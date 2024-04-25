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  • Повышенная прыгучесть: турбопикап Ram 1500 RHO пришёл на смену масл-траку TRX

Повышенная прыгучесть: турбопикап Ram 1500 RHO пришёл на смену масл-траку TRX

25.04.2024 49 0 0

Корпорация Stellantis представила новую флагманскую версию пикапа Ram 1500, она получила обозначение RHO и оснащается рядной бензиновой 3,0-литровой «битурбошестёркой» Hurricane мощностью 548 л.с. «Бронебойное» шасси Ram 1500 RHO унаследовал от своего предшественника Ram 1500 TRX.

Собственно, Ram 1500 TRX пока никуда не ушёл: он по-прежнему доступен для заказа в США по цене от 95 950 долларов (здесь и далее без учёта доставки), но ещё осенью прошлого года был представлен Ram 1500 TRX Final Edition, так что дни этой версии сочтены, скоро её не будет. Stellantis постепенно прощается с легендарными моторами V8 семейства HEMI и замещает их рядными наддувными 6-цилиндровыми моторами семейства Hurricane, более лёгкими, компактными и экологичными. Топ-версия Ram 1500 теперь тоже предлагается с мотором Hurricane.

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Напомним, что Ram 1500 TRX дебютировал в августе 2020 года и стал вершиной эволюции бензиновых пикапов Ram: корпорация Stellantis оснастила его усиленными рамой и подвесками, рассчитанными на быструю езду по пересечённой местности с прыжками по дюнам и буеракам. 6,2-литровый компрессорный V8 HEMI под капотом Ram 1500 TRX выдаёт 712 л.с. и 881 Нм. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Ram 1500 TRX разгоняется за 4,5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч.

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3,0-литровый битурбомотор Hurricane под капотом Ram 1500 RHO заметно слабее — 548 л.с. и 706 Нм, но разгонная динамики почти не пострадала, до 60 миль/ч Ram 1500 RHO разгоняется за 4,6 с, максимальная скорость ограничена на тех же 190 км/ч. Хорошая новость состоит в том, что мотор Hurricane примерно на 70 кг легче своего предшественника, благодаря чему Ram 1500 RHO легче взмывает в воздух и мягче приземляется. Вдобавок увеличились грузоподъёмность (с 617 до 689 кг) и допустимая масса буксируемого прицепа (с 3674 до 4237 кг).

Прочие «железные» компоненты у Ram 1500 RHO практически такие же, как у Ram 1500 TRX. 8-ступенчатая гидромеханическая АКП состыкована с модернизированной раздаточной коробкой BorgWarner с понижающей передачей 2,64. Адаптивная пружинная подвеска с энергоёмкими амортизаторами Bilstein Black Hawk e2 перенастроена под новый весовой баланс, изменены точки крепления заднего моста со встроенным «самоблоком», благодаря чему ход задней подвески увеличился на 25 мм. В стандартное оснащение входят 18-дюймовые колёса с бедлоками на 35-дюймовых «зубастых» шинах. Дорожный просвет — 300 мм, глубина преодолеваемого брода — 813 мм.

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Снаружи Ram 1500 RHO отличается от Ram 1500 TRX обновлённым дизайном переднего бампера и радиаторной решётки, горбатый капот с подсветкой воздухозаборника сохранился. Салон обновлён точечно, на передней панели теперь целых три экрана: приборный 12,3-дюймовый, центральный мультимедийный 14,5-дюймовый и развлекательный 10,25-дюймовый для переднего пассажира. Список опций по-прежнему довольно обширный.

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Продажи Ram 1500 RHO в США начнутся ближайшей осенью, минимальная цена — 69 995 долларов. Для сравнения скажем, что ближайший конкурент Ford F-150 Raptor c 3,5-литровым бензиновым битурбомотором V6 (456 л.с., 692 Нм) стоит от 78 330 долларов. За топовый Ford F-150 Raptor R с 5,2-литровым компрессорным V8 (730 л.с., 868 Нм) нужно выложить минимум 110 255 долларов.

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