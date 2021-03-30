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  • Новый кроссовер Geely на платформе Volvo: свежие фото и видео, где он паркуется сам

Новый кроссовер Geely на платформе Volvo: свежие фото и видео, где он паркуется сам

30.03.2021 677 0 0

На домашнем рынке довольно крупный паркетник предложат с бензиновой «турбочетверкой», у которой два варианта мощности. А вот полный привод пока под вопросом.

 

Публичную премьеру новый кросс Geely должен справить в апреле на Шанхайском автосалоне, а пока марка продолжает постепенно рассекречивать модель. Напомним, первые официальные изображения производитель распространил минувшей зимой, тогда же было объявлено имя – на родине это Xingyue L (нечто вроде «зенью эл», а прежде был лишь заводской индекс KX11). К слову, то же название, но без приставки, в Китае носит кросс-купе, которое у нас переименовали в Tugella. Оба SUV построены на платформе CMA (Compact Modular Architecture), созданной китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту), она же лежит в основе седана Geely Preface, большинства машин бренда Lynk & Co (совместный проект Джили и Volvo) и паркетника Volvo XC40. Так вот теперь марка поделилась свежими картинками Xingyue L. А еще опубликовано видео: на нем кросс обклеен маскировочной пленкой, но главная задача ролика – демонстрация не дизайна, а способностей. Впрочем, обо все по порядку.

Особенности экстерьера  – решетка с «вогнутыми» вертикальными клиньями, благодаря чему кроссовер напоминает модели Volvo, светодиодные LED-фары с интегрированными светодиодными же «штрихами» ходовых огней и объединенные светящейся полоской задние фонари. Габариты мы знаем из документов китайского минпрома: длина паркетника равна 4770 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, колесная база – 2845 мм. Таким образом, по своим размерам «китаец» близок к рестайлинговому Hyundai Santa Fe (4785/1900/1685 мм), при этом расстояние между осями у модели корейской марки меньше (2765 мм).

Главная «фишка» в салоне Geely Xingyue L – растянутое почти на всю ширину передней панели «табло». В компании его называют «дисплейной панелью», утверждается, что длина составляет 1 метр. Впрочем, на раннем шпионском фото видно, что на деле это два отдельных экрана, спрятанных под одним стеклом. То есть у переднего пассажира имеется собственный тачскрин. А вообще у кросса три дисплея – есть еще виртуальная «приборка», и она обособлена. Любопытно, что модель предложат только в пятиместном исполнении – по крайней мере, пока.

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Ну а теперь про видео. В нем с юмором показана работа автопарковщика 5G-AVP, предусмотренного для Geely Xingyue L. По кузову кроссовера разбросаны 12 ультразвуковых датчиков, 5 радаров миллиметрового диапазона и 7 камер высокой четкости, плюс есть связка 5G и протокола V2X (то есть новинка может обмениваться информацией с другими машинами и дорожной инфраструктурой). По задумке, паркетник сможет сам найти свободное место и самостоятельно же припарковаться. Кроме того, владельцу будет достаточно воспользоваться смартфоном, дабы машина сама подъехала к нему, когда придет время покинуть парковку.

В Китае Xingyue L, как ожидается, предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 серии Volvo Drive-E, знакомой по другим моделям холдинга Geely. У мотора два варианта мощности – 218 или 238 л.с. Местные профильные медиа прочат паркетнику восьмиступенчатый «автомат» от Aisin и семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. А вот есть ли у Xingyue L полный привод – до сих пор неизвестно.

После того, как кроссовер освоит домашний рынок, его наверняка отправят на экспорт. Но для других стран, скорее всего, придумают оригинально имя, а не Tugella L.

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