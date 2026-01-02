Масл-трак Ram 1500 SRT TRX вернулся: мощнее, быстрее и богаче предшественника

Североамериканское подразделение корпорации Stellantis начинает 2026 год бодро: прямо 1 января представлен обновлённый спортивный пикап Ram 1500 SRT TRX, относящийся к 2027 модельному году, в продаже он появится во второй половине текущего года по цене от 102 590 долларов с учётом доставки. Пикап оснащён 788-сильным 6,2-литровым компрессорным V8 HEMI и может разогнаться до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 3,5 с.

Ram 1500 SRT TRX стал первой и одной из самых ожидаемых новинок наступившего 2026 года. Напомним, что изначально Ram 1500 TRX дебютировал в 2020 году и мгновенно стал культовым благодаря своей харизме, высокой мощности (712 л.с.) и готовности к быстрой езде под бездорожью. Уже в 2023 году корпорация Stellantis представила прощальный Ram 1500 TRX Final Edition, потому что тогда планировала в угоду экологическим нарративам полностью избавиться от двигателей V8 HEMI. В 2024 году на смену Ram 1500 TRX пришёл менее мощный спортивный пикап Ram 1500 RHO с 3,0-литровой рядной «битурбошестёркой» Hurricane (548 л.с.).

Под конец 2024 года в Stellantis сменилось руководство, после чего корпорация Stellantis начала медленное, но верное возвращение к традиционным автомобильным ценностям: в США в частности была отменена отставка двигателей V8 HEMI и возрождено спортивное подразделение SRT Performance. Теперь самые мощные версии моделей Chrysler, Dodge, Jeep и Ram дополнены литерами SRT, поэтому полное имя вернувшегося в строй масл-трака не Ram 1500 TRX, а Ram 1500 SRT TRX.

Что до аббревиатуры TRX, то она изначально не обозначала ничего определённого: имя для топ-версии пикапа Ram 1500 выбиралось в ходе мозгового штурма за очень ограниченное время, прежде буквами TRX обозначался оффроудный пакет для пикапов Ram, эту комбинацию просто взяли из архива, чтобы не тратить время и деньги на регистрацию чего-то нового. Версия о том, что за аббревиатурой TRX стоит Tyrannosaurus Rex (считается, что он был самым опасным динозавром-хищником), не является официальной, но разработчикам она очень понравилась, они теперь сами называют масл-трак TRX «высшим хищником» и в привязке к его возвращению на рынок даже переработали соответствующую эмблему — теперь перед буквами TRX красуется голова того самого динозавра.

Снаружи Ram 1500 SRT TRX мало чем отличается от почившего Ram 1500 TRX, все наружные кузовные панели и стальные бамперы прежние, но добавлены шильдики SRT, обновлена светодиодная «начинка» фар и фонарей, а премьерное исполнение Bloodshot Night Edition имеет новую двухцветную, красно-чёрную окраску и оригинальный виниловый декор на боковинах. Дизайн 18-дюймовых колёс прежний, есть возможность установки бедлоков, как у пикапов, показанных на фотографиях. Стандартные шины — «зубастые» 35-дюймовые Goodyear Wrangler Territory AT размерности 325/65 R 18. Дорожный просвет — 300 мм.

Салон Ram 1500 SRT TRX тоже в целом выглядит по-старому, но улучшены материалы отделки (кожа, замша, алюминий, углепластик) и электронные ассистенты водителя — масл-тракт теперь имеет автопилот второго уровня по классификации SAE, то есть водитель может при определённых условиях убирать руки с руля. Приборный 12,3-дюймовый экран дополнен 10-дюймовый проекционным экраном на лобовом стекле. 14,5-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Uconnect 5 окружён физическими клавишами, отвечающими за основные настройки, а под этим экраном появились два слота с беспроводной зарядкой для смартфонов. Штатная 900-ваттная аудиосистема Harman Kardon насчитывает 19 динамиков и один 10-дюймовый сабвуфер. Передние сиденья уже в «базе» оснащены подогревом, вентиляцией и массажёрами, а задний диван снабжён подогревом и вентиляцией.

В основе Ram 1500 SRT TRX по-прежнему лежит усиленная рама, а спортивная подвеска рассчитана на ударные нагрузки при прыжках, но в ней установлены обновлённые адаптивный амортизаторы Bilstein Black Hawk e2 второго поколения с улучшенным охлаждением и внешними резервуарами, закреплёнными на раме. Задний мост Dana 60 с разгруженными полуосями оснащён блокируемым дифференциалом с электронным управлением. Специальные датчики определяют, когда автомобиль находится в воздухе, а электроника на основе их показаний оперативно меняет настройки двигателя, трансмиссии и подвески, чтобы сделать приземление максимально мягким и сберечь ресурс «железа».

6,2-литровый V8 HEMI, снабжённый 2,4-литровым приводным нагнетателем, стал мощнее: максимальная отдача увеличена с 712 л.с. и 881 Нм до 788 л.с. и 922 Нм, то есть Ram 1500 SRT TRX на данный момент является самым мощным стоковым пикапом в США (двигатель Ford F-150 Raptor R выдаёт сейчас 730 л.с. и 868 Нм). Двигатель Ram 1500 SRT TRX по-прежнему снабжён сложной системой очистки воздуха с промежуточным мусорным баком для сбора пыли, влаги и камней. Также в стандартное оснащение входит выхлопная система из нержавеющей стали с тщательно настроенным звуком рёва настоящего хищника.

Автоматическая гидромеханическая коробка передач TorqueFlite 8HP95 производства ZF прежняя, но перенастроенная на возросшую отдачу двигателя, к ней пристыкована раздаточная коробка BorgWarner 48-13 с автоматической муфтой отбора мощности на передние колёса и понижающей передачей (2,64). Время разгона масл-трака с места до 60 миль/ч сократилось с 4,5 до 3,5 с, а максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 190 км/ч.

Минимальная цена в 102 590 долларов за Ram 1500 SRT TRX 2027 модельного года кажется вполне гуманной с учётом оснащения масл-трака и минимальной цены его главного конкурента: Ford F-150 Raptor R сейчас стоит от 113 525 долларов.