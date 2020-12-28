Ещё один кроссовер Geely на платформе Volvo: традиционный кузов и, возможно, третий ряд

Грядущая новинка станет третьей моделью непосредственно китайской марки, построенной на «тележке» CMA. Мотор и коробку паркетник может разделить с родственной «четырехдверкой», дебютировавшей в этом году.

Сегодня в гамме бренда Geely две модели, которые базируются на платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту): это кросс-купе Xingyue (нечто вроде «зенью», у нас паркетник переименован в Tugella) и седан Preface. Кроме того, «тележка» CMA лежит в основе большинства машин Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo) и паркетника Volvo XC40. Теперь же сама Geely анонсировала третью модель – еще один кроссовер, но теперь уже с традиционным кузовом. Новинка пока известна под внутризаводским индексом KX11.

1 / 2 2 / 2

На данный момент китайцы распространили лишь несколько фото замаскированного тестового прототипа. Судя по кадрам, переднюю часть оформят в стиле соплатформенной «четырехдверки» Preface: SUV тоже получит узкие фары и радиаторную решетку с вертикальными клиньями. Габариты еще не названы. По длине KX11 явно превосходит Xingyue/Tugella (4605 мм), но у Geely HaoYue («хао-юэ»), который сегодня носит титул самого крупного SUV марки, этот показатель (4835 мм) все же вроде бы больше, чем у нового паркетника.



Салон ранее засветили фотошпионы, главная «фишка» внутри – растянутый почти на всю ширину передней панели тачскрин мультимедийной системы. При этом виртуальная «приборка» стоит отдельно. Также не исключено, что KX11 будет доступен в трехрядном исполнении.

Некоторые местные СМИ прочат новому кроссоверу бензиновую «турбочетверку» Volvo 2.0 семейства Drive-E. Таким мотором оснащаются и другие модели концерна Geely. Например, на родственном седане Preface этот двигатель выдает 190 л.с. и 300 Нм. «Четырехдверка» комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – она же, вероятно, достанется и KX11.



По предварительным данным, SUV справит премьеру в первой половине следующего года. Новый кросс наверняка отправят на экспорт, но, видимо, уже ближе к концу 2021-го.

Между тем ранее Kolesa.ru испытал родственный KX11 купеобразный паркетник Geely Tugella, все подробности – в нашем материале.