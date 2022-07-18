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  • Ford F-150 Raptor R: слабее и дороже, чем Ram 1500 TRX, но с лучшей проходимостью

Ford F-150 Raptor R: слабее и дороже, чем Ram 1500 TRX, но с лучшей проходимостью

18.07.2022 126 0 0

Компания Ford полностью рассекретила суперпикап F-150 Raptor R с 5,2-литровым компрессорным V8 мощностью 710 л.с. Стоит Raptor R от 109 145 долларов, заказы уже принимаются, но живые машины появятся у американских дилеров Ford лишь в конце года.

 

Под занавес бензиновой эры компания Ford всё-таки выпустила долгожданный масл-трак с большой «мясорубкой» под капотом. Как и ожидалось, F-150 Raptor R получил адаптированный 5,2-литровый V8 по кличке Predator от спорткара Ford Shelby Mustang GT500, на котором он выдаёт максимальные 771 л.с. и 847 Нм. В привязке к пикапу характеристики двигателя скорректированы: мощность снизилась до 710 л.с., а вот крутящий момент наоборот вырос — до 868 Нм. Получается, что по отдаче фордовский суперпикап слегка проигрывает дебютировавшему два года назад Ram 1500 TRX, чей 6,2-литровый V8 HEMI выдаёт максимальные 712 л.с. и 881 Нм.

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На F-150 Raptor R двигатель V8 Predator получил новую, более производительную систему охлаждения, новый литой выпускной коллектор из нержавеющей стали, масляный радиатор и более глубокий картер с модифицированным фильтром. 10-ступенчатый гидромеханический «автомат» в свою очередь получил усиленный гидротрансформатор, а шасси — более толстые приводные валы, более прочный картер переднего моста с оребрением и модифицированный задний мост на более длинных продольных рычагах.

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В базовое оснащение Raptor R входят адаптивные амортизаторы Fox Live Valve с электронным управлением и 37-дюймовые колёса BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 на 17-дюймовых кованых дисках с бедлоками. Ход передних колёс составляет 330 мм, ход задних — 358 мм, дорожный просвет — 333 мм, угол въезда — 33,1 градуса, угол съезда — 24,9 градуса, угол рампы — 24,4 градуса. Для сравнения скажем, что дорожный просвет Ram 1500 TRX составляет 300 мм, угол въезда — 30,2 градуса, угол съезда — 23,5 градуса, угол рампы — 21,9 градуса, а шины в стоке 35-дюймовые.

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Специально для Raptor R разработана новая система выхлопа с перепускными клапанами, которые обеспечивают акустическое сопровождение в соответствии с одним из четырёх выбранных режимов — Normal, Sport, Quiet и Baja. К визуальным особенностям Raptor R относятся более гобратый по сравнению с обычным Раптором капот, красная буква R на радиаторной решётке, пёстрые наклейки на кузове, декоративные вставки под углепластик в салоне и стандартные передние кресла Recaro с комбинированной обивкой (кожа/алькантара) и шильдиками Raptor R.

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Напомним, что обычный Raptor в актуальном, четырнадцатом по счёту поколении Ford F-150 снабжается 3,5-литровым бензиновым турбомотором V6 со скромной отдачей в 456 л.с. и 692 Нм, клиенты Ford давно просили у компании пикап помощнее, а нетерпеливые шли за допингом к тюнерам. Нет сомнения, что стоковый Raptor R тоже станет объектом всевозможных доработок.

Цена в 109 145 долларов кажется высокой для стоковой машины, ведь «голый» Ram 1500 TRX стоит от 78 890 долларов, но нет сомнения, что Raptor R будет пользоваться ажиотажным спросом, так как это, скорее всего, первая и последняя подобная модель в гамме Ford — «синий овал» на всех парах движется в сторону полного «озеленения», то есть следующий Raptor R если и будет, то только электрический. Актуальный батарейный Ford F-150 Lightning, к слову, весной получил небольшую прибавку к мощности.

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