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Рестайлинговый кроссовер Hyundai Santa Fe сменит моторную гамму в России

19.01.2021 392 0 0

Преобразившийся паркетник Хёндэ сертифицировали для российского рынка. Как и прежде, для модели предусмотрены пара бензиновых моторов и турбодизель, но сами двигатели другие. До старта продаж осталось немного.

 

Мировая премьера модернизированного Santa Fe состоялась в июне прошлого года. Кроссовер не просто изменился внутри и снаружи: модель перевели на новую «платформу», унифицированную с последними Kia Sorento и Hyundai Sonata. Спереди у Санты по-прежнему McPherson, сзади – многорычажка, но при этом снижен центр тяжести, плюс в компании заявили об улучшенных управляемости, шумо- и виброизоляции. Кроме того, кросс стал чуть крупнее и просторнее: длина выросла на 15 мм до 4785 мм, пространство для ног во втором ряду увеличено на 34 мм (теперь 1060 мм), объем багажника отныне равен 634 л (+9 л). Такой паркетник доступен уже на многих рынках, а скоро он доберется и до России – в базу Росстандарта внесли Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на рестайлинговую модель, оно вступило в силу 15 января.

Обновленный Hyundai Santa Fe
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Обновленный Hyundai Santa Fe
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В России гибридных версий, который появились у Санты в Европе и Штатах, ожидаемо не будет. Для нашего преобразившегося Santa Fe заявлены бензиновые атмосферные «четверка» G4KM 2.5 и G6DU V6 3.5 мощностью 180 и 249 л.с. соответственно (232 и 331,5 Нм), оба «питаются» топливом АИ-92. Есть и турбодизель – D4HE 2.2, выдающий 199 л.с. и 440 Нм. Базовому бензиновому Санте положен шестиступенчатый «автомат», мотор V6 комплектуется 8АКП, а дизельный кроссовер предложат с восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В ОТТС указаны версии с передним и полным приводом, но, скорее всего, как и предшественник, обновленный кросс в РФ будет доступен только в полноприводном исполнении.

Напомним, дореформенный паркетник у нас представлен с бензиновыми G4KJ 2.4 (188 л.с., 241 Нм) и G6DC V6 3.5 (те же 249 л.с., но крутящий момент – 336 Нм) и дизелем D4HB 2.2 (200 л.с. и 440 Нм), причем базовому «атмосфернику» рекомендован 95-й бензин. Коробки – 6АКП или 8АКП (в зависимости от мотора).

Обновленный Hyundai Santa Fe
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Обновленный Hyundai Santa Fe
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Обновленный Hyundai Santa Fe
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На российском рынке кроссовер все так же можно будет приобрести с пяти- или семиместным салоном, из оснащения для нашей версии указаны обогрев наружных зеркал, климат-контроль, ESC и круиз-контроль. В Корее, например, в арсенале модели еще значатся виртуальная «приборка», система выбора режима движения Terrain Mode (доступны Eco, Sport, Comfort, Smart и «внедорожные» Sand, Snow и Mud), доработанная система удержания в полосе, система предотвращения фронтальных столкновений (с функцией распознавания пешеходов, велосипедистов и машин, также распознает встречный транспорт при повороте на перекрестке), система предотвращения столкновений на парковке при движении задним ходом, ассистент движения по магистрали, плюс дистанционная парковка (поставить машину на стоянку или вывести с нее можно с брелока). Вероятно, весь этот набор (ну или большинство функций) достался и российской версии.

Обновленный Hyundai Santa Fe

Для РФ Santa Fe по-прежнему будут собирать на калининградском «Автоторе». Согласно ранее озвученному графику российских премьер Hyundai, в продаже обновленный кроссовер должен появиться в феврале. Дорестайлинговый Санта сегодня стоит от 2 279 000 рублей. По итогам ковидного 2020-го паркетник в «минусе»: в России реализовано 8340 автомобилей Hyundai Santa Fe, что на 28% меньше по сравнению с 2019-м.

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