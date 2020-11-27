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  • Chevrolet Silverado превратился в грозного конкурента Ram 1500 TRX – 811 л.с.!

Chevrolet Silverado превратился в грозного конкурента Ram 1500 TRX – 811 л.с.!

27.11.2020 156 0 0

Полное название новинки — Yenko Supercharged Silverado Off-Road и General Motors не имеет к ней прямого отношения: суперпикап для бездорожья разработало тюнинг-ателе Specialty Vehicle Engineering (SVE) из штата Нью-Джерси, которое, однако, официально дружит с GM и продаёт свои машины через её дилеров.

 

Летом этого года компания Fiat Chrysler Automobiles представила 712-сильный пикап Ram 1500 TRX, у которого нет стоковых конкурентов от GM и Ford (пикап F-150 Raptor намного слабее, «всего» 456 л.с.), но у GM есть давняя традиция «прикармливать» лучшие тюниг-ателье и позволять им работать через своих дилеров. Так, в 60-х годах прошлого века Дон Йенко, гонщик, конструктор и предприниматель, сумел интегрировать доработанный им Chevrolet Camaro c 7,0-литровым V8 в производственную программу GM, и для знатоков американского автопрома словосочетание Yenko Camaro давно стало священным.

У тюнинг-ателье Specialty Vehicle Engineering тоже очень хорошая репутация, его основатель Эд Гамбургер с 70-х годов занимается строительством гоночных автомобилей и доработкой дорожных, он же возвращает на рынок архивные джи-эмовские имена, например, пикап Syclone, сделанный по мотивам одноимённого заряженного пикапа марки GMC из начала 90-х. Имя Yenko ателье SVE уже использует для доработанного Camaro, а в этом году им же пометили экстремальную версию пикапа Chevrolet Silverado, причём офф-роудная, о которой здесь идёт речь, совсем свежая, её представили несколько дней назад и пока даже не объявили цену.

Главный компонент Yenko Supercharged Silverado Off-Road – это двигатель, сделанный на базе 6,2-литрового алюминиевого блока LT1, на который установлены новые «головы», кованый коленвал, кованые поршни, новая топливная система, выхлоп с пониженным сопротивлением и, конечно, огромная приводная «улитка», позволившая получить на выходе 811 л.с. и 976 Нм. В пару этому мотору ставится устаревший, зато выносливый 6-ступенчатый гидромеханический «автомат» (в стоке Silverado сейчас комплектуется 10-ступенчатой АКП).

Версия Off-Road подразумевает лифтованную подвеску BDS (дорожный просвет увеличен на 10 см), амортизаторы Fox с внешними резервуарами, 409-миллиметровые передние тормозные диски Brembo с 6-поршневыми суппортами, украшенными логотипом Yenko, оригинальные 12-спицевые колёса с покрышками Nitto Ridge Grappler LT 295/60 R 20.

В списке косметических изменений — новый капот с воздухозаборником, оригинальная накладка на фальшрадиаторную решётку, расширители колёсных арок, складные подножки с электроприводом, трубчатый каркас в кузове с опциональной светодиодной «люстрой» плюс россыпь фирменных шильдиков и наклеек. В салоне — заново обитые кожей кресла с контрастными вставками.

SVE планирует выпустить всего 50 экземпляров Yenko Supercharged Silverado Off-Road, заказать их можно только у избранных дилеров Chevrolet в США.

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