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  • Geely Preface на платформе Volvo внутри оказался не таким, как предвестник (и это к лучшему)

Geely Preface на платформе Volvo внутри оказался не таким, как предвестник (и это к лучшему)

25.08.2020 1126 0 0

Серийной «четырехдверке» китайской марки досталась, разумеется, виртуальная приборка, но та вписана органичнее, нежели у одноименного концепта. Полноценную презентацию модели могут провести уже в сентябре.

 

Внешность седана Preface компания Джили раскрыла еще в июле, а в середине августа была опубликована дополнительная порция фирменных картинок с машиной  в полный рост. Теперь же показали салон товарной модели. Напомним, Preface – это первая «четырехдверка» непосредственно бренда Geely, в основе которой лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная китайцами вместе с Volvo (шведская компания принадлежит Джили). На той же «тележке» построено большинство моделей марки Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo), купеобразный кроссовер Geely Xingyue («зенью», он же FY11) и паркетник Volvo XC40.

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Интерьер Preface получился таким же лаконичным, как у одноименного концепта, представленного минувшей весной, но при этом у серийной модели он намного органичнее. Так, виртуальная приборка (диагональю 12,3 дюйма) интегрирована в многослойную переднюю панель, а не торчит отдельным планшетом. В отделке салона серийной «четырехдверки» использована кожа, тогда как у прототипа грубый, похожий на шерсть материал. Еще у товарного Geely Preface есть двухэтажный центральный тоннель (сверху имеется площадка для беспроводной зарядки, внизу — отсек для мелочовки), мультимедийная система с «парящим» тачскрином (также 12,3 дюйма), аудиосистема Bose, атмосферная подсветка, панорамная крыша и система фильтрации воздуха.

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Габариты модели ранее «слил» китайский минпром: длина серийного седана равна 4785 мм, ширина – 1869 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2800 мм. Таким образом, по своим размерам Preface недалеко ушел от последнего глобального Volvo S60 (построен на чисто вольвовской платформе SPA, 4761/1850/1431 мм, расстояние между осями – 2872 мм). А в гамме самой Geely новинка втиснулась между Emgrand GL (длина – 4725 мм, колесная база – 2700 мм) и флагманским Borui (4986 и 2870 мм, в РФ эту модель продавали под именем Emgrand GT).

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Для Preface пока заявлен один мотор – бензиновая «турбочетверка» Volvo 2.0 семейства Drive-E, которая выдает 190 л.с. и 300 Нм. Таким двигателем оснащаются и другие модели концерна Geely. О коробках китайцы еще не рассказали. К примеру, кросс-хэтч Lynk & Co 02 с этим мотором предлагается с шестиступенчатым «автоматом» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Вероятно, у седана Preface только передний привод.

Прошлогодний концепт Geely Preface
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Прошлогодний концепт Geely Preface
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Прошлогодний концепт Geely Preface
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На домашний рынок «четырехдверка» выйдет до конца текущего года. Публичную премьеру могут провести в рамках Пекинского автосалона, который откроется 26 сентября. Geely Preface наверняка отправят и на экспорт, появления в России тоже исключать нельзя. К слову, соплатформенный купеобразный паркетник к нам точно привезут.

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