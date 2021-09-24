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  • «Большая собака» от Haval может прописаться в России под именем Dargo

«Большая собака» от Haval может прописаться в России под именем Dargo

24.09.2021 90 0 0

Если свежему кроссоверу китайской марки действительно дали «зеленый свет», то у нас его, как ожидается, предложат с двухлитровым турбомотором. Скорее всего, продажи начнутся в следующем году.

 

Компания Haval готовится вывести на российский рынок кросс, который на родине зовется DaGou (можно перевести как «Большая собака»): сертификация уже началась, сообщает портал «Китайские автомобили», ссылаясь на оказавшиеся в его распоряжении копии документов. Причем, по данным ресурса, в нашей стране модель переименуют в Dargo. Также портал утверждает, что в качестве завода-изготовителя теперь указан тульский завод Haval, который сегодня серийно производит кроссоверы Jolion, F7 и F7X и внедорожник H9. «Теперь» — потому что, судя по всему, это уже второй пакет документов, полученный изданием, а в первом было заявлено китайское предприятие. Отметим, сам Хавейл новинку пока не анонсировал.

Haval DaGou для Китая
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Haval DaGou для Китая
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В Китае Haval DaGou дебютировал в прошлом году, он построен на платформе Lemon, которая также лежит в основе Jolion. По габаритам DaGou близок к нашему актуальному Nissan X-Trail: длина «китайца» равна 4620 мм, колесная база – 2738 мм, заявленный дорожный просвет – 200 мм. На родине модель доступна с двумя бензиновыми «турбочетверками» на выбор – 1.5 и 2.0 мощностью 169 и 211 л.с. соответственно. Оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Haval DaGou с базовым мотором бывает только переднеприводным, для кросса с двухлитровым движком предусмотрен полный привод с муфтой Haldex на задней оси. «Китайские автомобили» пишут, что для РФ сертифицируют машины с 2.0T.

Haval DaGou для Китая
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Haval DaGou для Китая
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Haval DaGou для Китая
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На родине в список оборудования топового DaGou входят системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, виртуальная «приборка», мультимедиа-система с тачскрином на 10,25 дюйма, проекционный дисплей и двухзонный климат-контроль.

В Поднебесной кроссовер стоит дороже Haval F7, видимо, и у нас он будет на ступеньку выше «семерки». Цена последнего SUV в России сегодня лежит в диапазоне от 1 609 000 до 2 109 000 рублей.

Haval DaGou для Китая

Если информация портала верна, то в нашей стране продажи Haval Dargo, вероятно, стартуют в 2022-м, хотя российскую премьеру модель вполне может справить и в текущем году.

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