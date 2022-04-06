Кроссовер Haval Dargo прописался в России почти в первозданном виде

Для российского SUV пока заявлен только один мотор – старшая «турбочетверка» 2.0. Кроссовер будет доступен как с передним, так и с полным приводом.

В родном Китае брутальный паркетник Haval дебютировал еще два года назад, там он зовется DaGou (то есть Big Dog или «Большая собака»). Экспортной же версии присвоили имя Dargo, ее презентация состоялась под конец 2021-го, сегодня такой SUV представлен в странах Ближнего Востока. А скоро кроссовер начнут продавать и в РФ, причем россиянам предложат машины локального производства: модель уже встала на конвейер тульского завода Haval, она присоединилась к паркетникам Haval Jolion, F7 и F7x и внедорожнику Haval H9.

Haval Dargo для РФ 1 / 4 Haval Dargo для РФ 2 / 4 Haval Dargo для РФ 3 / 4 Haval Dargo для РФ 4 / 4

Российский кросс – это тоже Dargo, но внешне он копирует китайский DaGou. Напомним, предназначенный для других стран SUV в плане дизайна отличается: у такой модели чуть иные бамперы и радиаторная решетка с прилепленными фарами, плюс массивные накладки на колесных арках дополнительно «проштампованы». Между тем Haval сертифицировал в РФ оба варианта, то есть не исключено, что позже кросс с более внушительным обвесом тоже появится на российском рынке – его вполне могут объявить особым исполнением.



Haval Dargo для РФ

Интерьер еще не показали, но, скорее всего, он един для всех модификаций. Главные «фишки» внутри – виртуальная «приборка» с козырьком, мультимедийная система с закругленным с одной стороны тачскрином, вертикальные дефлекторы обдува и двухэтажный центральный тоннель. Российскому Haval Dargo еще обещаны подогрев передних и задних сидений, обогрев руля, электрообогрев лобового стекла (всей поверхности), адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора. Адаптация для РФ – емкость омывающей жидкости увеличенного размера.



Салон Haval DaGou для Китая 1 / 2 Салон Haval DaGou для Китая 2 / 2

В основе Haval Dargo лежит платформа Lemon (на ней построен и паркетник Jolion). Длина кросса равна 4620 мм, колесная база – 2738 мм. То есть по своим габаритам он сопоставим с нашим нынешним Nissan X-Trail. Паспортный дорожный просвет – 200 мм.



Двигатель заявлен один – бензиновая «турбочетверка» GW4N20 2.0, которая выдает 192 л.с. и 320 Нм (в Китае – 211 л.с. и 325 Нм). Мотор может «питаться» АИ-92, он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод – передний или полный. К слову, в Поднебесной DaGou еще положен турбомотор GW4B15A 1.5 мощностью 169 л.с. (285 Нм).



Haval Dargo для Ближнего Востока. В России кросс с таким дизайном тоже вписан в ОТТС 1 / 3 Haval Dargo для Ближнего Востока. В России кросс с таким дизайном тоже вписан в ОТТС 2 / 3 Haval Dargo для Ближнего Востока. В России кросс с таким дизайном тоже вписан в ОТТС 3 / 3

Haval Dargo будут собирать на тульском заводе в режиме полного производственного цикла. Точная дата старта продаж пока не объявлена, равно как и цены.

