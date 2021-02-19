Новый кроссовер Geely разделил с «купе» Tugella не только технику Volvo. А ещё показан салон

Первые официальные изображения своего нового кроссовера компания Geely распространила в январе. До сегодняшнего дня SUV был известен под внутризаводским индексом KX11, а теперь объявлено товарное имя для домашнего рынка – Xingyue L (первое слово – нечто вроде «зенью»). Напомним, это название, но без приставки L, в Поднебесной носит и кросс-купе Geely, которое у нас переименовали в Tugella. Обе машины построены на «тележке» CMA (Compact Modular Architecture), созданной китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту), та же платформа лежит и в основе седана Geely Preface, большинства машин бренда Lynk & Co (совместный проект Джили и Volvo) и паркетника Volvo XC40.

По задумке маркетологов, приставка L обозначает Larger («больше»), Luxury («роскошь») и Liberate («освобождать»). Почему в Geely не присвоили кроссу новое имя – не совсем понятно, ведь дизайн у него свой, да и «купе» на родине рекордного результата не показало: в 2020-м реализовано 25 339 единиц. Для сравнения, купеобразный паркетник Mazda CX-4 в прошлом году в Китае обрел почти 49 000 владельцев, а родственное Geely Xingyue/Tugella кросс-купе Lynk & Co 05 разошлось тиражом в 32 502 экземпляра.

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Как бы то ни было, живьем Xingyue L представят на Шанхайском автосалоне, которой пройдет в апреле. А перед премьерой компания поделилась новыми фото. К слову, Geely впервые продемонстрировала интерьер SUV, до этого мы его видели лишь на шпионском снимке.



Главная «фишка» внутри – растянутое почти на всю ширину передней панели «табло». Благодаря улову папарацци, мы знаем, что под единым стеклом установили два экрана, то есть у пассажира свой тачскрин. А всего у Geely Xingyue L три дисплея – еще один находится перед водителем. Другие особенности салона – усеченное рулевое колесо, аккуратный ряд кнопок под центральными дефлекторами обдува и буквально вырезанный в том самом «табло» со стороны пассажира воздуховод.

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Сама Geely характеристики нового паркетника еще не раскрыла, но основные вводные уже есть, их в начале февраля «слил» минпром КНР. Длина Xingyue L равна 4770 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, колесная база – 2845 мм. Таким образом, по своим размерам «китаец» близок к рестайлинговому Hyundai Santa Fe (4785/1900/1685 мм), при этом расстояние между осями у модели корейской марки меньше (2765 мм). Ну и габариты «купе» Geely Xingyue: 4605/1878/1643 мм, колесная база – 2700 мм. Любопытно, что в документах сертификационного органа для Xingyue L была заявлена только пятиместная версия. Хотя не исключено, что модели все же достался трехрядный салон.



Geely Xingyue L

Новый паркетник предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0, знакомой по другим моделям холдинга Geely. У мотора два варианта мощности – версия с индексом 4G20TDJ выдает 218 л.с., 4G20TDB – 238 л.с. Коробки не указаны. Китайские СМИ прочат новинке восьмиступенчатый «автомат», также кросс могут предложить с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Позже паркетник еще может получить гибридную установку. А вот есть ли у Xingyue L полный привод – неизвестно.



Кроссовер наверняка отправят и на экспорт, вот только для зарубежных рынков, скорее всего, придумают оригинальное имя, а не Tugella L.