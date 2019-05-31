Jeep Gladiator от Hennessey: более 1000 л.с. за 200 000 долларов

Известное тюнинг-ателье Hennessey Performance из США анонсировало экстремальную версию пикапа Jeep Gladiator с лифтованной подвеской и форсированным 6,2-литровым V8 Hellcat.

Пикап Jeep Gladiator только-только вышел на американский рынок, а специалисты из Hennessey Performance уже подсуетились и подготовили для новинки впечатляющий апгрейд. Свою версию автомобиля они назвали Hennessey Maximus 1000, где цифра указывает на мощность двигателя в британских лошадиных силах, то есть это 1014 «кобыл» по международным стандартам. Речь идёт о крайслеровском компрессорном 6,2-литровом V8, хорошо известным по таким серийным машинам как Dodge Charger SRT Hellcat и Dodge Challenger SRT Hellcat. Мотористы Hennessey давно научились поднимать его мощность до заоблачных величин и ставить под капоты своих мелкосерийных автомобилей: например у доработанного Jeep Grand Cherokee Trackhawk он выдаёт аж 1217 л.с. Но для пикапа Gladiator с его неразрезными мостами тюнеры решили ограничиться отметкой в тысячу «лошадей» – всё же ясно, что утюжить гоночный трек на такой машине вряд ли кто будет, а для уверенной езды по бездорожью 1000 л.с. и 1265 Нм более чем достаточно. Коробка передач – 8-ступенчатый гидромеханический автомат. Долго ли она протянет при работе с таким моментом? Ателье даёт гарантию на 3 года или 36 000 миль (58 000 км) пробега.

Разумеется, помимо доработанного силового агрегата у Hennessey Maximus 1000 есть и другие особенности. Дорожный просвет увеличен на 152 мм, расширена колея под установку широких 20-дюймовых колёс с «зубастыми» шинами. Кузов получил оригинальные бамперы, причём передний снабжён кенгурятником и светодиодной люстрой. Ещё одна люстра установлена на крыше автомобиля. В салоне обещают эксклюзивную кожаную отделку и оригинальные передние кресла с логотипами Hennessey.

За всё про всё ателье хочет 200 тысяч долларов. В стоимость входит новый пикап-донор. Тираж Hennessey Maximus 1000 составит 24 экземпляра, производство начнётся в июле этого года, на изготовление каждой машины потребуется четыре месяца.