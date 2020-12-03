В ожидании Раптора: представлен суперпикап Hennessey Venom 800 Supercharged

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance показало самый мощный пикап Ford в своей истории — 816-сильный Venom 800 Supercharged, приспособленный для динамичной езды по бездорожью.

Летом этого года дебютировало очередное, четырнадцатое по счёту поколение самого популярного в США автомобиля — пикапа Ford F-series. У нового F-series непременно будет заряженная версия Raptor, которая, по слухам, наконец-то получит по-настоящему мощный компрессорный V8 и благодаря ему сможет противостоять Ram 1500 TRX, самому «злому» на данный момент из стоковых пикапов, в распоряжении которого 712 л.с. и 881 Нм.

Hennessey Performance хочет заполучить себе часть клиентов будущего Раптора и предлагает им свою версию «прокачки» нового F-series на базе стоковой версии Platinum 4x4 Super Crew с 5,0-литровым атмосферным V8 (405 л.с., 556 Нм). Движок это, конечно же, как следует «подкормили», снабдив 3,0-литровым приводным нагнетателем, дающим 0,55 бар избыточного давления, интеркулером, новыми системами впуска и выпуска, более производительными топливными форсунками, новым топливным насосом и новой программой управления. Отдача выросла до 816 л.с. и 986 Нм при питании гоночным биоэтанолом Е85. Коробка передач такая же, как у исходного пикапа — 10-ступенчатый гидромеханический «автомат». До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Hennessey Venom 800 Supercharged разгоняется за 3,6 с.

Ходовая часть тоже серьёзно модифицирована: дорожный просвет увеличен на 152 мм, установлены гоночные амортизаторы с внешними резервуарами, мощные тормоза Brembo с передними 385-миллиметровыми дисками и 6-поршневыми суппортами, 20-дюймовые колёса на 35-дюймовой «зубастой» резине.

Визуальные доработки свелись к новому переднему бамперу со встроенным кенгурятником и противотуманками, новой фальшрадиаторной решёткой с надписью Hennessey и россыпи шильдиков с наименованием модели на кабине, кузове и в салоне.

Hennessey Performance выпустит всего 100 экземпляров Venom 800 Supercharged по цене 149 500 долларов, в которую входит машина-донор. Первые экземпляры буду отгружены заказчиками во втором квартале 2021 года.

Добавим, что в линейке Hennessey есть пикапы и помощнее — например Maximus 1000 на базе Jeep Gladiator, но среди Фордов Venom 800 Supercharged пока что самый крутой.

Что до конкурента Ram 1500 TRX и будущего Ford F-150 Raptor со стороны Chevrolet Silverado, то, насколько нам известно, General Motors не планирует выпускать подобный автомобиль. Но и тут на помощь приходят тюнеры: недавно ателье Specialty Vehicle Engineering представило 811-сильный суперпикап Yenko Supercharged Silverado Off-Road на базе актуального Silverado.

