Новейший кроссовер Geely: белорусской сборки не будет, но модель доберется до РФ

Новейший кроссовер Geely: белорусской сборки не будет, но модель доберется до РФ

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Компания Джили намерена расширить свою модельную линейку на российском рынке – к нам планируют привезти компактный «паркетник», первый заграничный показ которого состоялся на Московском автосалоне-2018.

В Поднебесной презентация нового кроссовера прошла 22 августа, старт продаж на родине марки запланирован на октябрь-ноябрь текущего года. На домашнем рынке «паркетник» зовется Binyue («бинью»), что можно перевести как «желанный гость». Кросс будет глобальной моделью, однако экспортное название пока не выбрали: в международных релизах Geely в качестве названия используется заводской индекс – SX11. Под таким обозначением новинку показали и в России – кросс представили в рамках Московского автосалона, проходившего с 29 августа по 9 сентября, причем это мотор-шоу стало первой зарубежной площадкой для модели.

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Geely SX11. В Китае - Binyue, экспортное название еще не объявлено
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Geely SX11. В Китае - Binyue, экспортное название еще не объявлено

На ММАС сроки начала запуска Geely SX11 на рынок РФ не были названы, теперь же они известны – новый кроссовер в нашу страну планируют привезти во второй половине следующего года. Об этом в интервью Kolesa.ru рассказал первый заместитель генерального директора Geely Motors Чжан Шоухэ. «По этой модели у нас уже есть «российский» план, мы представим её здесь во второй половине 2019 года. У нас вот только на конец октября – начало ноября намечено начало широкого продвижения её в Китае», — сообщил представитель компании.

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Geely SX11. В Китае - Binyue, экспортное название еще не объявлено
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Geely SX11. В Китае - Binyue, экспортное название еще не объявлено
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Geely SX11. В Китае - Binyue, экспортное название еще не объявлено

По словам топ-менеджера, кросс SX11 пока не планируют собирать на белорусском заводе «Белджи». Напомним, в соседней стране выпускают три модели Geely — кроссоверы Atlas и Emgrand X7, седан Emgrand 7, их поставляют в Россию. «Паркетник» SX11 к нам будут завозить из Китая, по крайне мере, на первом этапе. Среди причин такого решения то, что постановка на конвейер четвертой модели потребует новых инвестиций, на которые в Geely, вероятно, пойти пока не готовы. При этом Чжан Шоухэ отметил, что линия на белорусском предприятии «и так имеет гибкость» — нет нужды в том, чтобы собираемые на ней модели базировались на одной платформе.

Напомним, кроссовер Geely SX11 создан на новой «тележке» BMA (B-segment Modular Architecture), которая представляет собой, по сути, более дешевую модификацию платформы СМА (Compact Modular Architecture) с полузависимой задней подвеской. Последняя «тележка», в свою очередь, разработана Geely вместе с Volvo (китайская компания владеет шведской маркой).

Geely SX11. В Китае - Binyue, экспортное название еще не объявлено

Geely SX11. В Китае — Binyue, экспортное название еще не объявлено

В Китае «паркетник» предложат с бензиновой «турботройкой» 1.5, созданной опять же вместе с Вольво. У SX11/Binyue отдача мотора составляет 177 л.с. (255 Нм), он сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа. С места до «сотни» новинка Geely разгоняется за 7,9 секунды. Кстати, такой же двигатель есть и в линейке Volvo XC40, только у «шведа» мотор выдает 156 л.с. (265 Нм) и работает в паре с шестиступенчатой «механикой». С места до 100 км/ч кроссовер Вольво разгоняется за 9,4 секунды. Позже у SX11 должна появиться гибридная установка, но о ней подробностей пока нет.

Обо всех планах Geely относительно российского рынка читайте в интервью Kolesa.ru с представителем компании.

 

Теги: Авто и бизнес , Авторынок , В России , Новинки , китайская компания , китайские автомобили , китайские кроссоверы , кроссоверы , Binyue , Geely , SX11
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