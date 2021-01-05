Новинки ×
  • Новый кроссовер Geely с начинкой Volvo раскрылся досрочно: салон круче, чем у «шведов»

Новый кроссовер Geely с начинкой Volvo раскрылся досрочно: салон круче, чем у «шведов»

05.01.2021 3939 1 0

Внешне китайский паркетник похож на модели шведской марки, а вот внутри установили три экрана — собственный тачскрин имеется у переднего пассажира. Публичная премьера новинки может пройти этой весной.

 

Свой новый кроссовер компания Geely анонсировала в конце декабря 2020-го, он пока известен под внутризаводским индексом KX11. Сам производитель тогда распространил несколько фото тестового прототипа, теперь же раскрыта серийная версия: изображение SUV «сняли» с его виртуальной «приборки», ну а очередной шпионский снимок салона выложили на форуме местного издания Autohome.

Напомним, KX11 построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). Кстати, это второй кросс и третья модель непосредственно бренда Geely на «тележке» CMA: на ней также базируются купеобразный паркетник Xingyue (нечто вроде «зенью», у нас «купе» переименовали в Tugella) и седан Preface. Кроме того, эта платформа лежит в основе большинства машин Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo) и кроссовера Volvo XC40.

Серийный кроссовер Geely. Модель пока известна под внутризаводским индексом KX11
1 / 2
Серийный кроссовер Geely. Модель пока известна под внутризаводским индексом KX11
2 / 2

Спереди новинка Geely напоминает модели Volvo, впрочем, подобная решетка с вогнутыми вертикальными клиньями есть и у других «китайцев» — например, у того же Preface. Габариты по-прежнему не названы. Судя по всему, по длине KX11 превосходит Xingyue/Tugella (4605 мм), но у Geely HaoYue («хао-юэ»), который сегодня носит титул самого крупного SUV марки, этот показатель (4835 мм) все же вроде бы больше, чем у нового паркетника.

Предполагается, что Geely KX11 будет доступен в трехрядном исполнении. Предыдущее шпионское фото интерьера создавало иллюзию того, что кроссовер получил мультимедийную систему с растянутым почти на всю ширину передней панели тачскрином. Теперь же видно, что экранов два, хотя оба спрятаны под единым стеклом. Любопытно, что третий дисплей, та самая «приборка», к остальным не примыкает. К слову, у моделей Volvo отдельного экрана для переднего пассажира пока нет.

Тестовый прототип Geely KX11
1 / 3
Тестовый прототип Geely KX11
2 / 3
Тестовый прототип Geely KX11
3 / 3

Что же касается техники, то «поднебесные» профильные медиа прочат паркетнику бензиновую «турбочетверку» Volvo 2.0 семейства Drive-E. Таким мотором оснащаются и другие модели концерна Geely. Например, на родственном седане Preface этот двигатель выдает 190 л.с. и 300 Нм. «Четырехдверка» комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – она же, вероятно, достанется и KX11. Также нельзя исключать появления гибридной версии.

Некоторые СМИ полагают, что публичную премьеру кроссовер Geely справит в апреле на Шанхайском автосалоне. Новый SUV наверняка отправят и на экспорт, но, видимо, уже ближе к концу 2021-го.

кроссовер Китай авторынок шпионские фото новинки Geely

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
05.01.2021 20:30
RFR 17

Ну если салон круче Вольво, то и цена будет....

Новые статьи

Статьи / Авто недели Мотор возьмет все: стоит ли покупать Nissan Patrol VI за 2,5 миллиона рублей Этот внедорожник у нас безнадежно проиграл конкуренцию своему главному идеологическому оппоненту – Toyota Land Cruiser 200. Пока «крузак» менял обвесы и собирал сливки в сегменте, продаваясь... 2750 0 2 05.01.2021
Статьи / Практика Карта, деньги, два ремня: подручные средства для ремонта автомобиля и как ими пользоваться Далеко не каждый из нас занимается ремонтом своего автомобиля самостоятельно. Гораздо лучше отогнать машину в сервис, сдать её приёмщику и сесть на диванчик перед телевизором с чашкой кофе.... 976 0 2 04.01.2021
Статьи / История Предки современных фур: малоизвестные армейские тягачи Второй мировой Нельзя сказать, что грузовики для буксировки полуприцепов появились исключительно из-за мировой войны – они появились за несколько лет до ее начала. Однако война бесспорно дала ощутимый толч... 4765 0 22 03.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 174870 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 70491 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 56725 8 62 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings