Обновлённый седан Geely Emgrand GL: теперь с мотором Volvo

Компания Geely рассекретила рестайлинговую «четырехдверку» GL. Дизайн модели почти не тронули, зато есть изменения в плане техники.

Седан Emgrand GL в Китае доступен с 2016 года. Уже в 2017-м модель претерпела рестайлинг, хотя видимых причин на то не было – она и так пользовалась неплохим спросом. Тогда у машины поменяли радиаторную решетку и оптику, появилась «турбочетверка» 1.4. А скоро на домашний рынок выйдет во второй раз обновленный GL – и теперь модернизация вполне оправдана: если прошлый год седан закончил ростом продаж на 20% (реализовано 148 466 единиц), то по итогам января-апреля 2019-го спрос упал на 31% до 34 641 экземпляра.

Второе обновление не затронуло внешность «четырехдверки», изменили лишь эмблему бренда – черный «щит» вместо черно-синего. В салоне – другое рулевое колесо, мультимедийная система доработана, она теперь лучше распознает голосовые команды. Комплектации у Emgrand GL по-прежнему богатые: для модели предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения, автоматического переключения света фар, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков, климат-контроль.

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Главная же обновка – бензиновый двигатель 1.5TD, то есть «турботройка», разработанная Geely вместе с Volvo (шведская компания принадлежит китайцам). Мотор выдает 177 л.с. и 255 Нм, он сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. За доплату Emgrand GL с 1.5TD может превратиться в «мягкий» гибрид (MHEV): появляются стартер-генератор и 48-вольтовая батарея, отдача такого седана уже 190 л.с. (300 Нм).

1 / 4 Дореформенный Geely Emgrand GL 2 / 4 Дореформенный Geely Emgrand GL 3 / 4 Дореформенный Geely Emgrand GL 4 / 4 Дореформенный Geely Emgrand GL

Собственная «турбочетверка» Geely 1.4 у GL осталась, при этом ее довели до новых местных эконорм – мощность пока не раскрывается, не исключено, что она изменилась. Прежний двигатель 1.4 выдает 133 л.с. и 215 Нм, он работает в паре с 6МКП, вариатором или шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. А вот про «атмосферник» 1.8 (133 л.с., 170 Нм) больше ни слова – видимо, он отправлен в отставку.

Кстати, месяц назад Emgrand GL обзавелся полноценной гибридной версией с возможностью зарядки от электросети (PHEV). В состав установки такого варианта входят все тот же 1.5TD, электродвигатель и батарея ёмкостью 11,3 кВт*ч. Совокупная мощность – 258 л.с. и 415 Нм. Только на электротяге гибрид может проехать 66 километров. У Emgrand GL PHEV тоже новое рулевое колесо, как у стандартного седана, но центральный тоннель – другой, плюс гибриду положена виртуальная «приборка».

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Цена обычного рестайлингового GL не объявлена, неизвестна и точная дата старта продаж. Дореформенная модель обойдется минимум в 78 800 юаней (около 735 000 рублей по актуальному курсу), Emgrand GL PHEV стоит от 148 800 юаней (примерно 1 387 000 рублей).

В России седан GL не представлен, планов вывести эту модель на наш рынок у компании пока нет. Зато Geely собирается предложить российским клиентам другие новинки – компактный паркетник SX11 и кросс-купе FY11 (названия в Китае – Binyue и Xingyue соответственно, то есть «бинью» и «зенью»).