на платформе BMA в строю с 2018 года. В Китае модель зовется Binyue, в других же странах, включая Россию, она известна как Coolray. Паркетник уже не раз модернизировали. При этом на домашнем рынке не все прежние версии исчезли из продажи, то есть там это целое семейство: между собой машины отличаются дизайном и оснащением. Так, китайцам доступны «просто» Geely Binyue, Binyue Super Edition и Binyue Cool (такой Geely Coolray представлен и в РФ). В октябре этого года компания анонсировала на родине расширение линейки – тогда на фирменных картинках показали Geely Binyue L. Теперь же «элька» поступила в продажу.

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За основу для Binyue L взяли Binyue Cool, то есть кроссовер образца 2022 года. «Элька» получила новую радиаторную решетку: в верхней части расположены «штрихи», ниже – горизонтальные плашки. Спереди еще появилась серебристая накладка, в том же цвете выполнены и L-образные вставки. Также заменили задний бампер и спойлер на багажной двери, надпись с названием марки перенесли под объединяющую фонари светящуюся полоску (у исходного Binyue Cool надпись над фонарями).

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L в названии вовсе не обозначает long, то есть удлиненную версию. Длина нового исполнения – те же 4380 мм, что и у донорского Binyue Cool. Месяц назад китайские СМИ писали, что эта буква отсылает к luxury, но в свежих публикациях про значение вообще не упоминают. Видимо, так Geely просто решила выделить паркетник среди прочих членов семейства (на домашнем рынке букву L используют в названиях и других новых или рестайлинговых моделей марки).

В салоне Geely Binyue L – раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедийной системы (14,6 дюйма; мультимедиа работает на ОС Flyme Auto), тогда как у Binyue Cool дисплеи визуально объединены (10,25 и 12,3 дюйма соответственно). В остальном новинка в целом повторила исходный кроссовер.

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«Элька» предложена в двух комплектациях. Базовый паркетник имеет 17-дюймовые колеса, светодиодную оптику, упомянутые экраны, «кожаную» обивку, климат-контроль, камеры кругового обзора, круиз-контроль. Вторая версия – это 18-дюймовые диски, люк в крыше, камеры с функцией «прозрачный капот», адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. За доплату для топового Geely Binyue L можно заказать красные тормозные суппорты, панорамный люк, подогрев передних сидений, электропривод багажной двери. А вот системы распознавания лиц и мониторинга состояния водителя для «эльки» не заявлены, хотя у дорогой комплектации Geely Binyue Cool они есть.

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Техника такая же, как у донорского кроссовера. Binyue L оснащен бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 181 л.с. (290 Нм), которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Geely Binyue L оценили в 89 800 – 96 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,3 млн – 1,4 млн рублей по текущему курсу. Исходный Geely Binyue Cool обойдется минимум в 99 800 юаней (1,44 млн рублей). Об экспортных перспективах L-версии в компании пока не сообщали.

Напомним, в России Geely Coolray сегодня представлен в двух ипостасях. У нас еще продают самый первый кроссовер, то есть образца 2018 года, только уже под другим брендом: на российском рынке такая пятидверка известна как Belgee X50.