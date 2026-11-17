Официально «штатный» производитель разработку соответствующей модели пока не подтвердил. Не исключено, что в «список гостей вечеринки» войдёт и грузовик от Toyota.

Американский концерн General Motors на сегодняшний день выпускает пару полноразмерных пикапов так называемой «повышенной проходимости»: речь идёт о Chevrolet Silverado ZR2 и его ближайшем родственнике – GMC Sierra 1500 AT4X. Однако до полноценных вездеходов, готовых к гонкам по бездорожью, таким как Ford F-150 Raptor и Ram 1500 RHO / SRT TRX, они всё-таки не дотягивают. Тем не менее, в дальнейшем ситуация может измениться.

На фото: Chevrolet Silverado ZR2 2027 модельного года

Как сообщает GM Authority, в General Motors могут разработать и выпустить большой грузовик, который составит конкуренцию выше упомянутым моделям других американских брендов. Официальной информации о подобной новинке пока нет. Не исключено, что основой для такой модели может стать Chevrolet Silverado ZR2.

У актуального полноразмерного пикапа Silverado ZR2 в качестве стандартного двигателя предлагается 3,0-литровый рядный шестицилиндровый турбодизель Duramax, его максимальная мощность у варианта 2026 модельного года равна 309 л.с., а крутящий момент – 671 Нм. Кроме того, модели пока что доступен бензиновый EcoTec3 V8 объёмом 6,2 литра (426 л.с. и 624 Нм), который готовится покинуть моторную гамму.

Для сравнения, у нынешнего Ford F-150 Raptor под капотом располагается бензиновый битурбомотор V6 объёмом 3,5 литра, его отдача равна 456 л.с., а максимальный крутящий момент – 692 Нм. В свою очередь, топовому варианту F-150 Raptor R достался компрессорный V8 Predator объёмом 5,2 литра. Его мощность составляет 730 л.с., крутящий момент – 868 Нм.

Другому сопернику – Ram 1500 RHO – положена рядная бензиновая 3,0-литровая битурбошестёрка Hurricane мощностью 548 л.с. (706 Нм). А у нынешнего топового варианта полноразмерного пикапа – Ram 1500 SRT TRX – под капотом находится компрессорный V8 HEMI объёмом 6,2 литра. Его максимальная отдача равна 788 л.с., крутящий момент – 922 Нм.

Какой окажется начинка потенциальной новой топовой версии полноразмерного внедорожника разработки GM, станет известно позже, если такому проекту действительно дадут зелёный свет. Напомним, в 2027 модельном году Chevrolet Silverado и GMC Sierra 1500 обновили моторную гамму, теперь в неё входят новые атмосферные двигатели V8 объемом 5,7 литра (408 л.с., 580 Нм) и 6,6 литра (488 л.с., 679 Нм) – с модернизированными системами сгорания, охлаждения и впрыска топлива.

Отметим, ещё одним конкурентом в сегменте больших пикапов, готовых к гонкам по бездорожью, может стать новая хардкорная версия Toyota Tundra. По предварительным данным, ей достанется прибавка TRD Hammer к названию и модернизированная гибридная силовая установка.