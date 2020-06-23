Самый большой кроссовер Geely выходит на рынок: без «вредного запаха новой машины»

Новый паркетник Джили пока доступен только на родине, там он предлагается в трех комплектациях, с одним мотором и лишь передним приводом. Позже линейку версий могут расширить.

Облик крупного кроссовера Geely раскрыли еще весной минувшего года – снимки машины появились в базе минпрома КНР, тогда модель была известна под внутризаводским индексом VX11. Товарное имя объявили в начале 2020-го: на родине кросс назвали HaoYue («хао-юэ»), что с китайского можно перевести как «смелая жизнь, шаг вперед». В апреле состоялся первый показ, теперь же, наконец, в Поднебесной стартовали продажи новинки.

Местные СМИ пишут, что HaoYue построен на платформе CV собственной разработки Джили, которая также лежит в основе минивэна Geely Jiaji. То есть спереди у паркетника стойки McPherson, сзади – многорычажка. HaoYue – это самый большой SUV марки. Длина модели равна 4835 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2815 мм, заявленный дорожный просвет – 190 мм. Таким образом, по своим габаритам «китаец» близок к Toyota Highlander прежнего поколения (4890/1925/1720 мм, расстояние между осями – 2790 мм). Ну и для сравнения, размеры обновленного Geely Boyue с приставкой Pro (у нас это будет Atlas Pro): 4544/1831/1713 мм, колесная база – 2670 мм.

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В «базе» HaoYue пятиместный, семиместный салон (2+3+2) доступен за доплату. Также для модели предусмотрены VIP-кресла (так их называют в Geely) – это раздельные сиденья и во втором, и в третьем ряду, каждое со своими настройками (в вариантах попроще во втором ряду идет сплошной диван). Минимальный объем багажника компания так и не раскрыла, зато в Geely хвастаются максимальным показателем: со сложенными спинками второго и третьего рядов он составляет 2360 литров. Для модели даже заказали матрас длиной 2,2 метра – мол, в машине вполне можно заночевать с комфортом. А еще в Geely отметили, что в салоне отсутствует «вредный запах новой машины»: все материалы соответствуют строгим требованиям компании, которые «в 20 раз превышают китайские национальные стандарты». Вдобавок во всех версиях имеется система очистки воздуха с антибактериальным фильтром типа CN95.



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Двигатель пока один – знакомая по другим моделям Geely бензиновая «турбочетверка» 1.8TD мощностью 184 л.с. (300 Нм), она работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, HaoYue бывает лишь переднеприводным. Между тем в опубликованных ранее документах китайского минпрома была указана еще и 177-сильная «турботройка» 1.5TD, разработанная Geely вместе с Volvo (шведская компания принадлежит китайцам). Вероятно, младший мотор для модели предложат позже. Кроме того, не исключено появление гибридных версий.



На данный момент кроссовер доступен в трех комплектациях, цена лежит в диапазоне от 103 600 до 139 600 юаней, что эквивалентно примерно 1 017 000 – 1 371 000 рублей по актуальному курсу. Отметим, соплатформенный базовый минивэн Jiaji с аналогичным движком 1.8TD стоит дороже (от 109 800 юаней или 1 078 000 рублей).

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В списке оборудования самого дешевого HaoYue значатся: светодиодная оптика, задний парктроник, пара подушек безопасности, мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма. Топ-версия имеет матричные фары, панорамную крышу со сдвижной секцией (во время дождя закрывается автоматически), камеры кругового обзора, виртуальную «приборку», проекционный дисплей, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, ионизатор воздуха, передний парктроник, боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, мультимедиа-систему с планшетом диагональю 12,3 дюйма. Также топовому кроссу положены системы предотвращения столкновений, предупреждения о выходе из занимаемой полосы, мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков.



В Китае Geely HaoYue составит конкуренцию Chery Tiggo 8 (от 88 800 юаней или 872 000 рублей), Changan CS95 (от 165 900 юаней или 1 629 000 рублей) и GAC GS8 (от 166 800 юаней или 1 638 000 рублей). Ну а Toyota Highlander там обойдется минимум в 239 800 юаней (2 354 000 рублей, столько просят за модель предыдущего поколения, новый SUV до КНР еще не добрался).



В России HaoYue продавать пока не планируют, о чем «Колёсам» рассказали в местном офисе Geely.