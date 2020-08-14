Седан Geely Preface с начинкой Volvo снова показался на официальных фото

Новая китайская «четырехдверка», которая по своим габаритам недалеко ушла от Volvo S60, поступит в продажу до конца текущего года. Модель получила двухлитровый турбомотор семейства Drive-E.

В прошлом году компания Geely представила в Шанхае концептуальный седан Preface (переводится как «предисловие»), тогда же китайцы намекнули, что у того будет серийное продолжение. И действительно, уже в начале 2020-го на тестах поймали «четырехдверку» с дизайном по мотивам шоу-кара, а в июле марка распространила первые фото серийного автомобиля. И вот теперь опубликованы новые фирменные изображения товарной модели. Седану оставили имя предвестника, при этом позже на родине объявят еще и местное название, на китайском языке.

Preface стал первой «четырехдверкой» непосредственно бренда Geely, в основу которой легла платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная китайцами вместе с Volvo (шведская компания принадлежит Джили). На той же «тележке» построено большинство моделей марки Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo), купеобразный кроссовер Geely Xingyue («зенью», он же FY11) и паркетник Volvo XC40.



Стилистика концепта в целом сохранена, но серийная машина проще: от безрамочных окон отказались, вместо камер установили обычные зеркала и, конечно, Preface не достались так называемые «суицидальные» задние двери, то есть распахивающиеся против хода движения. Кстати, у седана на новых картинках красные тормозные суппорты – видимо, намек на «спортивный» характер. Салон еще не показали, однако в Сеть уже выкладывали шпионские фото интерьера – он получился таким же лаконичным, как у шоу-кара, с возвышающимся над передней панелью большим тачскрином мультимедийной системы.

Габариты серийного Geely Preface ранее слил китайский минпром: длина седана равна 4785 мм, ширина – 1869 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2800 мм. То есть по своим размерам «четырехдверка» недалеко ушла от последнего глобального Volvo S60 (построен на чисто вольвовской платформе SPA, 4761/1850/1431 мм, расстояние между осями – 2872 мм). Ну а в гамме самой Geely новый Preface займет нишу между Emgrand GL (длина – 4725 мм, колесная база – 2700 мм) и флагманским Borui (4986 и 2870 мм, в РФ эту модель продавали под именем Emgrand GT).



Седан оснащен бензиновой «турбочетверкой» Volvo 2.0 семейства Drive-E, она выдает 190 л.с. и 300 Нм. Такой мотор положен и другим моделям концерна Geely. О коробках пока молчок. К примеру, у кросс-хэтча Lynk & Co 02 двигатель комплектуется шестиступенчатым «автоматом» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Скорее всего, у седана только передний привод.



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В Китае продажи Geely Preface стартуют в четвертом квартале текущего года. Позже модель наверняка отправят на экспорт. Возможности появления в России исключать тоже не стоит, ведь соплатформенное кросс-купе Geely Xingyue к нам привезут (но с другим именем).

