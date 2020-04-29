Самый большой кроссовер Geely: с «кроватью» в салоне и Toyota Highlander в конкурентах

Китайская марка представила семиместный паркетник. Официально для модели пока заявлен лишь один двигатель, но позже линейку наверняка расширят. На домашний рынок кросс выйдет в ближайшее время.

Премьера кроссовера Geely HaoYue («хао-юэ») ожидалась еще в марте, однако, видимо, из-за коронавируса COVID-19 ее пришлось перенести на конец апреля. Кстати, полноценной презентацией это мероприятие не назовешь – местным журналистам просто показали запертый автомобиль. Но Geely хотя бы распространила новые фирменные изображения и поделилась свежими данными.

Итак, HaoYue – это самый большой паркетник в актуальной гамме марки. Длина модели составляет 4835 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2815 мм, дорожный просвет равен 190 мм. Таким образом, по своим габаритам «китаец» близок к Toyota Highlander прежнего поколения (4890/1925/1720 мм, расстояние между осями – 2790 мм). Ну и для сравнения, размеры обновленного Geely Boyue с приставкой Pro (у нас это будет Atlas Pro): 4544/1831/1713 мм, колесная база – 2670 мм.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Новый кросс получил полностью светодиодную оптику. У дорогих версий – матричные фары, а поворотники в задних фонарях сделали в виде «бегущих строк». Внутри – виртуальная «приборка» и мультимедийная система с большим сенсорным экраном, возвышающимся над передней панелью. Центральные дефлекторы обдува оформили в виде песочных часов (или знака бесконечности) – как у компактного паркетника Geely Icon.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

HaoYue доступен с пяти- или семиместным салоном, причем и во втором, и в третьем ряду – раздельные кресла, каждое со своими настройками. Особо в Geely гордятся объемом багажника: со сложенными спинками второго и третьего рядов этот показатель составляет 2360 литров. Специально для модели даже заказали матрас длиной 2,2 метра, его обыграли в проморолике – мол, в машине вполне можно заночевать с комфортом. Еще для Geely HaoYue предусмотрены панорамная крыша со сдвижной секцией, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.



1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Официально для нового кроссовера пока заявлен один двигатель – знакомая по другим моделям Geely бензиновая «турбочетверка» 1.8TD мощностью 184 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Между тем в опубликованных ранее документах китайского минпрома была указана еще и 177-сильная «турботройка» 1.5TD, разработанная Geely вместе с Volvo (шведская компания принадлежит китайцам). Также не исключено появление гибридных версий. А вот есть ли у нового кроссовера полный привод – до сих пор неизвестно.



На домашний рынок Geeky HaoYue должен выйти уже летом, цены не объявлены. Впрочем, кросс, разумеется, будет дешевле любимого китайцами Toyota Highlander: эта модель (предыдущего поколения, новый Highlander до КНР еще не добрался) там стоит от 239 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 524 000 рублей по текущему курсу. Среди конкурентов «поднебесных» брендов – Chery Tiggo 8 (от 88 800 юаней или 935 000 рублей), Changan CS95 (от 165 900 юаней или 1 746 000 рублей) и GAC GS8 (от 166 800 юаней или 1 756 000 рублей).



Позже трехрядный паркетник Geely наверняка выберется за пределы Китая, но для других стран его переименуют.