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Exeed LX: китайский конкурент Volkswagen Tiguan теперь в России

17.03.2022 107 0 1

В Москве представили третью, самую компактную модель китайского бренда Exeed. Кроссовер LX длиной 4,5 м метит в конкуренты VW Tiguan, с которым у него очень близкие габариты.

 

Правда, соперничество это с оговоркой. Exeed LX бывает только переднеприводным. Под капотом турбомотор на 1,5 л мощностью 147 сил, переваривающий АИ-92, что даст экономию рублей шесть с литра. Вместо популярного в сегменте преселективного робота китайцы поставили вариатор. В основе модели лежат платформа и кузов уже ушедшего с нашего рынка Chery Tiggo 7.

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Интерьер почти неотличим от флагманского VX. Кластер из двух дисплеев по 12,3 дюйма вообще тот же самый. Есть и двухзонный климат, который на компактных «китайцах» ещё редкость. Электропривод пятой двери, полный набор обогревов – все входит в базовую комплектацию. А всего их будет две. Цены будут объявлены позже.

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Китай премьеры новинки

 

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