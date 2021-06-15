В английском языке есть поговорка: если жизнь подкидывает тебе лимоны, делай лимонад. В случае с новым Haval Jolion это правило справедливо как никогда: китайцы взяли платформу, названную ими LEMON (то есть лимон), выжали из нее все по меркам компактного класса, сдобрили для России порцией сахара в виде полного привода, украсили листочком мяты в виде разноцветных кожаных салонов и выставили на прилавок порцию вполне добротного лимонада. Что ж, давайте пробовать и разбираться, не переборщили ли они с кислинкой.

Еще в тест-драйве Opel Crossland мы говорили, что компактные кроссоверы набирают популярность. Их доля постепенно прирастает, отчасти из-за непрерывного роста цен, который порой заставляет покупателей согласиться на автомобиль меньшего размера в угоду экономии. На этом фоне появление у Haval, который продолжает загружать свой завод в Тульской области, новой модели именно в этом сегменте выглядит абсолютно логичным. К тому же китайцы заходят с козырей: габаритная длина нового Jolion – 4472 мм, а колесная база – 2700 мм. Для сравнения, у действительного компактного одноклассника Hyundai Creta эти показатели составляют 4270 и 2590 мм соответственно, а вот у Tucson уходящего поколения – 4480 и 2670 мм. То есть, в Haval ощутимо льстят своему детищу, относя его к классу SUV-B, ведь фактически по габаритам он дотягивает до более крупных SUV-C.​



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То же самое касается массы: полноприводный Jolion весит 1625 килограммов – как тот же Tuscon, притом что переднеприводная версия оказывается легче почти на два центнера. Свою лепту в набор веса вносит не только «расширенная» трансмиссия, но и задняя подвеска. Впереди здесь всегда МакФерсон, а вот сзади вариантов два: на переднеприводных машинах это торсионная балка, а на полноприводных – многорычажка. Кузов же хвастает в первую очередь не легкостью, а жесткостью: доля высокопрочных сталей в конструкции составляет 73%, а вот алюминия тут немного. Кстати, о металле: в планах у Haval – углубление локализации и переход на отечественную сталь, но пока панели для сборки кузова приходят из Китая. С точки зрения защиты от коррозии здесь все вполне стандартно: все кузовные панели, кроме крыши, оцинкованные, а днище, по уверениям российского офиса, дополнительно обработано защитным покрытием в зонах, подверженных ржавчине. Жаль, что локализация недостаточно увеличила объем бачка омывателя, который составляет 4,5 литра – пятилитровая канистра останется болтаться в багажнике.

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Если оставить в стороне вкусовщину, касающуюся внешности, в сухом остатке мы получим простой факт: экстерьер, может, и не абсолютно самобытен, но вполне узнаваем в рамках бренда. Обошлось без модных сейчас тенденций вроде переноса основного блока оптики вниз, на бампер. Зато вся она вполне по последней моде: в базе фары галогеновые, но уже со второго уровня исполнения оптика становится полностью диодной, включая штрихи дневных ходовых огней. Вместе с ней появляются 18-дюймовые диски, обутые в шины размерности 225/55 – в базовой версии колеса легкосплавные, но 17-дюймовые.

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Открываем дверь, попутно отмечая, что она не прикрывает выступающие пороги, и усаживаемся в салон, который кажется не только нарядным, но и качественно проработанным. Практически все зоны тактильного контакта отделаны либо мягким пластиком, либо козжамом, а материал передней панели к тому же имеет симпатичную волнистую фактуру. Правда, тут есть нюанс: опция «мягкий пластик торпедо, верхней части приборной панели» относится только к топовой комплектации, в остальных машинах отделка будет попроще. Зато мягкие вставки на передней панели могут менять цвет вместе с сиденьями: помимо черного можно выбрать белый и коричневый. Подкупает и фактура мягкого материала, переходящая на дверные карты, и настоящие нитки в отделке, а не отштампованная в пластике имитация прострочки.

