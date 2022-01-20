Geely определилась с именем флагманского SUV для России: это Monjaro, и у него начинка Volvo

В родном Китае этот паркетник Geely зовется Xingyue L (нечто вроде «зенью эл»), остальному же миру он прежде был известен под индексом KX11. А теперь российское подразделение марки объявило имя, под которым модель появится у нас: Monjaro. Как отметили в компании, имя это созвучно с названием вулкана Килиманджаро, и, по задумке маркетологов, оно должно подчеркнуть «величие» грядущего SUV. К слову, Geely не впервой использовать географическую тематику: родственное Monjaro кросс-купе Tugella (в Китае – Xingyue, без приставки L) названо в честь водопада. Ну и добавим, что на момент публикации новости глобальный офис Джили никаких релизов об экспортном варианте Xingyue L не рассылал, однако и в других странах модель, вероятно, будут продавать как Monjaro.

В основе паркетника лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), созданная китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). На той же «тележке», помимо купеобразной Tugella, еще построены седан Geely Preface, большинство машин бренда Lynk & Co (совместный проект Джили и Volvo) и паркетник Volvo XC40. По габаритам Monjaro близок к Hyundai Santa Fe: длина «китайца» равна 4770 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, колесная база – 2845 мм. При этом кросс Geely имеет только пятиместный салон.



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Россиянам Monjaro предложат с бензиновым двухлитровым турбомотором, но мощность еще не озвучена. В Китае паркетник Xingyue L можно купить с бензиновой «турбочетверкой» Volvo 2.0 серии Drive-E, которая выдает 218 или 238 л.с. (325 и 350 Нм соответственно). Младшая версия сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй положен восьмиступенчатый «автомат» Aisin. Вдобавок на домашнем рынке есть гибрид. Между тем соплатформенное «купе» Tugella в РФ сегодня представлено с топовым 238-сильным турбомотором и 8АКП. Купеобразный паркетник у нас бывает только в версии 4WD, российскому Monjaro тоже обещан полный привод (будет ли переднеприводное исполнение – пока неизвестно).



Geely Xingyue L для Китая 1 / 4 Geely Xingyue L для Китая 2 / 4 Geely Xingyue L для Китая 3 / 4 Geely Xingyue L для Китая 4 / 4

У дилеров новый кроссовер появится во второй половине текущего года, цены и комплектации раскроют ближе к началу продаж. Кросс-купе Geely Tugella по прайсу сейчас стоит от 2 769 990 рублей. В Китае паркетник с традиционным кузовом обойдется дороже, чем «купе», так что и у нас такой SUV может оказаться «тяжелее».

