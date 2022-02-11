Рестайлинг принёс кроссоверам Geely Coolray и Icon новый мотор

Знакомый и россиянам паркетник довольно сильно преобразился внешне, тогда как модели Icon, которую в нашей стране не продают, лишь слегка подправили дизайн.

До России компактный кросс Geely Coolray, созданный на платформе BMA (B-segment Modular Architecture), добрался в 2020-м, а вот на родине марки «пятидверка» представлена с 2018 года, там она носит имя Binyue («бинью»). Летом 2021-го предназначенный для Китая паркетник модернизировали, ему достались иные бамперы, спереди появилась темная Х-образная вставка, поворотники стали анимированными. Под конец того же года выяснилось, что Binyue еще раз обновят, причем гораздо серьезнее. Теперь же облик такого кроссовера полностью раскрыт: фотографии модели внесли в базу минпрома КНР.

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Итак, Geely Binyue/Coolray достались новые фары и задние фонари, причем последние выполнены в виде единой плашки. Еще заменили капот, бамперы и багажную дверь, а радиаторная решетка теперь «сплошная» и в сетку, хотя верхнюю окантовку-щит оставили. Этот новый фирменный стиль Geely называется Energy Storm, ранее его примерили седан Emgrand L (он вытеснил Emgrand GL) и старший кроссовер Boyue X (у нас SUV зовется Atlas Pro, но такой дизайн российской версии пока не положен).



Желтый кроссовер — Geely Binyue после предыдущего рестайлинга, красный — актуальный Geely Coolray для России 1 / 6 Желтый кроссовер — Geely Binyue после предыдущего рестайлинга, красный — актуальный Geely Coolray для России 2 / 6 Желтый кроссовер — Geely Binyue после предыдущего рестайлинга, красный — актуальный Geely Coolray для России 3 / 6 Желтый кроссовер — Geely Binyue после предыдущего рестайлинга, красный — актуальный Geely Coolray для России 4 / 6 Желтый кроссовер — Geely Binyue после предыдущего рестайлинга, красный — актуальный Geely Coolray для России 5 / 6 Желтый кроссовер — Geely Binyue после предыдущего рестайлинга, красный — актуальный Geely Coolray для России 6 / 6

Длина преобразившегося Binyue составляет 4380 мм, что на 50 мм больше, чем у кросса после первого рестайлинга. Остальные габариты прежние: ширина – 1800 мм, высота – 1609 мм, колесная база – 2600 мм.



Для паркетника заявлен новый двигатель – бензиновый турбомотор 1.5 с заводским индексом BHE15-EFZ, он выдает 181 л.с. Количество цилиндров не указано, но китайские СМИ пишут, что их четыре. Судя по всему, мотор – от Aurobay, нового совместного предприятия Geely и Volvo, о создании которого было объявлено минувшим летом (СП образовано путем слияния моторных подразделений двух компаний).

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Вместе с рестайлинговым Binyue рассекречен и модернизированный кроссовер Geely Icon. Напомним, эта модель стартовала в Китае два года назад, в ее основе тоже лежит «тележка» BMA (длина кросса – 4350 мм, колесная база – 2640 мм). В отличие от Binyue, дизайн Icon лишь слегка освежили: у него иная решетка, новые накладки на бамперах, ну и задний бампер еще лишился прямоугольных «вырезов». При этом паркетник тоже обрел турбомотор BHE15-EFZ 1.5.



Дореформенный Geely Icon 1 / 2 Дореформенный Geely Icon 2 / 2

На домашний рынок обновленные кроссоверы должны выйти в текущем году. Наш Geely Coolray в ближайшем будущем вряд ли изменится так же, как в Китае, ведь к нам еще не привезли SUV после предыдущего рестайлинга. Ну а Icon в РФ вовсе не представлен. Зато у нас скоро стартует флагманский кроссовер Geely Monjaro (на родине это Xingyue L).

