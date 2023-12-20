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  • Масл-трак Ford F-150 Raptor R с компрессорным V8 стал мощнее после обновления

Масл-трак Ford F-150 Raptor R с компрессорным V8 стал мощнее после обновления

20.12.2023 127 0 0

К 2024 модельному году компания Ford немного «подкормила» свой самый мощный и быстрый пикап F-150 Raptor R: мощность 5,2-литрового компрессорного V8 по кличке Predator увеличена с 710 до 730 л.с., есть и другие незначительные изменения.

Ford F-150 Raptor R дебютировал летом прошлого года как запоздалый ответ на масл-трак Ram 1500 TRX корпорации Stellantis, но это как раз тот случай, когда лучше поздно, чем никогда, тем более что производство Ram 1500 TRX в этом году завершится, а у Ford F-150 Raptor R впереди ещё несколько лет счастливой жизни на рынке, причём в отсутствие прямых конкурентов. Корпорация General Motors так и не сподобилась выпустить полноразмерный масл-трак, а на смену Ram 1500 TRX с компрессорным 6,2-литровым V8 HEMI (712 л.с., 881 Нм) пришёл заметно менее мощный Ram 1500 RHO с 3,0-литровой рядной бензиновой «битурбошестёркой» Hurricane (548 л.с., 706 Нм).

Ford F-150 Raptor 2024 модельного года

На момент дебюта Ford F-150 Raptor R, как видно, имел меньше «лошадей» под капотом, чем Ram 1500 TRX, теперь же Raptor R — самый мощный стоковый бензиновый пикап на рынке и таковым, скорее всего, навсегда останется в истории, претендентов отнять у него этот титул нет и не предвидится. Компания Ford сообщает, что уменьшила сопротивление на впуске 5,2-литрового компрессорного V8 Predator и поколдовала над программой управления, в результате чего максимальная мощность мотора выросла с 710 до 730 л.с. при неизменном максимальном крутящем моменте 868 Нм, но «полка» момента теперь доступна в более широком диапазоне оборотов (к сожалению, точные цифры в пресс-релизе не указаны).

Ford F-150 Raptor 2024 модельного года
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Ford F-150 Raptor 2024 модельного года
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В паре V8 Predator работает 10-ступенчатый гидромеханический «автомат» с усиленным гидротрансформатором, всё прочее «железо» — такое же, как в «прошлогоднем» Raptor R, но в энергоёмкой длинноходной подвеске теперь установлены более совершенные адаптивные амортизаторы Fox Live Valve с регулировками отбоя и сжатия, причём такие же амортизаторы появились и на обычном Рапторе без литеры «R», что оснащается 3,5-литровым бензиновым битурбомотором V6 (456 л.с., 692 Нм).

Ford F-150 Raptor 2024 модельного года

Напомним, что всё семейство Ford F-150 минувшей осенью пережило рестайлинг, Рапторы поэтому теперь щеголяют новым оформлением передка и зауженным по краям передним бампером, а в салоне появился проекционный экран на лобовом стекле, дополняющий стандартный цифровой щиток приборов. Декоративные наклейки на кузове у рестайлингового Ford F-150 Raptor R тоже новые, но рассмотреть их подробно возможности нет — пресс-служба «синего овала» опубликовала пока лишь одну фотографию масл-трака, её мы поместили в начале заметки. Цена тоже пока не объявлена, а «прошлогодний» Raptor R всё ещё доступен для заказа, его минимальная цена в США составляет 109 990 долларов.

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