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  • Кросс Geely с начинкой Volvo, обещанный и РФ: самый дорогой в гамме, но дешевле Tiguan и RAV4

Кросс Geely с начинкой Volvo, обещанный и РФ: самый дорогой в гамме, но дешевле Tiguan и RAV4

25.05.2021 1030 0 0

Компания Geely готовится вывести на рынок свой новый флагманский паркетник. Первыми модель, разумеется, получат китайцы, им SUV предложат с двухлитровой «турбочетверкой», у которой два варианта мощности. Новинку планируют привезти и в Россию.

 

Публичная премьера этого кросса Джили прошла в апреле в рамках Шанхайского автосалона, а теперь в Китае объявлены предварительные цены, хотя и без конкретного описания каждой из комплектаций. Старт «живых» продаж намечен на июль текущего года. На родине модель зовется Xingyue L (нечто вроде «зенью эл»), но для экспортных рынков наверняка придумают другое имя, пока же остальному миру паркетник известен под внутризаводским индексом KX11.

Напомним, кроссовер построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), созданной китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). Та же «тележка» лежит в основе кросс-купе Geely Xingyue (да, у моделей одинаковые имена, только у «купе» нет приставки, а в РФ это Tugella), седана Geely Preface, большинства машин бренда Lynk & Co (совместный проект Джили и Volvo) и паркетника Volvo XC40. По своим габаритам Xingyue L близок к глобальному Hyundai Santa Fe: длина «китайца» равна 4770 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, колесная база – 2845 мм. При этом кросс Geely пока бывает только с пятиместным салоном.

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Особенности внешнего облика новинки – решетка с «вогнутыми» вертикальными клиньями, благодаря чему Xingyue L напоминает модели Volvo, светодиодные фары с интегрированными светодиодными же «штрихами» ходовых огней и объединенные светящейся полоской задние фонари. Главная «фишка» внутри – два дисплея мультимедиа системы, спрятанные под одним стеклом (то есть у переднего пассажира имеется свой экран). Разумеется, паркетник еще получил виртуальную «приборку», но она обособлена. В списке оборудования дорогих исполнений также значатся аудиосистема Bose с десятью динамиками и система автоматической парковки 5G-AVP (машина сама найдет свободное место и самостоятельно же припаркуется).

В Китае Geely Xingyue L предложен с бензиновой «турбочетверкой» Volvo 2.0 серии Drive-E. У мотора два варианта мощности – 218 или 238 л.с. (325 и 350 Нм соответственно). Младшая версия сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (7DCT), второй положен восьмиступенчатый «автомат» Aisin. Паркетник с 218-сильным мотором имеет исключительно передний привод,  с 238-сильным – полный (с муфтой BorgWarner на задней оси). Топовый вариант, как заявили в Geely, наберет первую «сотню» за 7,7 секунды (версия попроще – за 7,9 секунды). 

Кроссовер с турбомотором 2.0 мощностью 218 л.с. и 7DCT стоит от 148 000 до 168 000 юаней (около 1 692 000 – 1 921 000 рублей по актуальному курсу), модель с 238-сильным двигателем, 8АКП и полным приводом обойдется в 178 000 – 188 000 юаней (2 035 000 – 2 150 000 рублей). Таким образом, Xingyue L – это самая дорогая «традиционная» модель в гамме марки (гибриды в расчет не берем). Для сравнения, родственное кросс-купе стоит от 127 800 юаней (1 461 000 рублей).

Зеленая замша в салоне и аналогичный цвет кузова идут за доплату
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Зеленая замша в салоне и аналогичный цвет кузова идут за доплату
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Зеленая замша в салоне и аналогичный цвет кузова идут за доплату
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Зеленая замша в салоне и аналогичный цвет кузова идут за доплату
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Зеленая замша в салоне и аналогичный цвет кузова идут за доплату
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Зеленая замша в салоне и аналогичный цвет кузова идут за доплату
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Китайские СМИ к одним из главных конкурентов Geely Xingyue L относят Honda CR-V, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan L, хотя все перечисленные кроссы компактнее. Как бы то ни было, эти SUV все равно дороже: модель Хонды стоит от 169 800 юаней (1 942 000 рублей), цена RAV4 начинается с отметки в 175 800 юаней (2 010 000 рублей), а за дореформенный Тигуан просят минимум 219 800 юаней (2 513 000 рублей; рестайлинговый только готовится выйти на рынок). Привычный нам Hyundai Santa Fe в Китае не представлен, там продают кроссовер с другим дизайном, он длиннее Xingyue L на 160 мм (от 202 800 юаней или 2 319 000 рублей). Ну а если сравнивать с сопоставимыми «китайцами», то, например, Changan Uni-K стоит от 153 900 юаней (1 760 000 рублей), Haval H6 последнего поколения – от 115 900 юаней (1 325 000 рублей), Chery Tiggo 8 Plus – от 124 900 юаней (1 428 000 рублей).

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Новый кроссовер Geely планируют привезти и в Россию, но точные сроки официально пока не объявлены. Скорее всего, до нас новинка доберется в следующем году. Соплатформенный купеобразный кросс Tugella в РФ сегодня доступен с 238-сильным мотором и полным приводом по цене от 2 699 990 рублей.

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