Беглый первый взгляд на интерьер дарит впечатление заботы о комфорте и удобстве. Сиденья практичные, с не слишком короткой подушкой, пусть и без регулировки коленного подпора. Руль – без лишних изысков вроде скошенной нижней части, а крупные экраны приборной панели и мультимедийной системы хорошо читаются и радуют графикой. В мелочах тоже все гладко, например, USB портов – целая россыпь: два в удобном кармане в нижней части центрального тоннеля, рядом с 12-вольтовой розеткой, два для пассажиров второго ряда и еще один удобный USB – на блоке зеркала заднего вида на лобовом стекле. Эта опция приехала к нам из Китая – там, как и у нас, видеорегистраторы не запрещены, так что можно подключить нужное устройство без лишних длинных проводов. На центральном тоннеле разместился большой блок беспроводной зарядки – правда, доступна она только в максимальной комплектации. С пассажирской стороны на передней панели есть выкидной крючок для пакетов – мелочь, а приятно. Бардачок простой, без отделки, как и бокс между сиденьями: в нем нет ничего, кроме мягкого коврика, хотя вместительность приличная.

Однако практика быстро показывает, что внутри «кислинки» больше, чем снаружи: без досадных мелочей все же не обошлось. Первое, что удивляет – отсутствие регулировки руля по вылету. В результате даже при вертикальной посадке приходится придвигать кресло близко к рулю, сгибая ноги. Еще один эргономический просчет – свободно вращающаяся шайба управления трансмиссией. Во-первых, отсутствие фиксированных положений мешает быстрым переключениям вслепую. А во-вторых, попытки понять, включен ли драйв или реверс, усложняются тусклой красной подсветкой соответствующих букв, которые бликуют на серебристой пластиковой вставке центрального тоннеля. Последнее из нареканий на интерьер – сочетание экрана, на который вынесено управление большей частью функционала, и сенсорной панели под ним. Если отрегулировать громкость звука еще можно кнопками на руле, то за настройками климата и прочими потребностями нужно лезть в экран. Сенсорная панель клавиш в этой ситуации окончательно добивает остатки эргономики: для работы с экраном руку хочется поставить на удобную полку под ним, а именно там расположены кнопки управления кондиционером, обогревами стекол, внешними камерами и автопарковщиком. Поэтому руку приходится держать на весу, иначе на сенсорной панели начинается форменная анархия. Да и в осмысленной эксплуатации эти клавиши не слишком удобны: у них нет тактильного отклика, только негромкий звуковой сигнал. В общем, аналоговые клавиши под экраном, которыми оснащаются все версии, кроме максимальной, – это преимущество, а не недостаток.

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Если отвлечься от того, что экран, на который вынесено управление почти всем, включая климат, доставляет неудобства, сама по себе мультимедийная система вполне неплоха. Во всех комплектациях, кроме максимальной, ее экран имеет диагональ 10 дюймов, а в топе подрастает до 12,3 дюйма. Поставщик мультимедийной части – Harman, который разрабатывает и «железо», и программное обеспечение. Уже в средней комплектации появляется доступ в Интернет: SIM-карта от МТС предоплачена на 2 года вперед. Емкостной тачскрин имеет хорошее разрешение и поддерживает несколько одновременных касаний. Само собой, поддержка Apple CarPlay и Android Auto входит в стандартный функционал.

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Задний ряд не имеет регулировки спинки по наклону, но ожидаемо просторен с учетом крупной для класса колесной базы. С заботой о пассажирах все тоже в порядке: помимо откидного подлокотника здесь есть два разъема USB, а начиная со средней комплектации Elite будет и трехступенчатый подогрев. Правда, и небольшая странность имеется: воздуховоды для пассажиров второго ряда почему-то доступны только на машинах с автоматической трансмиссией. Багажник небольшой – около 360 литров. К тому же здесь нет ни разъемов питания, ни средств организации внутреннего пространства в виде сеток, крючков и прочего, зато под фальшполом расположена докатка.

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Моторная гамма у Jolion состоит из двух агрегатов. Несмотря на номинально одинаковый объем в 1,5 литра, они заметно различаются, в том числе и объемом, пусть и на несколько кубических сантиметров. Базовый двигатель GW4G15K выдает 143 л.с. и 210 Нм, и это тот же давно известный мотор, что ставился на H2 и H6. Он оснащается обычным распределенным впрыском и на Jolion сочетается с передним приводом. Второй имеет индекс GW4G15D: здесь степень сжатия увеличена с 9,3 до 11,8, мощность – до 150 сил, а впрыск уже непосредственный. Такой агрегат будет устанавливаться только на полноприводные машины. Отличие степени сжатия и рабочего объема на несколько кубических сантиметров намекает на то, что при схожем конструктиве внутренняя начинка здесь своя – как минимум речь идет об измененной шатунно-поршневой группе. При этом оба мотора сертифицированы под использование 92 бензина. Межсервисный интервал – 10 тысяч километров.

