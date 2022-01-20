Новинки ×
  • Geely определилась с именем флагманского SUV для России: это Monjaro, и у него начинка Volvo

Geely определилась с именем флагманского SUV для России: это Monjaro, и у него начинка Volvo

20.01.2022 983 4 0

На нашем рынке новый китайский кроссовер предложат с двухлитровым турбомотором, у модели будет полный привод.

 

В родном Китае этот паркетник Geely зовется Xingyue L (нечто вроде «зенью эл»), остальному же миру он прежде был известен под индексом KX11. А теперь российское подразделение марки объявило имя, под которым модель появится у нас: Monjaro. Как отметили в компании, имя это созвучно с названием вулкана Килиманджаро, и, по задумке маркетологов, оно должно подчеркнуть «величие» грядущего SUV. К слову, Geely не впервой использовать географическую тематику: родственное Monjaro кросс-купе Tugella (в Китае – Xingyue, без приставки L) названо в честь водопада. Ну и добавим, что на момент публикации новости глобальный офис Джили никаких релизов об экспортном варианте Xingyue L не рассылал, однако и в других странах модель, вероятно, будут продавать как Monjaro.

В основе паркетника лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), созданная китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). На той же «тележке», помимо купеобразной Tugella, еще построены седан Geely Preface, большинство машин бренда Lynk & Co (совместный проект Джили и Volvo) и паркетник Volvo XC40. По габаритам Monjaro близок к Hyundai Santa Fe: длина «китайца» равна 4770 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, колесная база – 2845 мм. При этом кросс Geely имеет только пятиместный салон.

Geely Xingyue L для Китая
1 / 4
Geely Xingyue L для Китая
2 / 4
Geely Xingyue L для Китая
3 / 4
Geely Xingyue L для Китая
4 / 4

Россиянам Monjaro предложат с бензиновым двухлитровым турбомотором, но мощность еще не озвучена. В Китае паркетник Xingyue L можно купить с бензиновой «турбочетверкой» Volvo 2.0 серии Drive-E, которая выдает 218 или 238 л.с. (325 и 350 Нм соответственно). Младшая версия сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй положен восьмиступенчатый «автомат» Aisin. Вдобавок на домашнем рынке есть гибрид. Между тем соплатформенное «купе» Tugella в РФ сегодня представлено с топовым 238-сильным турбомотором и 8АКП. Купеобразный паркетник у нас бывает только в версии 4WD, российскому Monjaro тоже обещан полный привод (будет ли переднеприводное исполнение – пока неизвестно).

Geely Xingyue L для Китая
1 / 4
Geely Xingyue L для Китая
2 / 4
Geely Xingyue L для Китая
3 / 4
Geely Xingyue L для Китая
4 / 4

У дилеров новый кроссовер появится во второй половине текущего года, цены и комплектации раскроют ближе к началу продаж. Кросс-купе Geely Tugella по прайсу сейчас стоит от 2 769 990 рублей. В Китае паркетник с традиционным кузовом обойдется дороже, чем «купе», так что и у нас такой SUV может оказаться «тяжелее».

кроссовер Россия авторынок новинки Geely Geely Monjaro Geely Xingyue

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
4 комментария
20.01.2022 14:40
Bezerok

Знатная тачка получилась. Понравилась внешка и очень понравился салон, особенно по необычным материалам обивки.

20.01.2022 18:03
Papirus (@sc_1968)

Интересно, сколько придется доплатить, что б избавиться этого китайского ведра?

20.01.2022 19:26
kashkashmary@mail.ru

Красивенький) сразу видно, что готовят флагманскую модель. Скорее всего потеснит иксид который недавно вырвался вперед и отожмет часть сегмента у ниссана и рено
ну вполне логично - столько машины и на таких агрегатах за такие деньги

20.01.2022 23:39
altersin

Что они там всё клацают на этих экранах??? Сел и поехал! Что там клацать постоянно можно, что их аж 3 поставили?

Новые статьи

Статьи / Интересно На случай экономической катастрофы: как сделать запас бензина на год и точно ли это нужно Печальной реальностью завтрашнего дня может стать даже то, о чем вчера и в шутку подумать было невозможно. Прошедший 2021 год шокировал нас АИ-95 по 100 рублей и продажей мест в очередях на... 352 0 1 20.01.2022
Статьи / Авто недели Базовые ценности: стоит ли покупать Ford Focus III за миллион рублей Цены на вторичном рынке не перестают удивлять: зачастую популярные модели оказываются такими же дорогими, как нечто более крупное или статусное. Приведем наглядный пример: около года назад м... 3583 2 2 18.01.2022
Статьи / Интересно Свечи, «бублик» и все прочие: почему появляется вибрация на холостых Вибрация на холостых оборотах – штука не очень приятная. В первую очередь она заметно снижает комфорт. Во вторую – может быть признаком серьёзной неисправности (причём не всегда мотора). Но... 1882 0 5 18.01.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 12304 20 20 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 12295 1 6 18.10.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Салон с квартиру и запчасти за копейки: опыт владения Chrysler Concorde за 220 000 рублей Про такие машины принято говорить, пренебрежительно махнув рукой: «Да они уже давно все сгнившие и ушатанные!». Тем не менее поклонники упорно ищут и успешно находят удачные экземпляры. А по... 12125 16 7 30.09.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
63 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings