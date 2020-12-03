Новинки ×
  • В ожидании Раптора: представлен суперпикап Hennessey Venom 800 Supercharged

В ожидании Раптора: представлен суперпикап Hennessey Venom 800 Supercharged

03.12.2020 99 0 0

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance показало самый мощный пикап Ford в своей истории — 816-сильный Venom 800 Supercharged, приспособленный для динамичной езды по бездорожью.

 

Летом этого года дебютировало очередное, четырнадцатое по счёту поколение самого популярного в США автомобиля — пикапа Ford F-series. У нового F-series непременно будет заряженная версия Raptor, которая, по слухам, наконец-то получит по-настоящему мощный компрессорный V8 и благодаря ему сможет противостоять Ram 1500 TRX, самому «злому» на данный момент из стоковых пикапов, в распоряжении которого 712 л.с. и 881 Нм.

Hennessey Performance хочет заполучить себе часть клиентов будущего Раптора и предлагает им свою версию «прокачки» нового F-series на базе стоковой версии Platinum 4x4 Super Crew с 5,0-литровым атмосферным V8 (405 л.с., 556 Нм). Движок это, конечно же, как следует «подкормили», снабдив 3,0-литровым приводным нагнетателем, дающим 0,55 бар избыточного давления, интеркулером, новыми системами впуска и выпуска, более производительными топливными форсунками, новым топливным насосом и новой программой управления. Отдача выросла до 816 л.с. и 986 Нм при питании гоночным биоэтанолом Е85. Коробка передач такая же, как у исходного пикапа — 10-ступенчатый гидромеханический «автомат». До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Hennessey Venom 800 Supercharged разгоняется за 3,6 с.

Ходовая часть тоже серьёзно модифицирована: дорожный просвет увеличен на 152 мм, установлены гоночные амортизаторы с внешними резервуарами, мощные тормоза Brembo с передними 385-миллиметровыми дисками и 6-поршневыми суппортами, 20-дюймовые колёса на 35-дюймовой «зубастой» резине.

Визуальные доработки свелись к новому переднему бамперу со встроенным кенгурятником и противотуманками, новой фальшрадиаторной решёткой с надписью Hennessey и россыпи шильдиков с наименованием модели на кабине, кузове и в салоне.

Hennessey Performance выпустит всего 100 экземпляров Venom 800 Supercharged по цене 149 500 долларов, в которую входит машина-донор. Первые экземпляры буду отгружены заказчиками во втором квартале 2021 года.

Добавим, что в линейке Hennessey есть пикапы и помощнее — например Maximus 1000 на базе Jeep Gladiator, но среди Фордов Venom 800 Supercharged пока что самый крутой.

Что до конкурента Ram 1500 TRX и будущего Ford F-150 Raptor со стороны Chevrolet Silverado, то, насколько нам известно, General Motors не планирует выпускать подобный автомобиль. Но и тут на помощь приходят тюнеры: недавно ателье Specialty Vehicle Engineering представило 811-сильный суперпикап Yenko Supercharged Silverado Off-Road на базе актуального Silverado.

пикап тюнинг новинки Ford Ford F-Series Hennessey

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Volkswagen Tiguan I с пробегом: облетающая кусками краска и салон, полный «колхоза» Второй в современной истории Фольксвагена кроссовер (первым был Touareg) оказался успешным во всех смыслах – и по балансу потребительских качеств, и по популярности. Сейчас, когда меньше чем... 1248 4 1 02.12.2020
Статьи / Электромобиль Будущие электрокары Hyundai-Kia: базовый задний привод, просвет 130 мм и решения, которым 20 лет Вчера прошла совместная мировая пресс-конференция Hyundai и Kia, где разработчики корейского концерна наконец-то официально презентовали электрическую платформу для будущих электромобилей бр... 982 0 0 02.12.2020
Статьи / Путешествия Porsche – значит путешествие Автомобили Porsche изначально создавались как партнеры для жизни и отдыха. Сам класс Gran Tourismo и был предназначен для того, чтобы владелец такой машины мог в конце недели прыгнуть за рул... 1303 1 2 01.12.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 163132 8 96 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 52428 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 45880 8 58 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings