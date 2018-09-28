Купеобразный Emgrand GT (в Китае – Borui или GC9) вышел на наш рынок в феврале прошлого года со стартовой ценой в 1 389 000 рублей. Для сравнения, Ford Mondeo тогда стоил от 1 350 000 рублей. За одиннадцать месяцев 2017-го в нашей стране было реализовано 35 автомобилей Emgrand GT, в этом году – лишь 9 машин, причем с апреля по июнь дилеры вообще не продали ни одного седана.

1 / 2 Geely Emgrand GT, актуальная версия для России. В Китае уже продают обновленный седан 2 / 2 Geely Emgrand GT, актуальная версия для России. В Китае уже продают обновленный седан

Отметим, год назад в местном офисе Geely «Колёсам» рассказывали о том, что в компании прекрасно понимают, что российские клиенты «не совсем готовы» платить такую сумму за китайский автомобиль. Флагманская модель, скорее, была делом престижа, демонстрацией того, что Джили сегодня выпускает машины, не имеющие ничего общего с авто, которые продавались лет десять назад. В свежем интервью первый заместитель генерального директора Geely Motors Чжан Шоухэ сообщил Kolesa.ru, что Emgrand GT снимут с продаж в РФ. Однако без флагмана марка не останется. Так, во второй половине 2019-го компания намерена привезти в Россию гибридный седан Emgrand GE – это электрифицированная версия того же Emgrand GT, которая, помимо силовой установки, еще отличается от «стандартной» модели дизайном.

«GT больше мы продавать не будем, но во второй половине 2019 года мы привезём её модификацию – гибридный Emgrand GE, который мы показывали на ММАС-2018», — рассказал «Колёсам» Чжан Шоухэ. При этом топ-менеджер признал, что компания все же вложила недостаточно средств в продвижение бензинового флагмана, однако при запуске гибрида эту ошибку не повторят. «По Emgrand GE мы предусмотрели отдельные средства на продвижение, так что с ней всё будет в порядке, уверен», — заявил Шоухэ.

Emgrand GT пока еще присутствует на официальном российском сайте Geely. У нас переднеприводный седан представлен с бензиновыми «атмосферником» 2.4 (148 л.с.) и «турбочетверкой» 1.8 (163 л.с.), оба мотора сочетаются с шестиступенчатым «автоматом». Как и год назад, седан стоит от 1 389 000 рублей (кстати, цена Ford Mondeo сегодня – от 1 425 000 рублей). Машины в РФ завозили из Беларуси – их собирали на предприятии под Борисовом. Не так давно в соседней стране запустили новый завод «Белджи», в Жодино, но он флагманскую «четырехдверку» не производит (на новой площадке выпускают кроссы Geely Atlas и Emgrand X7, седан Emgrand 7).

1 / 2 Гибридный Geely Emgrand GE. Модель лишь недавно вышла на китайский рынок 2 / 2 Гибридный Geely Emgrand GE. Модель лишь недавно вышла на китайский рынок

Гибрид же, вероятно, будут поставлять из Китая, и он окажется дороже бензиновой «четырехдверки». К примеру, в Поднебесной подзаряжаемый Emgrand GE стоит от 166 800 юаней против 119 800 юаней за базовый «стандартный» седан (около 1 597 000 и 1 147 000 рублей соответственно). На китайском рынке еще доступен Emgrand GE без возможности подключения к розетке, но на Московском автосалоне показали версию PHEV – видимо, именно ее и привезут в Россию.

Гибридный Эмгранд оснащен установкой, которая также предусмотрена для моделей на «тележке» CMA, разработанной Geely вместе с Volvo (на ней базируются Volvo XC40 и автомобили Lynk & Co, совместной марки Джили и Вольво), хотя в основе седана лежит собственная платформа китайской компании. В состав установки входят: бензиновая «турботройка» 1.5 (179 л.с.), электромотор, литий-ионный аккумулятор (расположен в центральном тоннеле) и семиступенчатая трансмиссия c двойным сцеплением. Совокупная отдача – 261 л.с., только на электротяге автомобиль может проехать до 60 км, средний расход топлива – всего 1,6 л/100 км.

Массовых продаж Emgrand GE в России явно не будет. Гибрид, как и Emgrand GT, станет для Geely имиджевым автомобилем. Кассу же компании делают кроссоверы – уже в этом году к Атласу в РФ должен присоединиться обновленный Emgrand X7, а в 2019-м к нам обещают привезти новый «паркетник» SX11.

Обо всех планах Geely относительно российского рынка читайте в интервью Kolesa.ru с представителем компании.