Коробки передач тоже свои собственные, китайского происхождения. Механическая с индексом 6MF22B – производства Wuhu Wanliyang, а семиступенчатый робот с двумя сцеплениями GW7DCT1-A02 – от HYCET Transmission. Сцепления здесь «мокрые», работающие в масляной ванне. В Haval подчеркивают, что роботизированная трансмиссия способна переварить крутящий момент до 450 Нм, притом что даже более мощный 150-сильный турбомотор выдает лишь 230.

Само собой, ни мокрые сцепления, ни запас по моменту не гарантируют коробке бессмертия. Например, нам довелось почувствовать запах сцепления в салоне после долгих и методично-бессмысленных попыток заехать на вертикальный камень, в который автомобиль уперся одним из передних колес. Однако в адекватных режимах эксплуатации связка мотора и коробки работает четко и слаженно. На обгонах робот не стесняется крутить мотор до 5 тысяч оборотов, а при равномерном движении сбрасывает их до 1600-1800. Само собой, держать обороты в отсечке коробка отказывается даже в ручном режиме, да и тормозит двигателем Jolion неохотно. Мощности 143-сильного мотора кроссоверу хватает без запаса: обгоны даются без проблем, но тяги под педалью не очень много. Спортивный режим не слишком-то влияет на ситуацию – разве что пустоватый руль с электрическим усилителем получает больше искусственного усилия. Зато средний расход топлива в рваном тестовом режиме с обгонами и простоями держался около отметки в 9 литров на сотню. Стоит уточнить, что речь идет о переднеприводной машине: полноприводные кроссоверы в автосалонах появятся позже, а машины на тесте еще не встали на регистрационный учет, так что были доступны только для короткого знакомства на внедорожной секции.

Полный привод на Jolion – типа Haldex 5 поколения, с электрогидравлической многодисковой муфтой и отдельным электронасосом. Подключение задних колес здесь не единовременное, на задние колеса постоянно передается немного мощности, а при пробуксовке передка эта доля подрастает. Впрочем, в Haval называют Jolion городским кроссовером и большого акцента на внедорожных возможностях не делают. Полный привод здесь призван помочь выбраться из заснеженного двора и уверенно доехать по раскисшей грунтовке до дачи. Однако стоит понимать, что китайцы расщедрились на него именно для внешних рынков, включая, например, российский и украинский – на родине Jolion исключительно переднеприводный.

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Разница во впечатлениях от ходовой части у машин с передним и полным приводом невелика: полузависимая балка вполне достойно справляется с неровностями, разве что на крупных отбивает чуть громче. В целом подвеска неплохо фильтрует дорогу, разве что мелочь слишком подробно передается на кузов вибрацией. Ходы подвесок не очень велики, что хорошо видно на диагональных вывешиваниях, но энергоемкости хватает для движения в пределах дорог. Дубасить по грунтовкам Jolion не любит, отзываясь на крупные перепады высоты пробоями подвески и «отстреливая» амортизаторами на отбой на подбросах. Впрочем, вынужденно побыть внедорожником он может: здесь даже есть опции вроде ассистента спуска с горы. Кнопка его включения расположена в слепой зоне слева от руля, рядом с отключением стабилизации, но в целом неудобства не вызывает, учитывая редкость применения и удобство управления скоростью с помощью педалей. Зато в городе кроссовер в своей тарелке: через лежачих полицейских перепрыгивает мягко, а в салоне сохраняется тишина.

