Космополит
Формально Crossland отнюдь не новый – машина дебютировала в 2017 году под именем Crossland Х и построена на общей с Citroen C3 Aircross платформе PF1. Прошлой осенью Opel провел рестайлинг: из названия исчезала литера «Х», чуть трансформировалось наполнение задних фонарей и отделка двери багажника. Появилась и светодиодная оптика рефлекторного типа. Попроще – со световым потоком ближнего света в 1600 Люмен и пятью светодиодными элементами, подороже – с отдачей в 2400 Lm, семью секциями и функцией подсветки поворотов. Дневные ходовые огни, понятное дело, тоже светодиодные, как и задние фонари (частично или полностью).
А главная стилистическая фишка – раскинувшаяся между фарами на месте привычной решетки «маска» Vizor. Эта новая дизайн-концепция, по замыслу создателей, должна напоминать о защитном стекле-визоре мотоциклетного шлема. Оригинально? Пожалуй. Правда, ассоциация с мото не возникала ни у кого из прохожих зевак, интересовавшихся у меня машиной во время теста в Калининграде, а наводила на мысли о другом.
Интерьер – масштабная копия внутреннего убранства старшего Grandland X. Те же плавные обводы передней панели, исключительно аналоговые приборы с зажатым между ними 3,5-дюймовым цветным дисплейчиком, традиционные вращающиеся кругляши климат-контроля и физические кнопки. Подарок для любителей олдскула! Не знаю, много ли найдется таких среди потенциальных покупателей, но на контрасте с эпатирующим салоном, например, в Peugeot 2008 такой подход может и сработать.
Хотя, думаю, истинная причина аскетизма в другом: просто Peugeot 2008 построен на новой «тележке» CMP. Каким бы это ни казалось странным на первый взгляд, многие опции технологически нельзя (точнее, очень дорого!) реализовать на старой основе, начиная с электромеханического ручника и заканчивая цифровой приборкой.
Как бы там ни было, претензий по эргономике у меня нет: прыгнул в машину, и через пять минут ты, что называется, в своей тарелке. Особенно понравились передние анатомические сиденья с кучей регулировок, доступные со второй из четырех комплектаций. А в топовой версии они ещё и с отделкой из алькантары.
Увы, на контрасте с сиденьями пластики не тянут на премиальные амбиции. Мягкой текстурой укрыт только верх передней панели, все, что ниже (за исключением кожаных вставок в дверных картах), – черствое, особенно в сравнении с 2008-м. Не в восторге я и от мультимедиа Navi 5.0 IntelliLink с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android AUTO. Прорисовка карт навигации Tom-Tom на «четверку», о трафике система не сообщает, голосовые команды понимает с трудом. А вот за индуктивную зарядку спасибо!
Длина Кроссленда – 4,2 метра, со всеми вытекающими последствиями. Во втором ряду сам за собой при росте 180 см усаживаюсь впритык по коленям, и сдвигающиеся в продольном направлении сиденья (опция) с регулировкой наклона спинки не спасают. Но в той же Мазде СХ-30 не лучше. В ширину машина тоже не рекордсмен. Узенький центральный подлокотник без фиксации под разными углами приходится делить с водителем прямо-таки как в самолете – кто первый сел, того и тапки. Багажник? Он из серии «квардратиш-практиш» и очень даже гуд. Объемом 410 литров, с двойным полом, под которым прячется докатка (в Европе вместо нее лишь ремкомплект). Это один из пунктов «адаптации к российским условиям».
Никаких изменений в настройки подвесок, трансмиссии и силового агрегата специально для России не вносили, лишь добавили несколько позиций в базовую комплектацию из верхних европейских. В частности – обогрев руля и передних сидений, стальную защиту картера.
Жить? Модно!
Не любите малолитражные моторы? Привыкайте: скоро электричество убьет и их. А пока улыбаемся и машем единственному доступному мотору Кроссленда – «турботрешке» с отдачей в 110 л.с. Эта мощность – далеко не максимум, снятый с 1,2 литра объема мотора Puretech.
Привод – только передний. Коробка тоже безальтернативна, шестиступенчатая гидромеханика Aisin. Предвижу скепсис от такого сочетания мотора с коробкой на ваших лицах. Но на свои сто десять сил мотор честно везет, выезжая из сотни за 10,9 секунд. Коробка расторопно меняет передачи и толково распоряжается максимальным моментом в 205 Нм, доступным с 1500 об/мин.
Задорный темп набора скорости под борзое бурчание трех цилиндров падает на скоростях за сотню, и обгоны надо рассчитывать. В городе сил хватает, но тут другой раздражающий фактор: вибрации в последние секунды перед остановкой на светофоре или если ползешь в пробке. Справедливости ради: три цилиндра – не самая лучшая с точки зрения сбалансированности схема, и Opel разрулил техническую задачку не худшим образом. После ездового дня по маршруту с населенками и узкими загородными дорожками бортовой компьютер выдал средний расход в 8,9 л. Не сказать, чтобы рекордно мало.
