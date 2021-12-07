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  • Кроссовер Haval DaGou выйдет на зарубежные рынки с другим именем и новой внешностью

Кроссовер Haval DaGou выйдет на зарубежные рынки с другим именем и новой внешностью

07.12.2021 158 0 0

Предназначенный для продажи за пределами Поднебесной SUV обрел иное «лицо». А вот салон трогать не стали, техника, по предварительным данным, тоже, как у китайской версии. Модель ждут и в России.

 

В родном Китае этот кроссовер Haval дебютировал в 2020 году, там он зовется DaGou, то есть Big Dog или «Большая собака». И так было понятно, что для экспортного варианта придумают другое имя, но тут любопытно, что одним из первых его сообщил российский сайт: не так давно портал «Китайские автомобили» написал со ссылкой на сертификационные документы о том, что в РФ модель может появиться под названием Dargo. Затем и местное подразделение Haval начало упоминать Дарго в своих пресс-релизах, правда, посвященных не конкретно нашему рынку, а деятельности всего концерна Great Wall в целом. Но только сейчас глобальный офис компании объявил официально: да, за пределами КНР кросс будут продавать как Dargo. А первый публичный показ зарубежной версии состоялся на автосалоне в Саудовской Аравии, причем у такого SUV есть и другие особенности.

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Haval Dargo отличился от DaGou для Китая оформлением передней части: экспортный кроссовер получил новую, более внушительную радиаторную решетку и иной передний бампер. Изменилась и форма фар, к тому же они срослись с решеткой, при этом светодиодные «кольца» оставили. На момент публикации новости Хавейл поделился лишь несколькими фирменными картинками Dargo, да и те однообразные и неважного качества. Судя по снимкам зарубежных СМИ, еще подретушировали задний бампер. На данный момент неизвестно, сказался ли новый обвес на длине кроссовера, у китайского DaGou этот показатель составляет 4620 мм, колесная база – 2738 мм, заявленный дорожный просвет – 200 мм.

Haval DaGou для Китая и Haval Dargo для зарубежных рынков
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Haval DaGou для Китая и Haval Dargo для зарубежных рынков
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Внутри Dargo повторил брата, главные «фишки» — мультимедиа-система с закругленным с одной стороны тачскрином, виртуальная «приборка» с козырьком, вертикальные дефлекторы обдува и шайба вместо традиционного рычага коробки. В остальном список оборудования тоже наверняка совпадает с Haval DaGou, а это значит, что для Dargo предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон, камеры кругового обзора, проекционный дисплей.

Haval DaGou для Китая
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Haval DaGou для Китая
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Моторную гамму кроссовер, по предварительным данным, также разделил с версией для КНР. Речь идет о бензиновых «турбочетверках» 1.5 и 2.0, на Haval DaGou они выдают 169 и 211 л.с. соответственно. Оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В Китае кроссовер с базовым мотором бывает только переднеприводным, для модели с двухлитровым движком предусмотрен полный привод с муфтой Haldex на задней оси.

Haval DaGou для Китая
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Haval DaGou для Китая
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Haval DaGou для Китая
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В Саудовской Аравии продажи Haval Dargo начнутся в ближайшем будущем, затем SUV появится и в других странах Ближнего Востока, а также в Южной Америке. Что же касается России, то для нас Dargo официально пока не анонсирован, а по неофициальной информации, решение вывести SUV на российский рынок уже принято, причем модель может «прописаться» на Тульском заводе Хавейла.

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