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Отдельного внимания заслуживает «зачаточный автопилот». Китайцы заявляют, что первыми в классе внедряют набор систем активной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, предотвращение фронтальных и боковых столкновений, распознавание дорожных знаков и прочее, включая автоматическую парковку. Более того, система LCK позволяет маневрировать и внутри полосы – например, если она частично перекрыта другим автомобилем или рядом проезжает грузовик. За безопасность отвечают 12 ультразвуковых и 2 коротковолновых радара, а также 4 стереокамеры. Все это в итоге обеспечивает полноценный второй уровень автономности по классификации SAE – то есть, водитель может кратковременно убирать руки с руля и взгляд с дороги, но должен быть готов взять управление на себя при необходимости.

И что более важно, эта автономность – не «бумажная», системы действительно работают и жизнеспособны даже в неидеальных условиях. Например, контроль полосы держит машину при наличии хотя бы центральной разметки, а сплошная линия разметки обочины лишь дополнительно облегчает жизнь искусственному интеллекту. Система распознавания дорожных знаков действительно может сбрасывать скорость до разрешенной, хотя этой опцией наверняка будут пользоваться единицы. А вот адаптивный круиз, способный управлять машиной вплоть до полной остановки, – штука однозначно рабочая. После остановки более чем на 3 секунды достаточно нажать кнопку на руле или коснуться педали газа, чтобы автомобиль продолжил движение. С учетом того, что машина способна рулить в пологих поворотах, маневрировать в пределах полосы и держаться в ее центре в нормальных условиях, движение в городе ощутимо упрощается. Конечно, злоупотреблять не стоит: ассистенты водителя не снимают с него ответственности и обязанности следить за дорогой. И машина тоже об этом напоминает: если убрать руки с руля и игнорировать предупреждения системы, кроссовер включает аварийную сигнализацию и начинает плавно замедляться.

В завершение – о цифрах. В Haval с дебютом Jolion озвучивают максимально амбициозные планы: стать №1 в сегменте компактных кроссоверов, причем не среди китайских марок, а вообще. В Китае, надо сказать, Chulian (так он называется на родине) стартовал вяло: ежемесячные продажи, по данным CarSalesBase, составляют всего 5 тысяч экземпляров. При этом в структуре российских продаж бренда модель к 2023 году должна занять около 30%. Учитывая, что кроссовер становится входным билетом в автомобили марки, в Haval полагаются на цену как на один из драйверов привлечения аудитории, и эти надежды, надо признать, вполне обоснованы. Неплохо оснащенное базовое исполнение Comfort стоит 1 189 000 рублей с ручной коробкой передач, а доплата за роботизированную трансмиссию составляет 100 тысяч. При этом за те же 1 289 000 рублей можно купить заметно более богатую версию Elite на механике, и доплата за DCT здесь будет такой же. Полноприводный Jolion бывает только двухпедальным и стоит от 1,5 миллионов рублей. За максимальный набор ассистентов водителя в комплектации Premium нужно отдать чуть больше – 1 559 000 рублей, и пожертвовать за эти деньги приходится только полным приводом. Ну а самый дорогой полноприводный Jolion стоит почти 1,7 миллиона рублей – если быть точным, 1 679 000.

Чтобы точнее понять, на что рассчитывают китайцы, нужно взглянуть в сторону прямых конкурентов. Например, свежий Karoq от Skoda оказывается дороже — от 1,5 до 2 миллионов рублей, так что Jolion фактически заходит на территорию корейцев: Hyundai Creta стоит сравнимые 1,13-1,64 миллиона рублей. Однако в том, что касается систем активной безопасности и помощи водителю, корейский кроссовер бесконечно далек от китайского. Например, об адаптивном круиз-контроле здесь не идет и речи – даже обычный появляется лишь в старших комплектациях Travel и Style. Если углубиться в список оснащения, можно найти ощутимые различия в мультимедийных возможностях и общем богатстве опций, да и сравнительное качество отделки – вопрос открытый. Не стоит забывать и о том, что Jolion по габаритам сравним не с Creta, а со старшим Tuscon. Однако на стороне Creta известные атмосферные моторы и классические автоматы – то, что у нас зачастую ставят во главу угла при выборе машины. Так что одной из главных интриг ближайшего года в компактном классе будет борьба между традиционными ценностями и стремлением к прогрессу и то, какую долю у лидеров в этой борьбе сможет отобрать новичок. На фоне массового роста цен и оскудения рынка появление Haval Jolion можно считать лучом света. Главное, чтобы прайс-листы продержались хотя бы до конца года.