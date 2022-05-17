Ещё одна новинка от китайцев для России: к старту продаж готовится Geely Coolray Nero

Пока остальные марки на «паузе» (или уже ушли), китайские компании не просто продолжают свою деятельность в РФ, но и выводят на рынок новинки. Так, недавно стартовали полноприводный кросс Chery Tiggo 8 Pro Max и паркетник Exeed LX, а Haval объявил о начале локального производства брутального кроссовера Dargo. Теперь же премьеру анонсировала Geely. И пусть полноценной новой моделью такой автомобиль не назовешь, ведь это лишь спецверсия компактного кросса Coolray, но тем не менее.

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Особое исполнение назвали Coolray Nero, оно сделано на базе самой дорогой комплектации Flagship Sport, то есть паркетник с приставкой тоже имеет увеличенный задний спойлер, 18-дюймовые колеса, красные тормозные суппорты и наружные зеркала «под карбон». «Фишки» непосредственно спецверсии – исключительно черный кузов, выполненные в том же цвете колеса, тонированные задние стекла, шильдик с названием новой серии на корме, именная металлическая накладка на пороге багажной двери и оригинальные напольные коврики в салоне.



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В список стандартного оборудования Geely Coolray Nero также входят полностью светодиодная оптика, панорамный люк в крыше, виртуальная «приборка», мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, атмосферная подсветка интерьера, камеры кругового обзора и система мониторинга «слепых» зон.



В РФ Coolray представлен только с одним мотором – это бензиновая «турботройка» 1.5 мощностью 150 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Паркетник бывает лишь с передним приводом.

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Старт продаж Geely Coolray Nero намечен на июнь, цены еще не объявлены. Версия Flagship Sport по прайсу сегодня стоит 2 709 990 рублей, базовый кроссовер – 2 299 990 рублей.



Напомним, в России Джили продает паркетник с исходным дизайном, а вот в родном Китае скоро появится модель уже после второго рестайлинга.