Geely обновила не снискавший успеха в РФ Emgrand GT: «клинья» вместо «кругов» и отставка 6АКП

Официальной презентации рестайлинговой флагманской «четырехдверки» китайской компании еще не было, но машины уже отгрузили дилерам. Модели подправили дизайн экстерьера, есть и изменения в плане техники.

Большой седан Geely выпускают с 2015 года, на родине он зовется Borui, это самая дорогая «четырехдверка» в гамме марки. До нас модель добралась два года спустя после премьеры в Китае, для российского рынка ее переименовали в Emgrand GT. Однако в РФ флагман не зашел, поэтому уже в 2018-м в Джили приняли решение снять его с продаж, хотя на протяжении всего 2019-го Emgrand GT еще можно было приобрести в России. Всего же седан обрел в нашей стране около сотни владельцев. На родине дела у модели сегодня тоже идут неважно, а ведь поначалу Borui приняли довольно тепло: в дебютный год он разошелся тиражом в 32 000 экземпляров, в период с 2016 по 2018 гг. дилеры продавали в среднем по 45 000 штук (с учетом гибридных версий). Но результат 2019-го – уже примерно 23 600 единиц, а в первой половине 2020-го выбор на модели остановили и вовсе лишь 6200 клиентов. И вот на этом фоне к дебюту готовится посвежевший Borui. Впрочем, былую славу он вряд ли вернет, ведь обновок немного.

Обновленный Geely Borui, фото из базы минпрома КНР

Нынешний рестайлинг – третий для «традиционного» седана и первый для гибридов, у которых в названии имеется приставка GE. Напомним, Borui GE бывает в виде «умеренного» 48-вольтового гибрида (MHEV) и в виде полноценного PHEV, с возможностью подзарядки от электросети — эти варианты появились в 2018-м. Базовую «четырехдверку» (только с ДВС) в первый раз обновили в 2017-м, а в прошлом году ее дизайн подтянули к электрифицированным версиям. У машин 2021 модельного года по-прежнему один дизайн на всех.



На китайском сайте Geely пока «висит» прежняя модель. Однако посвежевшую «четырехдверку» еще зимой раскрыл местный минпром, а недавно такие машины отгрузили дилерам: снимки рестайлингового Borui опубликовало издание Autohome. Модель получила новые передний бампер и радиаторную решетку. В решетке вместо «кругов» теперь вертикальные клинья. Габариты не изменились: длина равна 4986 мм, ширина — 1861 мм, высота – 1513 мм, колесная база – 2870 мм.

Обновленный Geely Borui, фото китайского издания Autohome. Это седан с турбомотором 1.8, но гибридные версии выглядят так же, разве что у них еще имеется виртуальная приборка 1 / 5 Обновленный Geely Borui, фото китайского издания Autohome. Это седан с турбомотором 1.8, но гибридные версии выглядят так же, разве что у них еще имеется виртуальная приборка 2 / 5 Обновленный Geely Borui, фото китайского издания Autohome. Это седан с турбомотором 1.8, но гибридные версии выглядят так же, разве что у них еще имеется виртуальная приборка 3 / 5 Обновленный Geely Borui, фото китайского издания Autohome. Это седан с турбомотором 1.8, но гибридные версии выглядят так же, разве что у них еще имеется виртуальная приборка 4 / 5 Обновленный Geely Borui, фото китайского издания Autohome. Это седан с турбомотором 1.8, но гибридные версии выглядят так же, разве что у них еще имеется виртуальная приборка 5 / 5

В салоне тоже без перемен. Сотрудники Autohome сфотографировали «традиционный» седан – судя по всему, виртуальная «приборка», которая есть у гибридов, ему так и не досталась. Как и прежде, богатым комплектациям положены адаптивный круиз-контроль, панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, автопарковщик. Кстати, полноценный гибрид отныне зовется ePro.



Базовый седан все так же оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.8 мощностью 184 л.с., но на смену классическому шестиступенчатому «автомату» пришла семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями (7DCT). У гибридов прежняя бензиновая «турботройка» 1.5 (177 л.с.), разработанная Geely вместе с Volvo, и та же коробка 7DCT (она у них была изначально). При этом некоторые профильные медиа пишут, что совокупная отдача полноценного гибрида якобы слегка урезана – 258 вместо 261 л.с. О «мягкогибридном» Borui местные издания молчат (у дореформенного седана совокупная мощность равна 193 л.с.). Привод у всех версий флагмана только передний.

Дореформенный Geely Borui PHEV 1 / 3 Дореформенный Geely Borui PHEV 2 / 3 Дореформенный Geely Borui PHEV 3 / 3

В Китае старт продаж обновленного Geely Borui намечен на август.



Между тем два года назад представитель Geely рассказывал в интервью Kolesa.ru о том, что вместо «традиционного» Emgrand GT к нам могут привезти гибрид. Но электрифицированная версия у нас так и не появилась, официальных заявлений на это счет с тех пор не было.