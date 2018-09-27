Белорусы начали собирать Geely Emgrand 7 по полному циклу. Седан подорожал на 170 000 рублей

Белорусы начали собирать Geely Emgrand 7 по полному циклу. Седан подорожал на 170 000 рублей

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Российский офис Geely объявил о старте продаж посвежевшей «четырехдверки». На нашем рынке модель пока доступна только с одним мотором.

В РФ привезли седан Geely Emgrand 7 после второго рестайлинга, первый модель претерпела еще четыре года назад (правда, до нашей страны обновленная в первый раз «четырехдверка» добралась лишь в 2016-м). Внешний облик по сравнению с предшественником сильно не изменился: «четырехдверка» обзавелась фамильной решеткой радиатора с рисунком «круги на воде», другим передним бампером, у задних фонарей поменяли рисунок. Салон же Эмгранда полностью переработали – появились новые передняя панель и рулевое колесо, иные мультимедийная система и кресла.

Обновленный Geely Emgrand 7, версия для России

Обновленный Geely Emgrand 7, версия для России

На российском рынке посвежевший Emgrand 7 пока представлен только с одним мотором – бензиновым «атмосферником» 1.8, отдачу которого увеличили со 129 до 133 л.с. Комплектаций две – Comfort с пятиступенчатой «механикой» и Luxury с вариатором.

«Комфортный» обновленный седан обойдется минимум в 879 990 рублей – это на 170 000 рублей больше, чем просят за дореформенную «четырехдверку» в аналогичной версии с теми же мотором и МКП. В списке оборудования рестайлингового Emgrand 7 Comfort значатся: система удерживания автомобиля при подъеме, антипробуксовочная система, ESC, пара подушек безопасности, подогрев передних кресел, аудиосистема, кондиционер, задний парктроник, датчик света.

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Обновленный Geely Emgrand 7, версия для России
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Обновленный Geely Emgrand 7, версия для России
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Обновленный Geely Emgrand 7, версия для России
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Обновленный Geely Emgrand 7, версия для России

В версии Luxury появляются «кожаный» салон, боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, мультимедиа с тачскрином, камера заднего вида, электропривод водительского сиденья, круиз-контроль и климат-контроль. Цена рестайлингового седана в этом варианте исполнения – от 969 990 рублей, что также на 170 000 дороже прежней «люксовой» модели с мотором 1.8 и CVT.

Обновленный Geely Emgrand 7, версия для России

Обновленный Geely Emgrand 7, версия для России

Как и кроссоверы Geely Atlas, к нам Эмгранды поставляют из Беларуси, выпуск модели налажен на заводе «Белджи» в Жодино, причем совсем недавно седаны начали производить по полному циклу – со сваркой и окраской кузовов (ранее – крупноузловая сборка). В следующем году в России должны появиться более доступные версии Emgrand 7 с мотором 1.5, который, напротив, дефорсирован со 106 до 103 л.с. Дореформенный седан со 106-сильным полуторалитровым двигателем и «механикой» стоит от 649 000 рублей.

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Дореформенный Geely Emgrand 7, версия для России
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Дореформенный Geely Emgrand 7, версия для России
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Дореформенный Geely Emgrand 7, версия для России

Напомним, самый первый седан Geely Emgrand (ранее он имел приставку EC7) собирали на черкесском заводе «Дервейс». Когда-то Эмгранд был одной из самых популярных китайских моделей в РФ. Так, в докризисном 2013-м у нас было реализовано более 14 000 таких машин (вместе с седаном у нас продавали и хэтчбек). После первого рестайлинга модель «прописалась» в Беларуси, от «пятидверки» отказались. Популярность «китайца» пошла на спад с началом кризиса, а после появления обновленной модели с новыми, более высокими ценами, продажи и вовсе рухнули: в 2016-м в России было продано 2742 автомобиля (2223 дореформенных Эмгранда и 519 обновленных седанов), в 2017-м – 556 уже чисто обновленных «семерок», а в январе-августе 2018-го – всего 114 «четырехдверок» Emgrand 7. Модернизированный седан в дорогих комплектациях вряд ли обретет больше покупателей, чем предшественник.

Между тем в Китае с марта этого года доступен седан Geely, обновленный уже в третий раз (хотя в Geely считают, что это новое поколение). На родине марки модель зовется просто Emgrand, она кардинально преобразилась внешне и обзавелась турбомотором. Появление такой «четырехдверки» в России пока не планируется. Зато к нам скоро должны привезти посвежевший «паркетник» Geely Emgrand X7, но, опять же, после второго рестайлинга, тогда как в Китае уже продают в третий раз обновленный кросс.

 

Теги: Авторынок , В России , Новинки , китайская компания , китайская марка , китайские автомобили , седаны , Emgrand EC7 , Geely
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