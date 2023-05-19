Посвежевший Geely Coolray с новым мотором: продажи начались

Паркетнику досталась полуторалитровая «турбочетверка» от «крутого» брата. При этом модели все же оставили базовый движок 1.4T, однако коробку для самого дешевого кросса выбрать теперь нельзя.

В родном Китае компактный кроссовер Geely Binyue (в России модель зовется Coolray) сегодня существует в двух ипостасях: там одновременно продают машины после рестайлингов 2021 и 2022 годов, а чтобы их не путали, второй версии – с более масштабными переделками – присвоили «фамилию» Cool («крутой» с англ.). Отказываться от паркетника без приставки компания пока не собирается – такой кросс модернизировали. Официальный анонс посвежевшего «просто» Binyue был несколько дней назад, теперь же в Поднебесной дан старт продажам.

Geely Binyue после рестайлинга 2021 года и Geely Binyue Cool

Главная обновка – под капотом. Паркетнику Geely Binyue досталась бензиновая «турбочетверка» 1.5, которой с самого начала оснащается Binyue Cool (двигатель – от Aurobay, совместного предприятия Geely и Volvo). Мотор выдает 181 л.с. и 290 Нм, он сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (7DCT). При этом самому дешевому «просто» Binyue оставили прежний четырехцилиндровый турбодвигатель 1.4 на 141 л.с. и 235 Нм (собственная разработка Джили), хотя коробку теперь выбрать нельзя: базовый мотор работает в паре лишь с шестиступенчатой «механикой» (прежде еще можно было выбрать 6DCT). Привод в любом случае исключительно передний. Отметим, ранее Binyue также была положена «турботройка» 1.5 (177 л.с., 255 Нм) от Volvo, но из китайской гаммы ее давно убрали (у экспортного Coolray этот мотор сохранился).



Geely Binyue 2023 модельного года 1 / 6 Geely Binyue 2023 модельного года 2 / 6 Geely Binyue 2023 модельного года 3 / 6 Geely Binyue 2023 модельного года 4 / 6 Geely Binyue 2023 модельного года 5 / 6 Geely Binyue 2023 модельного года 6 / 6

В новом модельном году паркетник также обрел иную радиаторную решетку – у нее вертикальные полоски вместо ячеек, еще исчез дополнительный «обод». Кросс по-прежнему может иметь красные декоративные полоски на бамперах и черные колеса с красными же тормозными суппортами. В салоне – новая обивка кресел.



Geely Binyue 2023 модельного года (у Binyue Cool совсем другой салон) 1 / 2 Geely Binyue 2023 модельного года (у Binyue Cool совсем другой салон) 2 / 2

Посвежевший Geely Binyue предложен в трех комплектациях. «В базе» есть 17-дюймовые диски, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида и круиз-контроль. В следующем исполнении появляются климат-контроль и мультимедиа с планшетом диагональю 12,3 дюйма. Топовый кросс – это 18-дюймовые колеса, виртуальная приборка и камеры кругового обзора.



Geely Binyue 2023 модельного года

За Binyue с 1.4T просят 10 800 долларов, кроссовер с новым мотором 1.5T стоит 12 800 – 13 600 долларов. Для сравнения, цена более модного Geely Binyue Cool варьируется от 14 200 до 17 000 долларов.



Напомним, в России до сих пор представлен исходный Geely Coolray, то есть образца 2018 года. Между тем ранее у нас застукали кросс с «фамилией» Cool: не исключено, что скоро появятся новости и от российского офиса марки.