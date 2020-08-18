Ram 1500 TRX: экстремальный пикап с мусорным баком и 712-сильным мотором

Fiat Chrysler Automobiles продолжает играть «мускулами» и вслед за кроссовером Dodge Durango установила легендарный компрессорный 6,2-литровый V8 HEMI на пикап Ram. Версия TRX стала не только самой мощной, но и самой оффроудной в семействе: кузов, рама и ходовая часть пикапа претерпели серьёзные изменения.

Американские СМИ называют Ram 1500 TRX прямым конкурентом Ford F-150 Raptor, но по мощности грузовик FCA серьёзно превосходит соперника: 6,2-литровый V8 HEMI выдаёт максимальные 712 л.с. и 881 Нм, фордовский 3,5-литровый V6 EcoBoost — 456 л.с. и 691 Нм.

Оффроудная амуниция у Ram тоже более изощрённая, чем у Раптора, — одна только система фильтрации воздуха чего стоит. Версия TRX предназначена для высокоскоростного передвижения по пересечённой местности, прыжкам по дюнам и буеракам, то есть в клубах пыли, грязи и песка, которые не должны попасть в мотор. Инженеры FCA предусмотрели специальную промежуточную камеру объёмом 29 л, в которую наружный воздух попадает с двух сторон — через отверстие в капоте и радиаторную решётку. Воздух направляется таким образом, чтобы тяжёлые фракции оседали на дне бака и выводились из него через сливное отверстие, а лёгкие попадали в массивный фильтр очистки площадью 0,128 м2.



По сравнению с прочими Ram 1500 версия TRX имеет более толстую раму из высокопрочной стали, к которой крепится доработанная подвеска на кованых алюминиевых рычагах с энергоёмкими адаптивными амортизаторами Bilstein Black Hawk e2 (имеют закреплённые на раме выносные резервуары). Дорожный просвет увеличен на 51 мм (до 300 мм), колея расширена на 152 мм под установку крупных вседорожных шин Goodyear Wrangler Territory размерностью 325/65 R 18, разработанных специально для этой модели. Глубина преодолеваемого брода — 813 cм, угол въезда — 30,2 градуса, угол съезда — 23,5 градуса, угол рампы — 21,9 градуса.



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8-ступенчатый гидромеханический «автомат» TorqueFlite 8HP95 и раздаточная коробка BorgWarner с понижающей передачей 2,64 адаптированы под экстремальные нагрузки. Специальные датчики определяют, когда автомобиль находится в воздухе (что в ралли-кроссовой езде обычное дело), а электроника на основе их показаний оперативно меняет настройки двигателя, трансмиссии и подвески, чтобы сделать приземление максимально мягким и сберечь ресурс «железа». Дифференциал заднего моста имеет электронно управляемую блокировку. Жизненно важные узлы снизу защищены металлическим листом. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) на твёрдой поверхности Ram 1500 TRX разгоняется за 4,5 с, максимальная скорость — 190 км/ч.



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В салоне — передние кресла с улучшенной боковой поддержкой; пухлый, сплюснутый снизу руль, за которым установлены алюминиевые лепестки ручного выбора передач; традиционный массивный селектор АКП на центральном тоннеле вместо шайбы; переработанный кнопочный блок управления раздаткой и ездовыми режимами.



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Стартовая цена на Ram 1500 TRX составляет 69 995 долларов, американские дилеры уже принимают заказы, но живые машины появятся у них только к концу года. Разумеется, для пикапа предусмотрен гигантский список опций, в том числе от подразделения Mopar, покопавший в котором, можно загнать цену далеко за «сотку».



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Добавим, что если в прошлом году Ram опередил по продажам в США Chevrolet Silverado и вырвался на второе место в списке абсолютных бестселлеров рынка (на первом — Ford F-series), то по итогам первого полугодия 2020-го сильно сдал и вновь откатился на третье место: реализовано 246 253 шт., тогда как Chevrolet Silverado разошёлся тиражом 267 166 экземпляров, Ford F-series — 367 387. Версия TRX должна подогреть интерес покупателей к пикапу Ram и помочь ему в рыночной борьбе с Silverado, у которого столь экстремального исполнения до сих пор нет.

