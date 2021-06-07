Сегмент компактных кроссоверов на подъеме: в 2020 году было продано 131 097 таких автомобилей. Из них почти 80% – с автоматической коробкой передач, 70% – с передним приводом. «Значит, надо заходить на рынок с новыми европейскими моделями», – рассудили в новоиспеченной транснациональной корпорации Stellantis, объединившей концерны Fiat/Chrysler с группой PSA. И выкатили немецкий Crossland… испанской сборки. За что просят минимум миллион семьсот рублей?

Космополит

Формально Crossland отнюдь не новый – машина дебютировала в 2017 году под именем Crossland Х и построена на общей с Citroen C3 Aircross платформе PF1. Прошлой осенью Opel провел рестайлинг: из названия исчезала литера «Х», чуть трансформировалось наполнение задних фонарей и отделка двери багажника. Появилась и светодиодная оптика рефлекторного типа. Попроще – со световым потоком ближнего света в 1600 Люмен и пятью светодиодными элементами, подороже – с отдачей в 2400 Lm, семью секциями и функцией подсветки поворотов. Дневные ходовые огни, понятное дело, тоже светодиодные, как и задние фонари (частично или полностью).

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А главная стилистическая фишка – раскинувшаяся между фарами на месте привычной решетки «маска» Vizor. Эта новая дизайн-концепция, по замыслу создателей, должна напоминать о защитном стекле-визоре мотоциклетного шлема. Оригинально? Пожалуй. Правда, ассоциация с мото не возникала ни у кого из прохожих зевак, интересовавшихся у меня машиной во время теста в Калининграде, а наводила на мысли о другом.

Интерьер – масштабная копия внутреннего убранства старшего Grandland X. Те же плавные обводы передней панели, исключительно аналоговые приборы с зажатым между ними 3,5-дюймовым цветным дисплейчиком, традиционные вращающиеся кругляши климат-контроля и физические кнопки. Подарок для любителей олдскула! Не знаю, много ли найдется таких среди потенциальных покупателей, но на контрасте с эпатирующим салоном, например, в Peugeot 2008 такой подход может и сработать.

Хотя, думаю, истинная причина аскетизма в другом: просто Peugeot 2008 построен на новой «тележке» CMP. Каким бы это ни казалось странным на первый взгляд, многие опции технологически нельзя (точнее, очень дорого!) реализовать на старой основе, начиная с электромеханического ручника и заканчивая цифровой приборкой.

Как бы там ни было, претензий по эргономике у меня нет: прыгнул в машину, и через пять минут ты, что называется, в своей тарелке. Особенно понравились передние анатомические сиденья с кучей регулировок, доступные со второй из четырех комплектаций. А в топовой версии они ещё и с отделкой из алькантары.

Увы, на контрасте с сиденьями пластики не тянут на премиальные амбиции. Мягкой текстурой укрыт только верх передней панели, все, что ниже (за исключением кожаных вставок в дверных картах), – черствое, особенно в сравнении с 2008-м. Не в восторге я и от мультимедиа Navi 5.0 IntelliLink с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android AUTO. Прорисовка карт навигации Tom-Tom на «четверку», о трафике система не сообщает, голосовые команды понимает с трудом. А вот за индуктивную зарядку спасибо!

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Длина Кроссленда – 4,2 метра, со всеми вытекающими последствиями. Во втором ряду сам за собой при росте 180 см усаживаюсь впритык по коленям, и сдвигающиеся в продольном направлении сиденья (опция) с регулировкой наклона спинки не спасают. Но в той же Мазде СХ-30 не лучше. В ширину машина тоже не рекордсмен. Узенький центральный подлокотник без фиксации под разными углами приходится делить с водителем прямо-таки как в самолете – кто первый сел, того и тапки. Багажник? Он из серии «квардратиш-практиш» и очень даже гуд. Объемом 410 литров, с двойным полом, под которым прячется докатка (в Европе вместо нее лишь ремкомплект). Это один из пунктов «адаптации к российским условиям».

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Никаких изменений в настройки подвесок, трансмиссии и силового агрегата специально для России не вносили, лишь добавили несколько позиций в базовую комплектацию из верхних европейских. В частности – обогрев руля и передних сидений, стальную защиту картера.

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Жить? Модно!

Не любите малолитражные моторы? Привыкайте: скоро электричество убьет и их. А пока улыбаемся и машем единственному доступному мотору Кроссленда – «турботрешке» с отдачей в 110 л.с. Эта мощность – далеко не максимум, снятый с 1,2 литра объема мотора Puretech.

Привод – только передний. Коробка тоже безальтернативна, шестиступенчатая гидромеханика Aisin. Предвижу скепсис от такого сочетания мотора с коробкой на ваших лицах. Но на свои сто десять сил мотор честно везет, выезжая из сотни за 10,9 секунд. Коробка расторопно меняет передачи и толково распоряжается максимальным моментом в 205 Нм, доступным с 1500 об/мин.

Задорный темп набора скорости под борзое бурчание трех цилиндров падает на скоростях за сотню, и обгоны надо рассчитывать. В городе сил хватает, но тут другой раздражающий фактор: вибрации в последние секунды перед остановкой на светофоре или если ползешь в пробке. Справедливости ради: три цилиндра – не самая лучшая с точки зрения сбалансированности схема, и Opel разрулил техническую задачку не худшим образом. После ездового дня по маршруту с населенками и узкими загородными дорожками бортовой компьютер выдал средний расход в 8,9 л. Не сказать, чтобы рекордно мало.

«Проверено автобанами!», – кричит пресс-релиз, воспевая подвеску. На бумаге все отлично: стоят новые пружины и амортизаторы, улучшена плавность хода, снижен уровень шума, меньше крены. Но побитые жизнью калининградские дороги выносят свой вердикт: всё равно жестко и тряско! Мы даже остановились проверить давление в шинах. Так и есть: разнобой по колесам, заднее правое так и вовсе перекачано на 0,6 бар. Стравили, выровняли, погнали дальше. Стало лучше, но вопросы все равно остаются. С крупными волнами подвеска разбирается хорошо, но собирает всю мелочевку, а задняя ось с упругой поперечной балкой отрабатывает еще и звучно. На свежей окружной Калининграда Crossland действительно комфортен и с радостью раскручивается на бабочках развязок. Чего у машинки не отнять, так это огонька в шасси и правильности реакций в пределе.

Понятное дело, что даже с приличным дорожным просветом переднеприводник никак не становится внедорожником. Но по деревенскому проселку Opel катит спокойно, не чиркая днищем. По сути, основная проблема кроссоверов вне асфальта – длинная колесная база, большие свесы, недостаточные углы въезда/съезда. У Кроссленда по геометрии твердая «четверка», а в проходимости помогает система интеллектуального привода IntelliGrip, давно известная по другим моделям PSA. Не панацея, но толк от пяти настроек трекшн-контроля действительно есть. Электроника импульсно подтормаживает буксующие колеса, так что до заснеженной фазенды шанс добраться есть. В моем случае удалось забраться на песчаную дюну, а это упражнение не из легких.

***

Итак, время поделить листок бумаги пополам и посчитать все pros and cons. В первую колонку я запишу жирными заглавными буквами «харизма». Слава богу, что в наши серые времена есть возможность купить что-то яркое и радующее глаз на дороге! Но это для тех, кто выбирает глазами и сердцем, а не разумом.

На другой чаше весов немало гирек: тянут вниз и трехцилиндровый стереотип, и, конечно, цена. По части практичности и количества автомобиля за рубль европейской машине не угнаться за локализованными Кароком и Таосом. Цены на Volkswagen пока не объявлены, а вот Skoda Karoq за те же миллион семьсот будет со 150-сильным мотором, а если добавить еще шестьдесят тысяч – и с «ненужным» полным приводом. В сопоставимую сумму обойдется двухлитровый 144-сильный полноприводный Nissan Qashqai с вариатором. А на подходе и новая Creta, популярность которой, кажется, не в силах изменить даже самая экзальтированная внешность. Ее покупают десятками тысяч в год, а всех французские B-кроссоверы вместе взятые – сотнями. Так что Кроссленду уготована судьба нишевой игрушки, как и в случае Peugeot 2008 и Citroen C3 Aircross. Для тех, кто не хочет сливаться с толпой, самое то!

Opel Crossland 1.2 Turbo 110 ДВИГАТЕЛЬ Тип Турбированный бензиновый Количество цилиндров 3 Рабочий объем, см3 1199 Максимальная мощность, кВт (ЕЭС) (л/с ЕЭС) при об/мин 81 (110) 5500 Максимальный крутящий момент EEC, Нм при об/мин 205 1500 ТРАНСМИССИЯ Коробка передач Гидромеханическая автоматическая шестиступенчатая ПОДВЕСКА Передняя подвеска McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя подвеска Полузависимая со стабилизатором поперечной устойчивости ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Передние тормозные механизмы Дисковые вентилируемые Задние тормозные механизмы Дисковые ШИНЫ Размерность 195/60R16 205/60R16 215/50R17 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Количество мест 5 Длина, мм 4217 Ширина / Ширина с боковыми зеркалами, мм 1765 / 1976 Высота, мм 1605 Колесная база, мм 2604 Дорожный просвет 166 Объем багажного отделения VDA (до полки багажника), л 410 МАССА Снаряженная масса, кг 1263 Полная масса, кг 1810 — 1820 СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальная скорость, км/ч 187 Разгон 0-100 км/ч, с 10,9 РАСХОД ТОПЛИВА Городской, л/100 км 8,3 Загородный, л/100 км 4,9 ТОПЛИВО Смешанный, л/100 км 6,2 Типа топлива Бензин АИ-95 Емкость бака, л 45