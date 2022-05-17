Ещё одна новинка от китайцев для России: к старту продаж готовится Geely Coolray Nero

Пока остальные марки на «паузе» (или уже ушли), китайские компании не просто продолжают свою деятельность в РФ, но и выводят на рынок новинки. Так, недавно стартовали полноприводный кросс Chery Tiggo 8 Pro Max и паркетник Exeed LX, а Haval объявил о начале локального производства брутального кроссовера Dargo. Теперь же премьеру анонсировала Geely. И пусть полноценной новой моделью такой автомобиль не назовешь, ведь это лишь спецверсия компактного кросса Coolray, но тем не менее.
Особое исполнение назвали Coolray Nero, оно сделано на базе самой дорогой комплектации Flagship Sport, то есть паркетник с приставкой тоже имеет увеличенный задний спойлер, 18-дюймовые колеса, красные тормозные суппорты и наружные зеркала «под карбон». «Фишки» непосредственно спецверсии – исключительно черный кузов, выполненные в том же цвете колеса, тонированные задние стекла, шильдик с названием новой серии на корме, именная металлическая накладка на пороге багажной двери и оригинальные напольные коврики в салоне.
В список стандартного оборудования Geely Coolray Nero также входят полностью светодиодная оптика, панорамный люк в крыше, виртуальная «приборка», мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, атмосферная подсветка интерьера, камеры кругового обзора и система мониторинга «слепых» зон.
В РФ Coolray представлен только с одним мотором – это бензиновая «турботройка» 1.5 мощностью 150 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Паркетник бывает лишь с передним приводом.
Старт продаж Geely Coolray Nero намечен на июнь, цены еще не объявлены. Версия Flagship Sport по прайсу сегодня стоит 2 709 990 рублей, базовый кроссовер – 2 299 990 рублей.
Напомним, в России Джили продает паркетник с исходным дизайном, а вот в родном Китае скоро появится модель уже после второго рестайлинга.
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крайне красиво выглядит) имею все таки джили в дизайн как минимум)