Новый кроссовер Geely с начинкой Volvo раскрылся досрочно: салон круче, чем у «шведов»

Внешне китайский паркетник похож на модели шведской марки, а вот внутри установили три экрана — собственный тачскрин имеется у переднего пассажира. Публичная премьера новинки может пройти этой весной.

Свой новый кроссовер компания Geely анонсировала в конце декабря 2020-го, он пока известен под внутризаводским индексом KX11. Сам производитель тогда распространил несколько фото тестового прототипа, теперь же раскрыта серийная версия: изображение SUV «сняли» с его виртуальной «приборки», ну а очередной шпионский снимок салона выложили на форуме местного издания Autohome.

Напомним, KX11 построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). Кстати, это второй кросс и третья модель непосредственно бренда Geely на «тележке» CMA: на ней также базируются купеобразный паркетник Xingyue (нечто вроде «зенью», у нас «купе» переименовали в Tugella) и седан Preface. Кроме того, эта платформа лежит в основе большинства машин Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo) и кроссовера Volvo XC40.

Серийный кроссовер Geely. Модель пока известна под внутризаводским индексом KX11 1 / 2 Серийный кроссовер Geely. Модель пока известна под внутризаводским индексом KX11 2 / 2

Спереди новинка Geely напоминает модели Volvo, впрочем, подобная решетка с вогнутыми вертикальными клиньями есть и у других «китайцев» — например, у того же Preface. Габариты по-прежнему не названы. Судя по всему, по длине KX11 превосходит Xingyue/Tugella (4605 мм), но у Geely HaoYue («хао-юэ»), который сегодня носит титул самого крупного SUV марки, этот показатель (4835 мм) все же вроде бы больше, чем у нового паркетника.



Предполагается, что Geely KX11 будет доступен в трехрядном исполнении. Предыдущее шпионское фото интерьера создавало иллюзию того, что кроссовер получил мультимедийную систему с растянутым почти на всю ширину передней панели тачскрином. Теперь же видно, что экранов два, хотя оба спрятаны под единым стеклом. Любопытно, что третий дисплей, та самая «приборка», к остальным не примыкает. К слову, у моделей Volvo отдельного экрана для переднего пассажира пока нет.

Тестовый прототип Geely KX11 1 / 3 Тестовый прототип Geely KX11 2 / 3 Тестовый прототип Geely KX11 3 / 3

Что же касается техники, то «поднебесные» профильные медиа прочат паркетнику бензиновую «турбочетверку» Volvo 2.0 семейства Drive-E. Таким мотором оснащаются и другие модели концерна Geely. Например, на родственном седане Preface этот двигатель выдает 190 л.с. и 300 Нм. «Четырехдверка» комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – она же, вероятно, достанется и KX11. Также нельзя исключать появления гибридной версии.



Некоторые СМИ полагают, что публичную премьеру кроссовер Geely справит в апреле на Шанхайском автосалоне. Новый SUV наверняка отправят и на экспорт, но, видимо, уже ближе к концу 2021-го.