«Проверено автобанами!», – кричит пресс-релиз, воспевая подвеску. На бумаге все отлично: стоят новые пружины и амортизаторы, улучшена плавность хода, снижен уровень шума, меньше крены. Но побитые жизнью калининградские дороги выносят свой вердикт: всё равно жестко и тряско! Мы даже остановились проверить давление в шинах. Так и есть: разнобой по колесам, заднее правое так и вовсе перекачано на 0,6 бар. Стравили, выровняли, погнали дальше. Стало лучше, но вопросы все равно остаются. С крупными волнами подвеска разбирается хорошо, но собирает всю мелочевку, а задняя ось с упругой поперечной балкой отрабатывает еще и звучно. На свежей окружной Калининграда Crossland действительно комфортен и с радостью раскручивается на бабочках развязок. Чего у машинки не отнять, так это огонька в шасси и правильности реакций в пределе.
Понятное дело, что даже с приличным дорожным просветом переднеприводник никак не становится внедорожником. Но по деревенскому проселку Opel катит спокойно, не чиркая днищем. По сути, основная проблема кроссоверов вне асфальта – длинная колесная база, большие свесы, недостаточные углы въезда/съезда. У Кроссленда по геометрии твердая «четверка», а в проходимости помогает система интеллектуального привода IntelliGrip, давно известная по другим моделям PSA. Не панацея, но толк от пяти настроек трекшн-контроля действительно есть. Электроника импульсно подтормаживает буксующие колеса, так что до заснеженной фазенды шанс добраться есть. В моем случае удалось забраться на песчаную дюну, а это упражнение не из легких.
***
Итак, время поделить листок бумаги пополам и посчитать все pros and cons. В первую колонку я запишу жирными заглавными буквами «харизма». Слава богу, что в наши серые времена есть возможность купить что-то яркое и радующее глаз на дороге! Но это для тех, кто выбирает глазами и сердцем, а не разумом.
На другой чаше весов немало гирек: тянут вниз и трехцилиндровый стереотип, и, конечно, цена. По части практичности и количества автомобиля за рубль европейской машине не угнаться за локализованными Кароком и Таосом. Цены на Volkswagen пока не объявлены, а вот Skoda Karoq за те же миллион семьсот будет со 150-сильным мотором, а если добавить еще шестьдесят тысяч – и с «ненужным» полным приводом. В сопоставимую сумму обойдется двухлитровый 144-сильный полноприводный Nissan Qashqai с вариатором. А на подходе и новая Creta, популярность которой, кажется, не в силах изменить даже самая экзальтированная внешность. Ее покупают десятками тысяч в год, а всех французские B-кроссоверы вместе взятые – сотнями. Так что Кроссленду уготована судьба нишевой игрушки, как и в случае Peugeot 2008 и Citroen C3 Aircross. Для тех, кто не хочет сливаться с толпой, самое то!
|Opel Crossland
|1.2 Turbo 110
|ДВИГАТЕЛЬ
|Тип
|Турбированный бензиновый
|Количество цилиндров
|3
|Рабочий объем, см3
|1199
Максимальная мощность, кВт (ЕЭС) (л/с ЕЭС)
при об/мин
81 (110)
5500
Максимальный крутящий момент EEC, Нм
при об/мин
205
1500
|ТРАНСМИССИЯ
|Коробка передач
|Гидромеханическая автоматическая шестиступенчатая
|ПОДВЕСКА
|Передняя подвеска
|McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
|Задняя подвеска
|Полузависимая со стабилизатором поперечной устойчивости
|ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
|Передние тормозные механизмы
|Дисковые вентилируемые
|Задние тормозные механизмы
|Дисковые
|ШИНЫ
|Размерность
195/60R16
205/60R16
215/50R17
|ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
|Количество мест
|5
|Длина, мм
|4217
|Ширина / Ширина с боковыми зеркалами, мм
|1765 / 1976
|Высота, мм
|1605
|Колесная база, мм
|2604
|Дорожный просвет
|166
|Объем багажного отделения VDA (до полки багажника), л
|410
|МАССА
|Снаряженная масса, кг
|1263
|Полная масса, кг
|1810 — 1820
|СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|Максимальная скорость, км/ч
|187
|Разгон 0-100 км/ч, с
|10,9
|РАСХОД ТОПЛИВА
|Городской, л/100 км
|8,3
|Загородный, л/100 км
|4,9
|ТОПЛИВО
|Смешанный, л/100 км
|6,2
|Типа топлива
|Бензин АИ-95
|Емкость бака, л
|45
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Стало быть, за этот огрызок топили полгода на всех сайтах ребятки со справками на аутсорсе.
красивенький автомобильчик. салон, судя по всему, просторнее чем у ближайших конкурентов.